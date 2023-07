[株式会社ネイキッド]

―京都市役所前広場を舞台に『京都プロジェクションマッピングコンテスト』9月14日(木)開催決定―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、 所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、京都市役所前広場を舞台とし、京都の若手デジタルクリエイター輩出につなげる『京都プロジェクションマッピングコンテスト』を2023年9月14日(木)に開催いたします。受賞作品は9月15日(金)に一般公開されます。本コンテストは、リアルとバーチャルがクロスオーバーする次世代型ツーリズム『NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023』に参画しており、『NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023』秋会期の開幕記念企画となっております。











京都市とともに、次世代デジタルクリエイターの活躍の舞台を支援



ネイキッドは、2012年末に開催された東京駅のプロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』を皮切りに、日本屈指のデジタルアートを使った体験を生み出してきました。この度、アート支援に力を入れている京都市とともに、デジタルアートなどをつかった新たな表現に挑戦する次世代クリエイターを輩出すべく、新たなコンテストを立ち上げました。

応募対象となるのは、京滋エリアに在住、通学・通勤している満25歳以下の方々。1000年以上の歴史が息づく古都・京都から、未来の京都を彩る次世代デジタルクリエイターを募集します。受賞作品は、コンテスト翌日である9月15日に、京都市役所前広場で一般公開され、多くの人に若手デジタルクリエイターの作品に触れてもらう場を創出します。今後も、ネイキッドと京都市は京都のこれからのアートシーンを生み出すクリエイターたちを応援し、活躍を支援していきます。



「京都プロジェクションマッピングコンテスト」 エントリー要項



応募条件:京滋エリアに在住、通学・通勤している満25歳以下の方(アマチュアの方のみ、国籍不問)

※複数人のグループ参加可能

エントリー応募締切:2023年7月31日(月)23:59まで

エントリー方法:下記の応募フォームからエントリー

https://forms.gle/7QezFCGYoM4d7bSZ6

作品テーマ:海外に発信したい日本の魅力

音楽について:BGMはネイキッドのサウンドチーム(アーティスト名:NAKED VOX)から選曲可能。各種音楽配信サービスにてお聞きいただけます。

※使用する際は、ネイキッドへメールにて申請依頼いただきます。

作品の応募締切:2023年9月3日(日)23:59まで

審査員:株式会社ネイキッド、京都市ほか予定



特記事項:

※投影面になる京都市役所本庁舎外壁の3Dフォーマットデータは支給されます。

※指定のファイル形式で応募いただきます。

応募多数の場合は、一般公開前に一次審査を行う場合がございます。予めご了承ください。

優秀作品の表彰式を9月14日夕刻に京都市役所で行う予定です。なるべく現地でご参加ください。



「京都プロジェクションマッピングコンテスト」 開催概要



コンテスト開催日時:2023年9月14日(木)18時30分~21時予定

受賞作品発表日時:2023年9月15日(金)18時30分~20時予定

会場:京都市役所前広場

(京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)

主催:NAKED, INC.

共催:京都市

協賛:株式会社フジヤ、株式会社シーマ



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。



