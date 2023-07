[株式会社ネイキッド]

―『NAKED夏まつり2023 世界遺産・二条城』7月21日(金)~8月20日(日)開催―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、2023年7月21日(金)~8月20日(日)の期間、世界遺産・二条城にて開催する夜間イベント『NAKED夏まつり2023 世界遺産・二条城』において、本イベント限定入場記念符やお得なセットチケット、お土産オリジナルグッズを発売することを発表いたします。本イベントは、リアルとバーチャルがクロスオーバーする次世代型ツーリズム『NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023』に参画しています。















優先入場権あり!入場チケット+ 名入れ行灯セットチケット 5000円(税込)









京都の文化財保護を目的とした 『NAKED夏まつり』お名前行灯プラン。二条城ライトアップの城内装飾でお馴染みの行灯にお名前が入れられるスペシャルチケットを販売いたします。特典として入場待機列へ並ぶのが不要な、優先入場が可能です。こちらの売上の一部は京都の文化財保護のために寄付されます。あなただけのお名前入りの光の装飾で夜の二条城を彩り、日本の財産である文化財を未来へ維持、継承していくための取り組みにご協力をお願いいたします。





<販売期間>

【第1期】販売期間:6月22日(木)~7月11日(火)/設置期間:7月21日(金)~8月6日(日) 上限:200枚

購入先:https://www.asoview.com/channel/ticket/ScxFHzlPM6/ticket0000021438/

【第2期】販売期間:7月12日(水)~7月27日(木)/設置期間:8月7日(月)~8月20日(日) 上限:200枚



<注意事項>

※お名前入り行灯は城内の装飾として使わせていただくためお持ち帰りはできません。

※対応文字はひらがな、カタカナ、日本語常用漢字、ローマ字です。

※推奨文字数は7文字以内です。

※最大10文字2行の20文字まで入れることができますが、文字数が多いと字が小さくなります。

※主催者の判断で文字を変更させていただく場合があります。

※優先入場をご希望の方はチケットを入城改札口のスタッフにご提示ください。

※予定数が売り切れ次第販売を終了します。









「NAKED 夏まつり2023 世界遺産・二条城」 オリジナルグッズ紹介















限定入城記念符 700円(税込)



「NAKED夏まつり2023 世界遺産・二条城」期間中、コラボした記念符を二条城売店にて販売します。※日中も販売します。











NAKED TENUGUI(3種) 各種 1760円(税込)



名手「加賀染」による、ネイキッドオリジナルデザインの手ぬぐいが初登場。「FIREWORKS -花火-」、「KYOTO -京都-」、「FOUR SEASONS -四季-」の3種類の柄からチョイス。京都お土産に。













「NAKED 夏まつり2023 世界遺産・二条城」 セットチケット紹介







NAKED夏まつり 2023(二条城)×京都水族館 セット券 3300円(税込) ※大人のみ





NAKED夏まつり 2023 世界遺産・二条城の入場チケットと京都水族館への入場券のセット券。

<販売期間>

2023年7月6日~8月20日(日)18:00

※京都水族館は二条城会期中【7月21日(金)~8月20日(日)】にご利用ください。

※京都水族館にNAKED, INC.の演出はございません。



NAKED夏まつり 2023(二条城)×京都タワー セット券 2000円(税込) ※大人のみ





NAKED夏まつり 2023 世界遺産・二条城の入場チケットと京都タワー展望室への入場券のセット券。

<販売期間>

2023年7月6日~8月20日(日)18:00

※京都タワーは二条城会期中【7月21日(金)~8月20日(日)】にご利用ください。

※京都タワーにNAKED, INC.の演出はございません。

※中学生以上・小学生同額



NAKED夏まつり 2023 世界遺産・二条城×着物レンタルセット券 4,000円~



NAKED夏まつり2023 世界遺産・二条城の入場チケットと京都市内の着物レンタルとがセットになったお得なチケットです。 レンタルした着物は翌日返却OK! NAKED夏まつり2023 世界遺産・二条城を着物で楽しめます。※店舗によってセットチケット金額が異なります。※除外日あり。 詳しくは下記サイト(外部サイト)をご確認ください。

<販売期間>

2023年6月22日~8月19日(土)16:00

<購入先URL>

https://www.kkday.com/ja/affiliate/whlb/naked_nijojo







<NAKED夏まつり2023 世界遺産・二条城について>







コンテンツ詳細はこちらのリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000906.000008210.html







「NAKED夏まつり2023 世界遺産・二条城」 開催概要







イベント名:NAKED夏まつり2023 世界遺産・二条城

会場:元離宮二条城(京都市中京区)

開催期間:2023年7月21日(金)~2023年8月20日(日)

開催時間:18:30~22:00 (最終入場21:20)



チケット料金(税込):

【月~木】(前売券)

中学生以上 1,200円、小学生 600円

【金土日祝】(前売券)

中学生以上 1,600円、小学生 1,000円

【月~木】(当日券)※当日会場販売のみ

中学生以上 1,600円、小学生 1,000円

【金土日祝】(当日券)※当日会場販売のみ

中学生以上 2,000円、小学生 1,400円

※未就学児入場無料

※障がい者割引があります。

※障がい者割引券は、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、精神障害者保健福祉手帳、ミライロID等をお持ちのご本人及び介護者1名までが対象となります。入城改札口にて上記証明書をお見せください。

※チケットは各種プレイガイドと全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップで購入可能です。

※窓口での当日券の購入は前売券より+400円かかります。

※本展では、二の丸御殿にご入場いただけません。

※二条城の入城証(「世界遺産・二条城一口城主募金」特典、京都市民年間パスポート)ではご入場いただけません。

※場内には別途有料コンテンツがございます。

※城内での一脚・三脚のご使用はご遠慮願います。

※ペット同伴不可。

※主催者の都合により休止または中止した場合を除き、チケットの返金・変更はできません。

※本イベントは21:20最終入場です。入場待機列の状況により、21:20以前に受付を終了する可能性があります。その場合、前売券をお持ちでも入場することができませんので、あらかじめ御了承ください。



お問い合わせ:

■キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888

※受付日時:2023年6月22日(木)~2023年8月20日(日)

月~土曜11:00~18:00 ※日曜・祝日休み

■NAKED夏まつり2023 二条城 運営事務局 TEL:050-1750-3979

※受付日時:2023年7月21日(金)~2023年8月20日(日)

月~土曜18:00~22:00/日曜・祝日11:00~22:00

※二条城事務所への直接のお問い合わせはご遠慮ください



主催:NAKED夏まつり2023 製作委員会

共催:京都市

協力:FM802、鳳電気土木株式会社

後援:公益社団法人京都市観光協会

企画・演出・制作:NAKED, INC.







NAKED, INC.(ネイキッド)について









1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。



