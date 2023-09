[ベストブライダル]

“たくさんの、LOVEを届けよう。”をブランドスローガンに掲げる株式会社ベストブライダル(本社:東京都港区、代表取締役:塚田正之)では、乳がんの早期発見・適切な治療の大切さを伝え、定期的な検診受診を呼びかける「ピンクリボンフェスティバル」(日本対がん協会ほか主催)の活動に賛同し、10月のピンクリボン月間にあわせて『Pink Smile キャンペーン for ピンクリボン』を開催。運営する横浜・大宮のレストラン3店舗で、コース料理をご注文の方に、ピンク色の乾杯ドリンクを無料でプレゼントいたします。



お客様にも従業員にも若い女性が多い当社ならではの取り組みとして、ピンク色のドリンクをきっかけに、自分と乳がんのことについて考え理解する場をご提供するとともに、レストラン店内に募金箱を設置。寄せられた寄付金は、公益財団法人 日本対がん協会へ寄付します。







『 Pink Smile キャンペーン for ピンクリボン』 概要





【対象期間】 2023年10月1日(日)~10月31日(火)

【対象者】 コース料理をご注文の方(ランチ・ディナー)

※ご予約プラン(乾杯酒付)によっては対象外の可能性あり。詳細は対象店舗にお問い合わせください。

【内容】 乾杯用ロゼスパークリングワイン(アルコールorノンアルコール)を1人1杯プレゼント

【対象店舗】 ・リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA

・リストランテ マンジャーレ 伊勢山

・大宮璃宮 カフェ&レストラン 四季庭



「Pink Smile キャンペーン for ピンクリボン」 対象店舗詳細





◆リストランテ マンジャーレ ウォーターエッジ YOKOHAMA

【住所】 〒221-0055 神奈川県横浜市神奈川区大野町1-4 横浜アートグレイス ポートサイドヴィラ 3F

【アクセス】 JR「横浜」駅きた東口Aより徒歩7分

【定休日】 月曜日(祝日を除く)、その他不定休日あり

【お問合せ】 045-440-6881

【HP】 https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/yokohama_mangiare/



◆リストランテ マンジャーレ伊勢山

【住所】 〒220-0031 神奈川県横浜市西区宮崎町58-3 伊勢山ヒルズ1F

【アクセス】 JR「桜木町駅」より徒歩7分

【定休日】 火曜日(祝日を除く)、年末年始

【お問合せ】 045-260-8845

【HP】 https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/iseyama_mangiare/



◆大宮璃宮 カフェ&レストラン 四季庭

【住所】 〒331-0813埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7 アートグレイス大宮璃宮3F

【アクセス】 JR「土呂」駅より徒歩9分

【定休日】 火曜日(祝日を除く)、年末年始

【お問合せ】 048-662-5551

【HP】 https://www.bestbridal.co.jp/restaurant/shikitei/



ピンクリボンフェスティバルとは









ピンクリボンフェスティバル(日本対がん協会ほか主催)は乳がん検診の大切さを伝え、患者さんを支えていく活動を続け、今年で21年目です。今年は、乳がんの正しい知識をひろめ、そして乳がん検診の普及率向上のために、「シンポジウム」などの専門医の講演動画配信のほか、乳がんにまつわる連載など、オンラインでの積極的な情報発信に取り組みます。乳がん月間の10月には、協力施設のピンクライトアップや、街頭キャンペーンなどでメッセージ発信の強化に努めます。

また、MY PINK ACTIONセミナーでは乳がん専門医からブレスト・アウェアネスについて学び、乳がんを経験したゲストの体験談を聞くことで、ご自身の身体に関心を寄せるきっかけを目指します。https://www.pinkribbonfestival.jp/



株式会社ベストブライダルでは、ピンクリボンフェスティバルの活動に賛同し、ピンク色のドリンクをきっかけに、自分と乳がんのことについて考え理解する場をご提供するとともに、レストラン店内に募金箱を設置。寄せられた寄付金は、公益財団法人 日本対がん協会へ寄付します。



姉妹店でもピンクリボンフェスティバル賛同メニューを販売!





ザ ストリングス 表参道『ピンクリボンメニュー』販売概要

■提供期間 2023年10月1日(日)~10月31日(火)

■提供場所 ゼルコヴァ ケーキブティック/カフェ&ダイニング ゼルコヴァ(ザ ストリングス 表参道 1F)

■営業時間 11:30~22:00(ケーキブティック12:00~20:00)

■料金 ピンクリボン ショートケーキ 2,500円

ピンクガルフストリーム 1,200円

ピンクレモネード 880円

※消費税込、サービス料15%別(テイクアウトはサービス料なし)

■お問い合わせ

03-5778-4566(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ直通)

https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/pinkribbon.html





ストリングスホテル 名古屋 『ピンクカラーのドリンク』 販売概要

■提供期間:2023年10月1日(日)~10月31日(火)

■提供店舗:1階「ニューヨークラウンジ」

■ドリンクメニュー内容:

・アルコール:ロゼスパークリングワイン

・ノンアルコール:ピーチロゼヨーグルト、パッションローズ、ピンクリボンアートラテ

■料金:各1,100円(消費税込、サービス料15%別)

■お問い合わせ

TEL:052-589-0787(レストラン代表)

URL:https://www.strings-group.jp/nagoya/restaurant/newyork/





