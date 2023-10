[日本エイサー株式会社]







日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、2023年10月14日(土)から始まるPredator League 2024 VALORANT Japan Round 開催を記念して、Acer公式オンラインストアから開催記念セールを実施します。Acer・Predatorブランドのゲーミングパソコンやゲーミングモニターに加え、好評発売中の有機EL(OLED)パネル搭載の高性能モバイルノートパソコン、Acerpureブランドの空調家電など約45製品をラインアップ。数量限定で人気製品をお得にゲットするチャンスです。



Acer公式オンラインストア セール特設ページ

https://acer.link/3PWwXgZ



期間 : 2023年10月6日(金)午後12:00~10月23日(月)午前11:59



セール対象製品の一部は、以下の通りです。

(セール内容は予告なく変更になる場合がございます。また、台数には限りがございます。)



・ゲーミングデスクトップパソコン

Predator Orion 5000 (PO5-650-H76Z/408A)

NVIDIA RTX 4080(16GB) / Intel Core i7-13700F / 16GB / 1TB SSD / 無線LAN

https://acer.link/45g4S8V

セール価格 ¥406,300(税込) 通常価格より¥71,700オフ







・ゲーミングノートパソコン

Acer Nitro 5 (AN515-58P-N76Y46/4)

15.6インチ / 144Hz / NVIDIA RTX 4060 (8GB) / Intel Core i7-12650H / 16GB / 1TB SSD PCIe Gen4

https://acer.link/3LIjgzC

セール価格 ¥142,800(税込) 通常価格より¥57,000オフ







・ゲーミングモニター

Nitro XV3 (XV253QXbmiiprzx)

24.5インチ / 240Hz / 0.5ms GTG, Min / IPS / 1920x1080 / DisplayHDR 400 / G-SYNC / 高さ調節可能

https://acer.link/3rAKb9T

セール価格 ¥34,990(税込) 通常価格より¥11,810オフ







・軽量薄型モバイルノートパソコン

Swift Edge (SFA16-41-A76Z/K)

16インチ 有機EL / WQUXGA(3840 x 2400) / 16:10 / AMD Ryzen 7 PRO / 16GB / 1TB SSD / 1.17kg

https://acer.link/3Q28JCe

セール価格 ¥167,800(税込) 通常価格より¥32,000オフ







・空気清浄機

Acerpure Pro Classic (AP552-10W)

適用床面積:約30畳(50 平方メートル ) / 8畳を清浄する目安 :12分 / 電気代の目安:0.6円/日 / DCモーター

https://acer.link/3PzI662

セール価格 ¥19,800(税込) 通常価格より¥10,000オフ







10月14日(土)から開催される、Predator League 2024 VALORANT Japan Roundもご期待ください。

大会公式サイト: https://www.predator-league.com/regionrules?region=jp



ゲーミング関連のセールや大会の関連情報、新製品情報、プレゼントキャンペーンなどを公式X(旧Twitter)から毎日配信中です。フォローして続報をお待ちください。

https://twitter.com/PredatorJPN



プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20231005





(C) 2023 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.





