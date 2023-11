[野口観光マネジメント株式会社]

一夜だけの特別イベント。野口観光グループの音楽好きな社員が集結し、「きたゆざわ森のソラニワ」にてクリスマスコンサートを開催いたします。



野口観光グループの音楽サークル「あけぼの」では、今年もきたゆざわ 森のソラニワにてクリスマスコンサートを開催いたします。





クリスマスの時期に合わせ、サンタに扮したスタッフがクリスマスコンサートを開催いたします。

当日はささやかながらクリスマスプレゼントもご用意しておりますので、

皆様お誘い合わせの上ぜひお越しください。



【日 時】2023年12月22日(金)20時30分ごろ(ビンゴ大会終了後)

【場 所】きたゆざわ 森のソラニワ 1Fロビー









【曲目】

・All I want for Christmas is you (Mariah Carey)

・クリスマス童謡メドレー

・映画『アナと雪の女王』より

Let It Go ~ありのままで~

・ツバメ (YOASOBI)

・クリスマスソング (back number)





















この冬、音楽の魔法に包まれる素晴らしいひとときを、音楽サークルのみんなと共に過ごしませんか?心温まる演奏と皆様と素晴らしい時間を共有できることを心より楽しみにしております。



■野口観光の「音楽サークル」とは?







社員同士の交流を通し、社内の風通しを良くする取り組みを行う「社員交流プロジェクト」の活動の一環として2021年に音楽サークルが発足。

3年目の今年は12名のメンバーで活動を行っております。

社内の風通しを良くすることで野口観光の館同士の結束を高める意味合いもある社内活動となっています!



昨年度は100名様ものお客様と共に大盛りあがりのコンサートとなりました!

今年度のコンサートにも乞うご期待下さいませ!







