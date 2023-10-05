Predator League 2024 VALORANT …
［日本エイサー株式会社］
日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、2023年10月14日（土）から始まるPredator League 2024 VALORANT Japan Round 開催を記念して、Acer公式オンラインストアから開催記念セールを実施します。Acer・Predatorブランドのゲーミングパソコンやゲーミングモニターに加え、好評発売中の有機EL（OLED）パネル搭載の高性能モバイルノートパソコン、Acerpureブランドの空調家電など約45製品をラインアップ。数量限定で人気製品をお得にゲットするチャンスです。
Acer公式オンラインストア セール特設ページ
https://acer.link/3PWwXgZ
期間 ： 2023年10月6日（金）午後12:00～10月23日（月）午前11:59
セール対象製品の一部は、以下の通りです。
（セール内容は予告なく変更になる場合がございます。また、台数には限りがございます。）
・ゲーミングデスクトップパソコン
Predator Orion 5000 （PO5-650-H76Z/408A）
NVIDIA RTX 4080（16GB） / Intel Core i7-13700F / 16GB / 1TB SSD / 無線LAN
https://acer.link/45g4S8V
セール価格 ￥406,300（税込） 通常価格より￥71,700オフ
・ゲーミングノートパソコン
Acer Nitro 5 （AN515-58P-N76Y46/4）
15.6インチ / 144Hz / NVIDIA RTX 4060 (8GB) / Intel Core i7-12650H / 16GB / 1TB SSD PCIe Gen4
https://acer.link/3LIjgzC
セール価格 ￥142,800（税込） 通常価格より￥57,000オフ
・ゲーミングモニター
Nitro XV3 （XV253QXbmiiprzx）
24.5インチ / 240Hz / 0.5ms GTG, Min / IPS / 1920x1080 / DisplayHDR 400 / G-SYNC / 高さ調節可能
https://acer.link/3rAKb9T
セール価格 ￥34,990（税込） 通常価格より￥11,810オフ
・軽量薄型モバイルノートパソコン
Swift Edge （SFA16-41-A76Z/K）
16インチ 有機EL / WQUXGA(3840 x 2400) / 16：10 / AMD Ryzen 7 PRO / 16GB / 1TB SSD / 1.17kg
https://acer.link/3Q28JCe
セール価格 ￥167,800（税込） 通常価格より￥32,000オフ
・空気清浄機
Acerpure Pro Classic （AP552-10W）
適用床面積：約30畳（50 平方メートル ） / 8畳を清浄する目安 ：12分 / 電気代の目安：0.6円/日 / DCモーター
https://acer.link/3PzI662
セール価格 ￥19,800（税込） 通常価格より￥10,000オフ
10月14日（土）から開催される、Predator League 2024 VALORANT Japan Roundもご期待ください。
大会公式サイト： https://www.predator-league.com/regionrules?region=jp
ゲーミング関連のセールや大会の関連情報、新製品情報、プレゼントキャンペーンなどを公式X（旧Twitter）から毎日配信中です。フォローして続報をお待ちください。
https://twitter.com/PredatorJPN
プレスリリースページ
https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20231005
(C) 2023 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.
