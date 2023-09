[エキサイトホールディングス]

エキサイト株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役社長:西條 晋一)が運営する日本最大級のオンラインカウンセリングサービス「エキサイトお悩み相談室」は、人的資本経営に取り組む企業をサポートする法人向けオンラインカウンセリングサービス「エキサイトお悩み相談室 for Biz」の提供を開始しました。



法人向けサービス開始の背景





世界のメンタルヘルスケア市場規模は3,974億ドルと言われており、2030年には5,399億ドルに達すると予測されています(※1)。

国内においても、withコロナ時代の生活様式の変化によるメンタル不調を訴える人は増えており、メンタルヘルスケアへの関心は高まりつつあります。また、2022年5月に経済産業省が提唱した「人材版 伊藤レポート2.0」や同年8月に内閣官房が公開した「人的資本可視化指針」などの動きにより、今後、健康経営の観点から従業員へのメンタルヘルス対策の取り組みも加速していくことも予測されます。

従業員のメンタル状態とパフォーマンスは密接に関連しており、企業のメンタルヘルス対策も「メンタル不調者への対応」から「メンタル不調者を未然に防ぐための取り組み」を重視する傾向に変化しつつあります。一方で、ストレスチェック制度の法令化によりメンタルヘルス対策は進んでいるものの、具体的な施策を講じられていない、使われていないといったケースも見受けられます。



「エキサイトお悩み相談室」は2006年のサービス開始以来、メンタルヘルス・恋愛・人間関係・仕事・家庭問題など、様々なお悩みを抱える個人のお客様に向け、オンラインでのカウンセリングを提供してまいりました。日本最大級(※2)のオンラインカウンセリングサービスとして、相談満足度95%以上、累計30万件以上相談実績を誇る「エキサイトお悩み相談室」だからこそ、従業員の方の幅広いお悩みに対応でき、ご活用いただけるカウンセリングサービスを提供できるのではないかという思いから、本サービス開始に至りました。



「エキサイトお悩み相談室」は今後も引き続き、生活者の不安や悩みを少しでも軽減できるよう、メンタルヘルスケアを通じた「ウェルビーイング(well-being)=心も身体も社会的にも満たされた状態、実感としての幸せ、豊かな心」な社会を目指し、サービス価値向上に努めてまいります。



法人向けオンラインカウンセリングサービス「エキサイトお悩み相談室 for Biz」とは





「エキサイトお悩み相談室 for Biz」は、企業や団体などの法人向けに提供するオンラインカウンセリングサービスです。

個人利用30万件以上の実績をもとに、従業員の幅広い悩みを早期にケアすることで、従業員のパフォーマンス向上を実現します。

【特徴】

外部窓口を設定したものの使われない…というケースも少なくありません。

本サービスは、個人が使いやすいサービスの特徴を生かし、相談のハードルを下げることで、早期ケアによる生産性の向上を促します。



1. 170名以上の多彩なカウンセラーが在籍。幅広い悩みに対応

様々な専門分野やアプローチを持つ、実績豊富なカウンセラーが170名以上在籍しています。従業員は24時間365日予約不要でいつでも相談でき、カウンセラーは人間関係、恋愛、育児、介護……様々なライフイベントの悩みに寄り添います。



2. 個人向けと変わらない相談方法で利用率UP

個人のお客様にご利用いただいているサービスを「企業様負担」で従業員の皆様にお使いいただけるため、ご相談のハードルが下がり、利用率向上が見込めます。

相談先のカウンセラーは、希望条件にあうカウンセラーを従業員ご自身で選択可能。弊社のシステムを介した通信となるので、個人の連絡先がカウンセラーに知られることもありません。



3.サービスの導入と利用促進をサポート

社内周知における導入部署の人的負担を軽減しつつ、効果的な導入や利用定着を実現できるようサポートいたします。

ご利用状況や従業員のフィードバックは、統計データとして毎月レポート形式でご提供。社内コンディションのモニタリングにもお役立ていただけます。



トライアル利用企業・団体様を募集!





「エキサイトお悩み相談室 for Biz」では、トライアルでご利用を希望される企業・団体様を募集しています。トライアル費用は無償。導入に際する複雑な手続きやデータのつなぎ込みもないので、スムーズな導入が可能です。

サービスの説明やトライアルの詳細など、まずはお気軽にお問合せください。



お問合せはこちらから

以下に課題を感じられている企業様におすすめです

・従業員がなかなか定着しない

・社内の相談窓口が機能しない

・ストレスチェックで従業員のコンディションを検知できない

・どんなメンタルヘルス対策を講じれば良いか分からない



エキサイトお悩み相談室は、24時間365日いつでもどこでも、厳選したカウンセラーに悩み相談できる、日本最大級のオンラインカウンセリングサービスです。

2006年12月にサービスを開始し、2023年1月には16周年を迎えました。



ストレスや悩みの多い社会において、日本ではまだ抵抗感のあったカウンセリングをより身近なものにするため、安心感をもって気軽にお悩み相談やカウンセリングができるようサービスを提供しており、2023年6月現在、累計相談件数は30万件を突破しています。



(※1)Report Oceanによるレポート https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004120.000067400.html

(※2)オンラインカウンセリングを主軸とするサービスにおける累計相談件数の公開数値を比較(2023年9月時点、エキサイト株式会社調べ)



エキサイト株式会社





所在地 :東京都港区南麻布三丁目20番1号

設立 :1997年8月

代表者 :代表取締役社長 西條 晋一

事業内容:プラットフォーム事業、ブロードバンド事業、SaaS・DX事業

URL :https://info.excite.co.jp/



