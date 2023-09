[アディダス ジャパン株式会社]

2023年9月25 日(月)より先行抽選受付開始



アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:ステイン・ヴァンデヴォースト)は、1秒でも速いベストタイムを目指すランナーの記録更新を支えるアディゼロシリーズより、アディダス史上最軽量*となる革新的なレーシングシューズ「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1(アディゼロ アディオス プロ エヴォ1)」を、2023年9月25日(月)よりアディダス アプリにて抽選受付開始いたします。







https://shop.adidas.jp/products/IH5564/



アディダスが誇るテクノロジーを惜しむことなく投入した「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1」は、片足138グラムというアディダス史上最軽量*を実現した、マラソンの未来を切り拓く一足です。世界中のレースで記録更新を支え続けるレーシングモデル「ADIZERO ADIOS PRO 3」搭載技術をベースとしながら、約40%の軽量化に成功。また前足部には、ランニング効率をさらに向上させるため、度重なるラボテストを経て開発された新たなロッカー構造を採用しました。進化したLIGHTSTRIKE PROフォームや、新たなアウトソールテクノロジーといった素材革新も加わり、今まで以上のエネルギーリターンを可能にする新時代のレーシングモデルが誕生しました。



「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1」は、開発プロセス全体を通じて集約された、世界のエリートアスリートたちのインサイトを反映して設計されました。2021年に東京で開催された世界大会覇者であり、メジャーマラソン優勝経験を2度持つペレス・ジェプチルチル選手や、同じくメジャーマラソン2度優勝のベンソン・キプルト選手、昨年のベルリンマラソン覇者ティギスト・アセファ選手といったトップアスリートが、ケニアでのキャンプ内トレーニングや試走、ドイツ・アディダス本社でのラボテストに参加、インサイトを提供しました。そして今秋、世界第一線で活躍するアディダスアスリートがこのモデルを着用し、世界的レースで更なる「速さ」へと挑んでいきます。



*アディダス ランニングシューズにおいて、片足27.0cmにおける重量







アディダスのランニングシューズにおいて、史上最軽量となる片足138グラム(27.0cm)を実現。マラソンの未来を切り拓き、新時代の到来を告げる最軽量*爆走レーシングシューズ。



■商品情報

・品番:IH5564

・自店販売価格:82,500円(税込)



■販売方法

アディダスアプリ 抽選販売

・抽選販売受付期間: 2023年9月25日(月)10:00~10月9日(月)9:30まで

・当選発表・発送: 2023年10月9日(月)10:00から順次

アディダス アプリ: https://shop.adidas.jp/mobileapps/

商品URL: https://shop.adidas.jp/products/IH5564/



■搭載テクノロジーについて

既存モデルから40%の軽量化となる、片足重量138グラムというアディダス史上最軽量*を実現したレーシングシューズ「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1」。「ADIZERO ADIOS PRO 3」搭載のテクノロジーからインスピレーションを得ながら、アディダス ランニングによる最新鋭のイノベーションと革新的技術を詰め込んだ一足です。

・ミッドソールドロップ 6.0 mm(ヒール:39.0 mm / 前足部:33.0 mm)







● 前足部ロッカーを備えた新型ジオメトリ

シューズレングス(長さ)の 60% を占める、アディゼロ初となる前足部ロッカーを備えた改良新型ジオメトリを採用。このイノベーションは、推進力に勢いをもたらし、ランニングエコノミー(効率性)を向上させることがラボで検証されています。









● 革新的な進化を遂げたLIGHTSTRIKE PRO

非圧縮成形プロセスを採用したLIGHTSTRIKE PROフォームの最新バージョンを搭載。アディダス最先端の製造プロセスによって製造されたこのモデルは、重量を大幅に軽減すると同時に、より大きなエネルギーリターンをランナーにもたらします。加えて、軽量化のために中敷きを廃止するなど、シューズ構造もアップデート。







● 新アウトソールテクノロジー + 軽量アッパー

アウトソールには、大幅な軽量化を実現しながら、適切なトラクションを提供する新たなアウトソールテクノロジーを搭載。また新たに搭載された軽量メッシュアッパーが、シューズ全体の軽量化にも貢献。









*アディダス ランニングシューズにおいて、片足27.0cmにおける重量





■ティジスト・アセファ選手(2022年ベルリンマラソン優勝)

