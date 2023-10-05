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Predator League 2024 VALORANT Japan Round 開催記念、Acer公式オンラインストアでセール開催！

［日本エイサー株式会社］




日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、2023年10月14日（土）から始まるPredator League 2024 VALORANT Japan Round 開催を記念して、Acer公式オンラインストアから開催記念セールを実施します。Acer・Predatorブランドのゲーミングパソコンやゲーミングモニターに加え、好評発売中の有機EL（OLED）パネル搭載の高性能モバイルノートパソコン、Acerpureブランドの空調家電など約45製品をラインアップ。数量限定で人気製品をお得にゲットするチャンスです。

Acer公式オンラインストア セール特設ページ
https://acer.link/3PWwXgZ

期間 ： 2023年10月6日（金）午後12:00～10月23日（月）午前11:59

セール対象製品の一部は、以下の通りです。
（セール内容は予告なく変更になる場合がございます。また、台数には限りがございます。）

・ゲーミングデスクトップパソコン
Predator Orion 5000 （PO5-650-H76Z/408A）
NVIDIA RTX 4080（16GB） / Intel Core i7-13700F / 16GB / 1TB SSD / 無線LAN
https://acer.link/45g4S8V
セール価格 ￥406,300（税込）　通常価格より￥71,700オフ



・ゲーミングノートパソコン
Acer Nitro 5 （AN515-58P-N76Y46/4）
15.6インチ / 144Hz / NVIDIA RTX 4060 (8GB) / Intel Core i7-12650H / 16GB / 1TB SSD PCIe Gen4
https://acer.link/3LIjgzC
セール価格 ￥142,800（税込）　通常価格より￥57,000オフ



・ゲーミングモニター
Nitro XV3 （XV253QXbmiiprzx）
24.5インチ / 240Hz / 0.5ms GTG, Min / IPS / 1920x1080 / DisplayHDR 400 / G-SYNC / 高さ調節可能
https://acer.link/3rAKb9T
セール価格 ￥34,990（税込）　通常価格より￥11,810オフ



・軽量薄型モバイルノートパソコン
Swift Edge （SFA16-41-A76Z/K）
16インチ 有機EL / WQUXGA(3840 x 2400) / 16：10 / AMD Ryzen 7 PRO / 16GB / 1TB SSD / 1.17kg
https://acer.link/3Q28JCe
セール価格 ￥167,800（税込）　通常価格より￥32,000オフ



・空気清浄機
Acerpure Pro Classic （AP552-10W）
適用床面積：約30畳（50 平方メートル ） / 8畳を清浄する目安 ：12分 / 電気代の目安：0.6円/日 / DCモーター
https://acer.link/3PzI662
セール価格 ￥19,800（税込）　通常価格より￥10,000オフ



10月14日（土）から開催される、Predator League 2024 VALORANT Japan Roundもご期待ください。
大会公式サイトhttps://www.predator-league.com/regionrules?region=jp

ゲーミング関連のセールや大会の関連情報、新製品情報、プレゼントキャンペーンなどを公式X（旧Twitter）から毎日配信中です。フォローして続報をお待ちください。
https://twitter.com/PredatorJPN

プレスリリースページ
https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20231005


(C) 2023 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.


Acerについて
Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology（人とテクノロジーの垣根を壊す）”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について
社名 ：日本エイサー株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F
代表者：代表取締役社長　詹 國良（ボブ・セン）
公式サイト： https://www.acer.com/jp-ja/
公式facebook： https://www.facebook.com/AcerJapan
公式X ：https://www.twitter.com/AcerJapan
Gaming公式X: https://twitter.com/PredatorJPN
公式Instagram： https://www.instagram.com/acer_japan/
Gaming公式Instagram：https://www.instagram.com/predatorgamingjapan/
公式YouTube：https://www.youtube.com/user/AcerJapanChannel


(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. AcerとAcerロゴはAcer Inc.の登録商標です。その他商標、登録商標、サービスマーク等の著作物の著作権は、帰属表明の有無に関わらず、それぞれの権利者に帰属します。発表内容は予告なしに変更または削除されることがありますのであらかじめご了承ください。

(C) 2023 Acer Inc. All rights reserved. Acer and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. Other trademarks, registered trademarks, and/or service marks, indicated or otherwise, are the property of their respective owners. All offers subject to change without notice or obligation and may not be available through all sales channels.

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-15:46）

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