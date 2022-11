[株式会社ニューバランス ジャパン]

株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、2023年3月19日(日)に開催予定の「第13回渋谷・表参道Women’s Run」に協賛します。女性のマラソン大会をサポートすることにより、初めてマラソンにチャレンジする方から、シリアスランナー、アスリートまで、ランニングを楽しむあらゆる女性のチャレンジを応援いたします。



■ニューバランス原宿で1日限定「スペシャルエントリー」権をプレゼント

ニューバランスでは、毎年11月28日(月)を“いいニューバランスの日”として1日限りのスペシャルイベントをニューバランスオフィシャルストア、ニューバランスファクトリーストアの直営店舗43店舗にて開催しています。今年は、ニューバランス原宿にて、対象商品をご購入いただいた先着128名の皆様に、一般エントリーに先駆けて2023年の「第13回渋谷・表参道Women’s Run」にエントリーできる「スペシャルエントリー権」をプレゼントします。(myNB会員対象、エントリー料はお客様のご負担となります)

https://womensrun.jp/special-entry/



<大会概要>

開催日:2023年3月19日(日)

会場:代々木公園野外音楽堂広場前( 東京都渋谷区 )

種目:女子10km、キッズラン1km、ファミリーラン1km

定員:5,000名(予定)

参加料:女子10km 7,000円(税込)※学割は4,000円(税込)、チャリティー女子10km 37,000円(税込)、ファミリーラン1km 1,000円(税込)、キッズラン1km 500円(税込)

※別途、RUNNETの利用手数料等がかかります



<11月28日 “いいニューバランスの日”1日限定スペシャルエントリー>

期間:2022年11月28日(月)11:00~19:00

対象店舗:ニューバランス原宿(営業時間 11:00~19:00)

エントリー方法:

ニューバランス原宿エントランスにて整理券を先着順に128名様にお渡しします。スペシャルエントリー対象商品をご購入後に専用エントリーページにアクセスしお客様ご自身でエントリー手続きをしていただきます。配布した整理券および購入時のレシートはエントリーのお手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。

定員:先着128名 ※定員になり次第、整理券配布終了

エントリー資格:11月28日(月)に、ニューバランス原宿にて配布する整理券を受け取り、当日中に対象商品をご購入の方。myNB会員の方(当日のmyNB会員登録可)。渋谷・表参道Women’s Runの参加資格を満たしている方に限ります。

対象商品:ニューバランス ランニングおよびトレーニングのシューズ、アパレル

※ライフスタイルカテゴリーと全カテゴリーのアクセサリー(ソックス等)は対象外。



詳しいエントリー方法は以下よりご覧ください。

https://womensrun.jp/special-entry/



住所:ニューバランス原宿 東京都渋谷区神宮前4-32-16

アクセス:東京メトロ千代田線「明治神宮前駅」5番出口から徒歩4分、JR「原宿駅」竹下口から徒歩5分

https://company.newbalance.jp/store/official-store/Harajuku/



【スペシャルエントリー対象商品】

冬のランニングにおすすめのシューズ・アパレルをご用意しています。特にお勧めのアイテムをご紹介します。



■Fresh Foam X MORE

ニューバランスランニングの中でもクッション性に優れた「Fresh Foam(フレッシュフォーム)」シリーズから、シリーズ史上最も厚く、やわらかいFresh Faom Xミッドソールを有する象徴も出る「MORE」。新パターンのアウトソールが重心移動をスムーズに支え、安定感を発揮します。もっと長く走りたくなるようなライド感を提供します。





Fresh Foam X More v4 (WOMENS)

品番:WMOR

カラー:WT4 (WHITE/GREEN)・BK4 (BLACK)

ウイズ/サイズ: B・D/22.0~25.5cm

価格:19,800円(税込)







Fresh Foamシリーズ

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-freshfoam



■Q Speed

冬も快適にスタイリッシュにランニングシーンを彩る「Q Speed(キュースピード)」シリーズは、トレンド性を反映したデザインに、様々な機能を織り込んだ本格的なランニングアパレルコレクション。寒さを防ぐ優れた保温性と、吸湿速乾機能で衣類内を快適にキープするテクノロジー「NB Heat」を搭載したアイテムなど、ランニングシーンだけでなくタウンユースにもフィットするデザインの洗練されたコレクションです。



Q Speedシリーズ

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-qspeed



<重要>ニューバランスオフィシャルストアの感染症拡大防止の取り組みについて

https://company.newbalance.jp/store/shopmagazine/54334

お客様と従業員の健康と安全のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。



