[(株)アーバンリサーチ]





株式会社アーバンリサーチは、当社の廃棄衣料(※)をアップサイクルしたサステナブルマテリアル・プロダクトブランド「commpost(コンポスト)」の生地を使用した、「KOKUYO ME(コクヨミー)」とのコラボレーションアイテムを今年の5月に発売いたしました。



この度、商品の発売に伴い、一部店舗にて「KOKUYO ME POP UP SHOP」を開催いたします。



「KOKUYO ME」の展開する商品は、「Life Accessories」をコンセプトに、文具としての機能性だけではなく、洋服をコーディネートするように、色や素材を組み合わせながらアクセサリー感覚で楽しんでいただけるのが特徴です。



期間中は「KOKUYO ME」シリーズより、自然や天然素材を連想させる「Deep Nature」カラーをまとった、第10弾、第11弾の商品をラインアップ。



「KOKUYO ME」シリーズは、今回のコラボレーションアイテムとの相性も良く、是非この機会に自分だけの組み合わせを見つけにいらしてください。



※傷や汚れなど、何らかの理由で販売が出来ず破棄されてしまう衣類。( ≠ デッドストック)





KOKUYO ME POP UP SHOP

【 開催期間 / 店舗 】

2023年8月28日(月) ~ 9月10日(日)

URBAN RESEARCH DOORS 南船場店

2023年9月15日(金) ~ 9月28日(木)

URBAN RESEARCH Store ららぽーとTOKYO-BAY店

2023年10月6日(金) ~ 10月19日(木)

アーバン・ファミマ!! 虎ノ門ヒルズビジネスタワー店









■ペンケース(Pen Case)■

スタンド型のスリムなペンケースです。ファスナーを開いて、そのまま立てて使えるので中身が取り出しやすく、ミニマルに持ち歩きたい方へ適したサイズ。筆記具の収容本数は約5本となっています。

商品番号:CC33-4HS500 / 価格:¥2,970 (税込) / カラー:Natural / Brown / サイズ:W 5.5 × H 19 × D 3.5 (cm)

https://www.urban-research.jp/product/doors/goods-hobby/CC33-4AS500/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=230728_sdr_news_507509_commpost-kokuyo_01&_ga=2.211421845.1625786679.1692580464-590338555.1536563178





■マルチポーチ(Multi Pouch)■

イヤホンをはじめとするPC周りのコードや、メイク小物の収納など、様々なシーンに寄り添う多用途なポーチです。内側にポケットが大小1つずつ付いているので、小物が埋もれることなく、整理することができます。底面に丸みを出したことで、コロンとした曲線フォルムが手にもなじみやすくなっています。

商品番号:CC33-4HS501 / 価格:¥4,950 (税込) / カラー:Natural ・ Brown / サイズ:W 19 × H 12.5 × D 3 (cm)

https://www.urban-research.jp/product/doors/goods-hobby/CC33-4AS501/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=230728_sdr_news_507509_commpost-kokuyo_02&_ga=2.244516741.1625786679.1692580464-590338555.1536563178







■フラットケース(Flat Case)■

B5サイズのノートやペン、イヤホンなど小物と一緒に収容できる薄型のケースです。バッグinバッグとしてワークツール等をまとめるのはもちろん、シボ感のあるレザーのような生地感のため、ファッションアイテムとしての使用もおすすめです。

商品番号:CC33-4HS502 / 価格:6,930 (税込) カラー:Natural / Brown / サイズ:W 29 × H 20 × D 0.5 (cm)

https://www.urban-research.jp/product/doors/goods-hobby/CC33-4AS502/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=230728_sdr_news_507509_commpost-kokuyo_03&_ga=2.152186681.1625786679.1692580464-590338555.1536563178







ABOUT「KOKUYO ME」



「Life Accessories」をコンセプトに、アクセサリー感覚でアイテムの組み合わせを楽しみながら、持つ人を気軽にいつもより個性的に魅せるブランドです。

コクヨがこれまでこだわってきた「使いやすさ」や「機能性」を備えつつ、カラーやアクセントになる素材使いなど、トレンドを捉えたCMF(※)を取り入れ、「デザイン性」を追求しています。

これまで第10弾まで展開し、意匠性だけではなく、社会のトレンドを取り入れながらアップサイクル素材の採用など新たな価値観を提示し続けています。

(※)モノの表面を構成する3要素(COLOR:色、MATERIAL:素材、FINISH:加工)







企業プレスリリース詳細へ (2023/08/28-10:46)