Acerについて
Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。
日本エイサー株式会社について
社名 ：日本エイサー株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
代表者：代表取締役社長 詹 國良（ボブ・セン）
公式サイト： https://www.acer.com/jp-ja/
公式facebook： https://www.facebook.com/AcerJapan
公式X ：https://www.twitter.com/AcerJapan
Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN
公式Instagram： https://www.instagram.com/acer_japan/
Gaming公式Instagram：https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/
公式YouTube：https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel
(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。
(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-15:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
アルコ＆ピース・酒井健太による初の著書のトーク＆サイン会を開催！ 酒井軍団・落合隆治（ぐりんぴーす）も登場!!(10/05 15:46)
なにわ男子の大西流星×大橋和也が表紙＆巻頭特集に登場!! 旬なアーティストのインタビュー＆話題曲のスコア『ソングス・マガジン』第13号は10月12日発売！(10/05 15:46)
韓：佐藤拓也さん×日：八代 拓さん アイドルの舞台裏を描く大人気BL、待望の恋人編！ドラマCD『Kiss me crying キスミークライング 2』より追加キャスト＆ジャケット写真が公開！！(10/05 15:46)
DMM GAMESによる3D放置RPG『宝石姫Reincarnation』が正式リリース1周年を記念したキャンペーン開催中！(10/05 15:46)
山崎怜奈の番組に土屋礼央、加藤シゲアキ、友近が登場！10月10日（火）～12日（木）13:00～14:55 生放送(10/05 15:46)
初出版！現代社会の「孤独」を多彩な手法で表現する新進気鋭の芸術家・布施琳太郎、渾身の第一詩集!!(10/05 15:46)
LEAP HIGH～君の夢は、時を越えて～『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』いよいよ本日21:00より、Lemino独占無料配信＆投票開始!!(10/05 15:46)
祝・日比谷野音100周年 SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023 in TOKYOタイムテーブル公開！トリはDAY1にサニーデイ・サービス、DAY2にUAが決定！(10/05 15:46)
アダストリアのAndemiu（アンデミュウ）が新静岡セノバのインフォメーションスタッフの制服をプロデュース2023年10月5日より着用開始(10/05 15:46)
住宅展示場では、家選びの際にこだわりたい “間取り”は参考にならない！？注文住宅購入者の約4割が家づくりに対して何かしら後悔していることが判明(10/05 15:46)
台湾の医療ラブコメドラマ『暴走外科医がやってきた』を10月5日（木）よりU-NEXT独占で配信開始(10/05 15:46)
【ヒルトン東京お台場】あなたの“推し色メニュー”もきっとあるはず！レインボーメニューが勢ぞろい！「レインボークリスマス＆ホリデービュッフェ」 | 2023年11月1日（水）～2024年1月9日（火）(10/05 15:46)
【MoMA Design Store】MoMA展覧会「ED RUSCHA / NOW THEN」を記念したエキシビジョングッズを発売(10/05 15:46)
一般社団法人『more trees』 事務局長の水谷伸吉さんに聴く“都市と森をつなぐ”未来を見据えた多様性のある森づくり人生(10/05 15:46)
グループ史上初となるわーすたのカレンダーBOOKが11月22日（水）に発売決定！(10/05 15:46)
＜ARTIDA OUD＞“I am” Donation プロジェクトのエターナルな新作を発売(10/05 15:46)
Predator League 2024 VALORANT Japan Round 開催記念、Acer公式オンラインストアでセール開催！(10/05 15:46)
梅田サイファー×Ichiryumade×JUNRedがコラボレーション。スペシャルなデニムジャケットが登場。(10/05 15:46)
Maison de FLEUR ×「すみっコぐらし」第3弾・すみっコたちが星と一緒にキラキラ輝く限定コレクション！(10/05 15:46)
ご好評につき、キャンペーン期間延長！薄型・軽量・超高速の「VALTEC Notebook PC」を購入のお客さまを対象に、WPS Office2が￥5,690→￥0になるキャンペーンを実施中(10/05 15:46)
ご好評につき、キャンペーン期間延長！薄型・軽量・超高速の「VALTEC Notebook PC」を購入のお客さまに、人事業務を自動化する「MOT/HG」の初期費用無料キャンペーンを実施中(10/05 15:46)
UGGが環境再生型コレクション「リジェネレート BY UGG(TM)」をローンチ(10/05 15:46)
簡単だから続けられる、浴室ではじめる新習慣 ぬれた肌にまとうボディケア美容液「リサージ バスタイム ボディセラム」(10/05 15:46)
【calif SHIBUYA】井上裕起 個展 “salaMandala / STREET” を10/13（金）～10/23（月）の期間開催(10/05 15:46)
Caseology、Pixel 8 & Pixel 8 Pro 用 ケース新製品発売のお知らせ!!(10/05 15:46)
【来場者特典＆追加上映劇場決定！】『ギルバート・グレイプ』製作30周年記念リバイバル上映！(10/05 15:46)
BSJapanext（263ch）にて2023年10月7日（土）「センコーグループ LADY GO CUP」を無料放送！(10/05 15:46)
『真ゲッターロボ 世界最後の日』公開25周年記念。10月6日(金)12:00墓場の画廊でPOP UP STORE開催ッ！！！ 商品告知第3弾+選挙告知！■GETTER ROBO ARMAGEDDON.(10/05 15:46)
「FRIDAY GOES ON～あっ、それいただきっ！～」公開収録 in 長野 「白馬八方尾根うさぎ平ナイトフェスタ」にて実施！(10/05 15:46)
ミニオンズの人気キャラクターBOB+TIMの”おすそわけは思いやり”を描いた可愛いアートを使用したTカードが登場！10月23日（月）より発行開始！(10/05 15:46)