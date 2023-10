[アディダス ジャパン株式会社]

参加チームからは「サッカーを続ける環境ができて良かった」といった声も ~長谷川唯選手と長野風花選手から未来のなでしこジャパンへ向けた応援メッセージも到着~



アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:ステイン・ヴァンデヴォースト)は、公益財団法人日本サッカー協会(所在地:東京都文京区後楽、会長:田嶋 幸三、以下 JFA)とのパートナーシップのもと、より多くの中学生年代の女性がサッカーを続けられる環境作りをサポートする アディダス・JFA共同プロジェクト 「HER TEAM」の2023年度の募集を、2023年10月6日(金)より開始します。今回の募集に合わせ、参加チームからは「サッカーを続ける環境ができて良かった」といった声が届くなど、「HER TEAM」プロジェクトへの期待や想いを伺うことができました。また、なでしこジャパンの長谷川唯選手と長野風花選手からメッセージが寄せられました。「夢に向かって頑張って欲しい」「この活動を通してもっとサッカーを楽しめる女の子が増えれば嬉しい」といった言葉を通して、未来の日本女子代表へエールを送りました。







アディダスは、「スポーツを通して、私たちには人々の人生を変える力がある」という理念のもと、全ての人々が安心してスポーツに取り組むことができるよう、様々な活動を行っています。日本では、2019年より女子中高生のスポーツ継続率の向上を目指した活動を開始し、2020年には女子中学生のチーム創設支援を通し、U-15世代がプレーするための環境を整えることを目的としたアディダス・JFA共同プロジェクト「HER TEAM」を立ち上げました。また 2022年2月には、女性の多様性にスポットライトを当てたキャンペーン「I’m Possible / ジブンを信じきる。」を開始。2022年11月にはなでしこジャパンの長野風花選手を迎えた「Fuka Talk! -長野風花とHER TEAM サッカーガールズトーク-」を支援チーム向けに開催しました。その様々な活動を通して、さまざまな障壁を打ち破り、ジェンダー平等に取り組む人々をサポートしています。



近年、女子サッカーが世界各地でこれまでにない盛り上がりを見せており、今年7月に開催されたFIFA 女子ワールドカップ オーストラリア&ニュージーランド 2023(TM)では、総観客動員数が史上最多となりました。ここ日本でもプロリーグが2年前に開幕するなど、女子サッカーを取り巻く環境は変わってきている一方で、中学生年代において日本では女子チームは男子チームと比較してわずか 2.8%しか存在せず、47都道府県のうち「6つ」の地域には女子チームが存在しない現実があります(2022年時点)。ひとりでも多くの女子プレーヤーが競技を続けられる環境を整え、女子サッカーの未来を変えるため立ち上げられた「HER TEAM」プロジェクトでは、今まで30チームに対して創設サポートを提供してきました。本年度も、審査を通過した新規創設予定チームを対象に、各種のサポートを提供していきます。



アディダス・JFA共同プロジェクト「HER TEAM」参加チーム 代表者からのコメント





■ボラミーゴ新潟

チームを創設し、実際に所属した選手から「一期生が高校に進学したのですが、ほとんどの選手がサッカーを続ける環境が出来て良かった」と言ってもらえています。現在チームは新潟県女子リーグに参加していますが、「HER TEAM」プロジェクトを通してチームを創設し、参加チームが増えたことで試合機会も増加したことも嬉しく思います。「HER TEAM」プロジェクトの支援を頂き、自チームの成長を日々感じていますし、このプロジェクトの認知が広がることで、サッカー関係者以外の方にも知ってもらえる機会が増えることを願っています。応募を検討しているチーム様にも「HER TEAM」プロジェクトを通じて、共に女子サッカーを盛り上げていきたいと思っております。



■上田FCフィリア

女子だけでサッカーが出来る環境が出来たことで、男子と混ざってプレーをするという事が苦手な選手達からは反響が大きかったです。サッカーが気になっていたけどプレー出来る環境がなかった子や、環境的に続ける事が出来なかった子が入会してくれる事、相談をしにきてくれる機会が増えて、とても嬉しく思います。今後は、プロジェクトに参加しているチームとの交流やチーム関係者同士でディスカッションをする場を設けていただくなど、個々のチームでは実現が難しい取り組みを「HER TEAM」プロジェクトを通して実施したいです。女子サッカー普及、発展のために一緒に頑張りましょう!



