東京・豊洲の「チームラボプラネッツ TOKYO DMM」(以降、チームラボプラネッツ)の2作品が、3月1日(水)から4月30日(日)までの春限定で桜が咲く空間に変化します。また、訪日外国人の来館が増え、来館者のおよそ2人に1人を占めるようになりました。







来場者が、はだしになって水の中を歩いて体験する《人と共に踊る鯉によって描かれる水面のドローイング - Infinity》は、無限に広がる水面に鯉が泳ぎ、鯉が人々にぶつかると、花となって散っていきます。咲いていく花々は季節とともに移り変わり、3月1日(水)からは、桜の花に変化して散っていきます。









巨大なドーム空間の作品《Floating in the Falling Universe of Flowers》は、1年間の花々が、時間と共に刻々と変化しながら咲き渡る生命の宇宙が広がっています。3月1日(水)からは、空間いっぱいに桜の花が咲き渡る春の景色がご覧いただけます。花は、生まれ、成長し、つぼみをつけ、花を咲かせ、やがて、花を散らせ、枯れて、死んでいき、誕生と死滅を、永遠に繰り返し続けます。





敷地内のヴィーガンラーメン店「Vegan Ramen UZU Tokyo」では、ヴィーガンアイスクリームや様々な茶も用意しており、3月からは、ピンクグレープフルーツの甘酸っぱい酸味とバニラビーンズに似たトンカビーンズのフローラルな春の香りを合わせた、春の季節限定のヴィーガンアイスクリームをお楽しみいただけます。ラーメンやアイスクリームは、チームラボの作品空間《虚像反転無分別》や《空と火のためのロングテーブル》、《ひとつなぎのベンチ》で食べることができ、チームラボプラネッツの来館者以外もご利用できます。



チームラボプラネッツでは、訪日外国人の来館が増えています。2022年12月9日(金)から2023年1月9日(月)までの1ヶ月では、来館者のうち、訪日外国人割合が約60%*1 と、およそ2人に1人を占めました。

さらに、チームラボプラネッツが実施したアンケート調査によると、来館した外国人のうち約70%が、訪日旅行を検討する前にチームラボプラネッツの情報にアクセスしており、同館を目的地の一つとして東京を訪問する傾向がみられました*2。



*1 公式ウェブサイトチケット購入者データより(調査期間:2022年12月9日(金)-2023年1月9日(月))

*2 来館者アンケートデータより(調査期間:2022年12月17日(土)-2023年1月10日(火))



チームラボプラネッツ TOKYO DMM

https://planets.teamlab.art/tokyo/jp/

2018年7月7日 – 2023年末

東京都江東区豊洲6-1-16 teamLab Planets TOKYO



開館時間

<2月 - 5月>

月 - 金 10:00 - 20:00、土日祝 9:00 - 21:00

* 特別延長期間

3月20日(月)、3月22日(水) - 3月24日(金) 9:00 - 21:00

3月25日(土) - 4月2日(日)、4月29日(土) - 5月7日(日) 9:00 - 22:00

* 最終入館は閉館の1時間前

* 休館日:2月9日(木)、3月2日(木)、4月13日(木)

* 開館時間が変更になる可能性がございます。公式ウェブサイトをご確認ください。



