アディダスゴルフは、女性ゴルファーの様々なニーズに応えるバリエーション豊富なスタイルを取り揃えた2023年秋冬コレクションを発表いたします。アディダスゴルフは「OUR [FAIR] WAY.」というメッセージのもと、女性もゴルフを自由に楽しむことができる環境づくりをサポートするという目標を掲げています。本コレクションは、その目標達成に向けて女性ゴルファーをサポートするためのコレクションです。ゴルフを好きと感じ、フェアウェイを自由に楽しむ女性を一人でも増やすため、本コレクションはあらゆる天候に対応する様々なテイストのアパレルをラインナップしています。







OUR[FAIR]WAY. https://shop.adidas.jp/golf/our_fairway/

本コレクションでは、キービジュアルで渋野日向子選手が着用しているダンボールニットのセットアップの他、肌寒い環境下でアスリートのベストパフォーマンスをサポートするために開発されたアディダス最高峰のテクノロジー「COLD.RDY(コールド・レディ)」を搭載したジャケットやボトムス、トラディショナルなチェックがアイコニックなセーターのセットアップなどが登場。スポーティーなものからキュートな雰囲気のものまで揃っており、どんなスタイルの方でもお気に入りが見つかるラインナップです。









主な商品の概要





エンボスプリント ダンボールニット 長袖フーディー

ダンボールニット ラップスカート



ストレッチ性と独特な弾性が特徴のダンボールニット素材を使用したフーディーとスカート。フーディーは、後身頃にさりげなく入ったロゴがデザインのポイント。スカートは、ラップスカートのように見えるデザインが特徴です。 【吸汗速乾 ストレッチ スカートはインナーパンツ一体型】



COLD.RDY キルトレイヤード フルジップジャケット

WIND.RDY キルト スカート



キルト素材と裏面起毛素材のコンビネーションの長袖ジャケットとスカートスリムなシルエットと暖かさを両立したアイテムです。【ジャケット ストレッチ 保温 吸放湿 / スカート 防風 撥水インナーパンツ一体型】





タータンチェック クルーネック セーター

タータンチェック ニットスカート





COLD.RDY ジャガード モックネック 長袖ストレッチシャツ



セーター・スカート:トラディショナルな雰囲気を醸し出すタータンチェック柄のクルーネックセーターとスカート。【スカートはインナーパンツ一体型】

インナーシャツ:保温性の高いCOLD.RDY素材を使用した長袖シャツ。ジャガードテープのモックネックや前中心のBOSなどアップデートしたディテールが特徴のアイテムです。【ストレッチ 保温 吸放湿】





COLD.RDY ファブリックミックスジャケット

COLD.RDY ハーフジップ 長袖ストレッチシャツ

COLD.RDY キルトコンビネーション アンクルパンツ



肌寒い環境下でアスリートのベストパフォーマンスをサポートするために開発されたアディダス最高峰のテクノロジー「COLD.RDY」を搭載したジャケットとシャツ、アンクルパンツ。寒い時期もゴルフを楽しみたい方におすすめです。【ストレッチ 保温 吸放湿】



ゴルフウェア:https://shop.adidas.jp/item/?sport=golf&category=wear



取扱店舗





・アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

・その他アディダス ゴルフ取扱店 各店

・アディダス オンラインストア https://shop.adidas.jp/golf/adicross/

・アディダス アプリ https://shop.adidas.jp/mobileapps/

※選手の着用アパレルは一部仕様が異なる部分がございます



