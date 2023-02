[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメント(本社:東京都港区/社長:川崎寛)は、「アイドルマスター」シリーズアーケードゲーム『アイドルマスター TOURS』のロケテストの実施を決定しました。



2023年初夏に予定しているロケテスト実施を経て、2024年の稼働開始を目指します。



「アイドルマスター」シリーズは、2005年7月26日にアーケード版『アイドルマスター』を稼働開始して以降、コンシューマ、モバイル、ライブなどさまざまなプラットフォームで展開し、多くのブランドが誕生しました。



『アイドルマスター TOURS』は、「自分だけの”特別なライブ”をプロデュース」をコンセプトに、プレイヤーはプロデューサーとしてアイドルの衣装、楽曲、ステージを選択しながら、さらにライブ中も楽曲に合わせてリアルタイムにライブを演出し、アイドルたちをステージ上で輝かせていく、ライブプロデュースゲームです。



2023年2月10日(金)・11日(土)、幕張メッセで開催のジャパンアミューズメントエキスポ(JAEPO)2023 バンダイナムコアミューズメントブースでプロモーション映像の公開と同時に公式サイトも開設し、ゲーム内容についての情報も順次公開します。



今後の続報にぜひご期待ください。



公式サイト:https://bandainamco-am.co.jp/am/vg/idolmaster-tours/















【製品概要】



◆特徴1:5ブランドが集結

「アイドルマスター」シリーズより5ブランド「アイドルマスター」「アイドルマスター シンデレラガールズ」「アイドルマスター ミリオンライブ!」「アイドルマスター SideM」「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のアイドルが登場し、プロデューサーとして全国を巡るライブツアー成功のためアイドル達と新たなステージを創っていきます。



※ロケテスト実施時は、プレイできるブランドが「アイドルマスター」、「アイドルマスター シンデレラガールズ」、「アイドルマスター ミリオンライブ!」、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」となります。「アイドルマスター SideM」は正式稼働からの実装を予定しています。



◆特徴2:”アーケードゲームだからこそ”を実現する筐体

ステージ演出に特化した専用の入力機構を備え、アーケードゲームでしか味わうことのできない、リアルタイムにライブを彩る体験ができます。





◆特徴3:描き起こしイラストのカード

全て描き起こしカードが排出され、収集したカードを使用して衣装、アクセサリー、演出を好きなようにカスタマイズすることができます。





【「アイドルマスター」とは 】



プレイヤーがプロデューサーとなり、アイドルとコミュニケーションを取りながら、トップアイドルへと成長させていくゲームシステムを始め、個性豊かなアイドルたち、ハイクオリティな楽曲がお客様に支持されているシリーズです。2005年のアーケードゲームに始まり、スマートフォン向けゲーム アプリ、家庭用ゲーム、ライブイベント、音楽CD、生配信 イベント、テレビアニメ、劇場アニメ、ラジオ、グッズなど多岐にわたり展開されています。「アイドルマスター」シリーズとしては、総勢 300 名以上のアイドルたちが活躍しており、1,000 曲以上もの楽曲が生み出されています。



2005年稼働のアーケード版

『アイドルマスター』筐体イメージ







2005年稼働のアーケード版

『アイドルマスター』ゲーム画面イメージ





権利表記:

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