「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1」は、私が今まで履いたレーシングシューズの中で最も軽量で、しかも履いて走っている感覚は、これまで感じたことがないほど、とても素晴らしい体験になりました。このモデルを履いていると、レースそのものに全力を注ぐことができると感じられますし、それこそまさにアスリートが望むことです。私は、ベルリンでのタイトルを守る準備ができていますし、スタートラインに立つのが待ちきれません。



■ベンソン・キプルト選手(メジャーマラソン優勝2回)

世界最高の選手たちを相手に戦う際には、手に入る限りの最高の装備が必要です。アディダス史上最軽量の、しかも必要なテクノロジーがすべて詰め込まれたレーシングシューズを履いているということが、レース当日の自信に繋がり、ランニングに集中できるようになると思います。このモデルが、私のキャリア最速タイムの達成に貢献してくれると信じていますし、シカゴでの挑戦が待ちきれません。



■ペレス・ジェプチルチル選手(メジャーマラソン優勝2回)

「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1」の軽さはこれまでに感じたことのないもので、これでレース当日に競争相手よりも優位に立つことができると確信しています。このシューズを履いて、次のメジャーマラソンでは優勝できると自信を持っています。



■エヴァンス・チェベト選手(メジャーマラソン優勝3回)

「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1」は、私たちがみな非常に楽しみにしているシューズです。とても軽く、走り心地も素晴らしいものです。ケニアでこのシューズをテストしているときに、これが特別なものであることがわかりました。近い将来、このシューズで試合に出場するのが待ちきれません。





■アディダス ランニング&クレディビリティスポーツ部門 プロダクト バイスプレジデント パトリック・ナバ

「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1」は、私たち開発チームにとっての「不可能なんて、ありえない。(Impossible is Nothing)」を形にしたストーリーです。私たちの目標は、アディゼロシリーズの魅力である革新的なテクノロジーはそのままに、今までのアディダス ランニングシューズにはない軽さのモデルを生み出すことでした。そのために、レーシングシューズのありとあらゆる要素を一から見直し、軽量化のために削除できるもの、変更できるものを探していきました。



ロードレースで戦うアスリートのために、アスリートとともに開発された本モデルは、レース当日にさらなる速さを目指すために設計されています。この秋、アディダスが誇るトップアスリートたちがこのモデルを着用して、ベルリンマラソンなどの国際的な大会で活躍することを、とても楽しみにしています。







今年より、優れた安定性と軽量性を両立させたベーシックトレーニングシューズ 「ADIZERO DURAMO SPEED(アディゼロ デュラモ スピード)」が新たに加わり、「速さ」を求めるあらゆるランナーのニーズに応えるラインアップとなったアディゼロシリーズ。毎日のジョグや部活、本格的なトレーニングから本番のレースデイまで、さまざまなシーンや目的、レベルに合わせて選べる全モデルが新色で登場します。新色にアップデートしたアディゼロシリーズは、2023年9月15日(金)より一般発売開始。

・URL:https://shop.adidas.jp/item/?collection=adizero&sport=running&order=1&category=footwear&page=1





■発売日

・ADIZERO ADIOS PRO EVO 1は、2023年9月25日(月)よりアディダス アプリにて抽選予約開始

・新色にアップデートしたアディゼロシリーズ全モデルは、2023年9月15日(金)より一般発売開始



■取扱店舗

・アディダス ブランドセンター アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK・渋谷・原宿

・ アディダス ブランドコアストア:各店(※アディダス ブランドコアストア 軽井沢を除く)

・ アディダス アプリ :https://shop.adidas.jp/mobileapps/

・ アディダス オンラインショップ https://shop.adidas.jp/

- アディダス ランニング https://shop.adidas.jp/running/

- ランニング 関連商品 https://shop.adidas.jp/item/?sport=running

- ランニング シューズ https://shop.adidas.jp/item/?sport=running&category=footwear

- ランニング ウェア https://shop.adidas.jp/item/?sport=running&category=wear

・ その他全国のアディダスお取り扱い店舗

※一部店舗によってお取り扱い商品が異なります。



(C) 2023 adidas Japan K.K. adidas, the Performance logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.





<一般のお客様からのお問い合わせ先>

アディダスお客様窓口 Tel:0570-033-033 (土日祝除く、9:30~18:00)



