[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]





株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント主催のセール『Summer Sale』へ参加し、PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5のダウンロード版ゲームがお得に買えるセールを実施中です。また、Nintendo Switch™タイトルが割引価格となる『Nintendo Switch™ Summer Sale』も開催中です。



PlayStation™Storeでは、「ONE PIECE ODYSSEY」が35%OFFの5,705円(税込)や、「鉄拳7 Definitive Edition」が60%OFFの4,928円(税込)になるなど、期間限定で大幅プライスダウン。なお、期間内にPS Plus会員に登録されている方は、さらにお得になります。



また、ニンテンドーeショップでは、「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」が24%OFFの4,990円(税込)になるなどお買い得に。この機会をお見逃しなく!



詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP(https://dl-scp.bn-ent.net/)をご覧ください。









【PlayStation™Store】

■セール名:『Summer Sale』

■セール期間:2023年8月1日(火)~ 2023年8月16日(水)







【セール対象:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4】



『ONE PIECE ODYSSEY』

販売価格:8,778円(税込)⇒ 【35%OFF】セール販売価格:5,705円(税込)



『Tales of ARISE』

販売価格:8,778円(税込)⇒ 【52%OFF】セール販売価格:4,213円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【57%OFF】セール販売価格:3,774円(税込)



『ドラゴンボールZ KAKAROT』

販売価格:4,400円(税込)⇒ 【20%OFF】セール販売価格:3,520円(税込)



『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』

販売価格:7,678円(税込)⇒ 【35%OFF】セール販売価格:4,990円(税込)



など。



【セール対象:PlayStation(R)4】



『鉄拳7 Definitive Edition』

販売価格:12,320円(税込)⇒ 【60%OFF】セール販売価格:4,928円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【68%OFF】セール販売価格:3,942円(税込)



『機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON』

販売価格:9,020円(税込)⇒ 【60%OFF】セール販売価格:3,608円(税込)



『SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス Welcome Price!!』

販売価格:4,180円(税込)⇒ 【45%OFF】セール販売価格:2,299円(税込)



『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』

販売価格:3,850円(税込)⇒ 【40%OFF】セール販売価格:2,310円(税込)



『ガンダムブレイカー3 Welcome Price!!(PS4(R)版)』

販売価格:3,960円(税込)⇒ 【60%OFF】セール販売価格:1,584円(税込)



『スーパーロボット大戦30』

販売価格:9,460円(税込)⇒ 【48%OFF】セール販売価格:4,919円(税込)



『スーパーロボット大戦30 エキスパンションパック』

販売価格:4,400円(税込)⇒ 【20%OFF】セール販売価格:3,520円(税込)



『GUNDAM VERSUS』

販売価格:9,020円(税込)⇒ 【78%OFF】セール販売価格:1,984円(税込)



『テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER』

販売価格:6,270円(税込)⇒ 【53%OFF】セール販売価格:2,946円(税込)

⇒ PlayStation(R)Plus加入者 【60%OFF】セール販売価格:2,507円(税込)



など。









【ニンテンドーeショップ】

■セール名:『Nintendo Switch™ Summer Sale』

■セール期間:2023年8月2日(水)~ 2023年8月15日(火)

■セール特設ページ:https://store-jp.nintendo.com/feature_bnesale_3.html







『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』

販売価格:7,678円(税込)⇒ 【35%OFF】セール販売価格:4,990円(税込)



『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム4 ROAD TO BORUTO』

販売価格:7,348円(税込)⇒ 【45%OFF】セール販売価格:3,990円(税込)



『ドラゴンボール ファイターズ』

販売価格:7,480円(税込)⇒ 【61%OFF】セール販売価格:2,900円(税込)



★1stセール

『ファーミングシミュレーター23:Nintendo Switch Edition』

販売価格:6,490円(税込)⇒ 【25%OFF】セール販売価格:4,860円(税込)



など。









セール期間:2023年8月2日(水)~ 2023年8月20日(日)







『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』

販売価格:6,578円(税込)⇒ 【24%OFF】セール販売価格:4,990円(税込)



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 太鼓ミュージックパス 90日利用券セット』

販売価格:7,678円(税込)⇒ 【24%OFF】セール販売価格:5,790円(税込)



『ウルトラ怪獣モンスターファーム』

販売価格:6,710円(税込)⇒ 【30%OFF】セール販売価格:4,650円(税込)



など。









セール期間:2023年8月2日(水)~ 2023年8月28日(月)

■セール特設ページ:https://store-jp.nintendo.com/feature_bnesale_4.html







『SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch』

販売価格:7,480円(税込)⇒ 【60%OFF】セール販売価格:2,990円(税込)



『SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ』

販売価格:3,850円(税込)⇒ 【36%OFF】セール販売価格:2,450円(税込)



『スーパーロボット大戦30』

販売価格:9,460円(税込)⇒ 【47%OFF】セール販売価格:4,920円(税込)



『SDガンダム バトルアライアンス』

販売価格:8,778円(税込)⇒ 【44%OFF】セール販売価格:4,830円(税込)



『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-1&2セット』

販売価格:5,940円(税込)⇒ 【44%OFF】セール販売価格:3,290円(税込)



など。



その他、様々なゲーム本編/ダウンロードコンテンツをキャンペーン価格で配信中です。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP(https://dl-scp.bn-ent.net/)をご覧ください。



■権利表記:

『ONE PIECE ODYSSEY』

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『鉄拳7 Definitive Edition』

TEKKEN™7 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『Tales of ARISE』

Tales of Arise™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』

太鼓の達人™ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※“PlayStation“は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角(英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等)はそのまま表記し、変更しないでください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/02-16:16)