[株式会社カカクコム]





「食べログ フレンチ 百名店 2023」を発表

食べログユーザーから高い評価を集めたフレンチの名店TOP100

TOKYO・EAST・WESTの各エリアで選出



株式会社カカクコムが運営するレストラン検索・予約サイト「食べログ(https://tabelog.com/)」は、2023年6月12日(月)、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ フレンチ 百名店 2023」を発表しました。今回も TOKYO・EAST・WEST の 3 エリアに分けて各 100店を選出しています。

TOKYO:https://award.tabelog.com/hyakumeiten/french_tokyo/2023

EAST:https://award.tabelog.com/hyakumeiten/french_east/2023

WEST:https://award.tabelog.com/hyakumeiten/french_west/2023



「食べログ フレンチ 百名店 2023」について

「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「フレンチ 百名店」は今回で2回目の発表となります。

エリア別に選出店の多かった市区町村・道府県を見ると、「TOKYO」では港区34店、渋谷区が26店、中央区が17店となりました。「EAST」では愛知県が30店、神奈川県が17店、北海道15店と続きました。また「WEST」では、大阪府33店、福岡県14店、京都府が12店となりました。今回は、入れ替わり店舗数の最も多かった「WEST」の初選出店を中心にご紹介します。



選出方法について

選出基準日:2023年4月24日



以下条件に該当する店舗から、各エリアの点数上位100店を選出

・選出基準日時点で、第一ジャンルが「フレンチ」または「ビストロ」となっている



【WEST 初選出店】

大阪府から11店、福岡県から7店、京都府から5店など、「WEST」全体では52店が初選出となりました。中でも目を引くのは、「薪の音」(富山県)や「オーベルジュ・ドゥ・オオイシ」(香川県)、「ロルキデ ブランシュ」(福岡県)、「オーベルジュあかだま」(長崎県)など宿泊施設も備えるオーベルジュのお店が多く選出されたことです。廻船問屋の築100年の蔵を改装した「カーヴ ユノキ」(富山県)や、ドーム型屋内にあるぶどう棚の真下で食事をいただける「レストランぶどうの森 レ・トネル」(石川県)など空間も楽しめるお店も選ばれています。また今回は、「okas」(鹿児島県・屋久島)や「Grand Bleu Gamin」(沖縄県・宮古島)、「星のや竹富島 ダイニング」(沖縄県・竹富島)など、離島から選ばれているのも特徴です。



フレンチ WEST 百名店 2023 初選出店(52店)

店名/エリア

カーヴ ユノキ/富山県

薪の音/富山県

ランソレイエ/富山県

マキノンチ/石川県

ラ・クロシェット/石川県

レストラン エンヌ/石川県

レストランぶどうの森 レ・トネル/石川県

cadre/福井県

シェモア/京都府

Droit/京都府

NAKATSUKA/京都府

La Biographie/京都府

RESTAURANT hidamarino/京都府

Imparfait/大阪府

イデアル ビストロ/大阪府

オノウエ/大阪府

ORIGIN/大阪府

弘屋/大阪府

フナシェフ/大阪府

ラ カンロ/大阪府

ラ・トォルトゥーガ/大阪府

LIAISON/大阪府

レストラン パティスリー ジェイエス/大阪府

RESTAURANT LES SOUVENIRS/大阪府

シェ シロ/兵庫県

ラ・テラス/奈良県

ラ・テラス イリゼ/奈良県

中土/広島県

hiroto/広島県

ル ジャルダン グルマン/広島県

ル・ミロワール/広島県

日和庵/山口県

ル ソルシエ/山口県

レストラン 高津/山口県

ラトリエ あべ/徳島県

オーベルジュ・ドゥ・オオイシ/香川県

グランシャリオ/福岡県

酒飲めフレンチ bisとろタカギ/福岡県

le・sud/福岡県

レストラン 花の木/福岡県

restaurant mamagoto/福岡県

ロルキデ ブランシュ/福岡県

L'eau Blanche/福岡県

オーベルジュあかだま/長崎県

プルミエ・クリュ/長崎県

saint M/宮崎県

ベル・エポック/宮崎県

ポチロン/宮崎県

et NOU/鹿児島県

okas/鹿児島県

Grand Bleu Gamin/沖縄県

星のや竹富島 ダイニング/沖縄県



【TOKYO 初選出店】

「TOKYO」の初選出店は27店。港区7店、渋谷区が6店、中央区が5店となりました。「The Tabelog Award 2023」Silver, Best New Entry同時受賞の「SEZANNE」も「フレンチ 百名店」入り。料理に加え、映像・音・照明など五感全てで記憶になるよう大切なハレの日を演出する「unis」、伝統あるフレンチに現代風アレンジを加えた創造性にあふれた料理を提供する「ドミニク・ブシェ トーキョー」なども選出されています。



【EAST 初選出店】

「EAST」の初選出店は50店。愛知県からは、地球環境保護のため持続可能な開発目標にレストラン事業として積極的に取り組む「Maison DIA Mizuguchi」や、地元・東三河の野菜をふんだんに使用する「aru」など12店が選ばれています。神奈川県からは葉山の老舗フレンチ「レストラン ラ・マーレ」を含む7店、北海道からは、唯一道東エリアの中標津町から選ばれた「フェネトレ」など6店となりました。



※移転やリニューアルの場合も初選出としています



<各対象エリアについて>

EAST:北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県



WEST:富山県/石川県/福井県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県



【食べログ 百名店について】

食べログでは、日本が誇る「おいしい」お店を表彰する年間アワード「The Tabelog Award(https://award.tabelog.com/)」と合わせ、多様なニーズに合わせたお店選びに活用いただけるよう、幅広いジャンルで名店100店を発表しています。引き続き、今年も洋食、焼鳥などのジャンルを発表予定です。



【食べログ 概要】

2005年3月開設のレストラン検索・予約サイト。好みがマッチする人のおすすめや多様な検索条件、独自の記事コンテンツなどから、ニーズや好みに合わせてお店を楽しく探せます。また24時間いつでも、スマートフォンなどからインターネット予約を完了できます。



・食べログについて:https://tabelog.com/help/beginner/

・点数・ランキングについて:https://tabelog.com/help/score/

・口コミ・ランキングに対する取り組み:https://tabelog.com/help/policy/

・食べログアプリについて:https://tabelog.com/appli_campaign



2023年6月現在の掲載レストラン数は約84万件、口コミ投稿数は約5,350万件。

アクセス状況:月間利用者数 9,649万人、月間総PV 20億5,415万PV(2023年3月実績)。

(デバイス別の月間利用者数)スマートフォン:8,117万人 パソコン:1,532万人



※月間利用者数の計測方法について:

サイトを訪れた人をブラウザベースで数えた利用者数です(特定のブラウザ、OS等によっては一定期間経過後に再訪した利用者を重複計測する場合があります)。モバイル端末のウェブページ高速表示に伴う利用者数の重複や、第三者による自動収集プログラムなどの機械的なアクセスについては可能な限り排除して計測しています。なお、食べログにおいては、2022年2月をもってAMP(Accelerated Mobile Pages)対応を終了いたしました。



<公式SNSアカウント>

・Facebook:https://www.facebook.com/tabelog/

・Instagram:食べログ公式 @tabelogofficial https://www.instagram.com/tabelogofficial/

・LINE(食べログマガジン):@oa-tabelog-magazine

・Twitter:https://twitter.com/tabelog/



【株式会社カカクコム 会社概要】

所在地: 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 デジタルゲートビル

代表取締役: 畑 彰之介

事業内容: サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

運営サイト一覧:https://corporate.kakaku.com/company/service



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/12-18:16)