■KONOSU FC レディース

現在、サッカーが禁止の小学校もあり、バレーやバスケットボールに比べると女子からは敬遠されがちであるという課題がサッカーにはあります。そんな背景もあり、「HER TEAM」プロジェクトを通じてチームが創設され、地域の少年団からは女子の今後の受け皿として大歓迎されました。実際に選手から「練習が楽しい」という声も届いています。チームとしては、今後「サッカーが好き、楽しいを土台に何事にもチャレンジする女子を応援するチーム」を目指して頑張りますので、応募を検討されているチームも含め、みなさんで一緒に頑張りましょう!



アディダス・JFA共同プロジェクト「HER TEAM」 2023年度募集概要





■創設サポート内容:

・メンバー募集のための告知ツール

・ユニフォームの提供(約20分想定)

・サッカークリニックの開催

・JFA 及び アディダス フットボール関連活動への優先ご招待(2023年~2024年)

・外部事務局および47FA女子普及コーディネーター/FAコーチによるチームサポート

・定期的なオンラインミーティング(チーム情報交換会)



■サポート期間:

2年(2024.4.1-2026.3.31)



■募集エリア:

全国(日本国内で活動するチームに限ります)



■募集数:

非公開 *参考:2022年 10 チーム当選



■募集期間:

2023年 10 月 6日(金)より、アディダス オンラインストア上の特設応募ページ

(https://shop.adidas.jp/form/herteamproject2023/)にて受付開始

※11 月 12 日(日)締め切り後、応募内容を審査し、支援チームを発表



■募集対象:以下すべてに当てはまることが条件となります。

・中学生年代(U-15 年代)の女子がプレー可能で、2024年度(2025 年 3 月末まで)に新規創設されるチーム。

※既に「女子」以外の種別で JFA 登録をされているチームが、

新たに「女子」の種別で JFA登録をされる場合も対象とします。

・2024年4月から2026年3月までに、チームが創設され、「女子」の種別で JFA 登録を完了すること。

・継続的なチーム運営を前提とします。

・アディダスおよびJFAが行うHER TEAMの活動に参加することに同意すること。



■その他:

・中学生年代(U-15年代)の女子に特化したチームを優先してサポートしますが、

幅広い年代が入会可能な女子チームの創設も対象となります。

(中学生・U-15年代がプレー出来ることが必須となります)

・「チーム」には、部活動も含みます。

※詳細は、特設ページ(https://shop.adidas.jp/football/herteamproject/)をご確認ください。





選手のコメント・プロフィール





長谷川 唯選手



■コメント

女子サッカーも技術や戦術がどんどん向上しています。

このプロジェクトを通して、私もみんなに経験を伝えて、夢に向かって頑張ってほしいです。





■プロフィール

1997年1月29日生まれ。宮城県出身。マンチェスター・シティWFC所属。

FIFA U-17女子ワールドカップでは初優勝に貢献。2017年3月に開催されたアルガルべカップ2017でなでしこジャパンとして初招集され、グループステージ第1節スペイン戦でデビュー。今年7月にはFIFA 女子ワールドカップ オーストラリア&ニュージーランド 2023(TM)にも出場。



長野 風花選手



■コメント

サッカーが好きな女の子が中学校で所属チームが見つからず競技を辞めてしまうことはとてももったいないし残念だと思います。日本でもサッカーを続ける選択肢ができる環境づくりを行う大切なプロジェクトです。

この活動を通してもっとサッカーを楽しめる女の子が増えれば嬉しいです。



■プロフィール

1999年3月9日生まれ。東京都出身。イングランド・リヴァプールFCウィメン所属。日本女子代表としては、2016年にFIFA U-17女子ワールドカップに出場しU-17 日本女子代表で唯一全試合にフル出場。AFCアワード2016では、アジア年間最優秀ユース選手賞を受賞。2018年になでしこジャパンとして初招集され、ノルウェー代表との国際親善試合でデビュー。今年7月にはFIFA 女子ワールドカップ オーストラリア&ニュージーランド 2023(TM)にも出場。



佐々木 則夫JFA女子委員長



■コメント

このプロジェクトが、1人でも多くのサッカーを始めたい・続けたいと思う女子中学生の背中を押し、サッカーをプレーする楽しさや仲間とのつながりの素晴らしさの輪を広げていけることを期待しています。





■プロフィール

1958年5月24日生まれ。山形県出身。

NTT関東サッカー部で選手を引退した後、2006年になでしこジャパンコーチを務め、翌2007年から監督に就任。2008年の北京オリンピックでは当時過去最高の4位にチームを導く。2011年にはFIFA女子ワールドカップで男女通じて初のワールドカップ優勝を日本にもたらし、FIFA女子年間最優秀監督賞を受賞。

2021年12月より現職。





