[SKIYAKI]

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2023年3月4日(土)に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、甲斐千尋のオフィシャルサイト兼ファンクラブ「CHIHIRO KAI Official Fan Site 」(URL:https://chihiro-kai.bitfan.id/)を公開しました。









2013年から舞台を中心に活動を開始。「華ヤカ哉、我ガ一族 オペラカレイド」杉村たえ役や「『終わりのセラフ』 The Musical」柊シノア役などを経て「『ROCK MUSICAL BLEACH』~もうひとつの地上~」ではヒロインである朽木ルキア役、「Fate/Grand Order THE STAGE -神聖円卓領域キャメロット-」モードレッド役、「体内活劇『はたらく細胞』」制御性T細胞役、「『家庭教師ヒットマンREBORN!』the STAGE -episode of FUTURE-」マーモン役・フラン役(2役)を演じるなど、芸能活動10周年を迎えた今も数多くの2.5次元舞台で活躍し続けています。



この度オープンしたのは、甲斐千尋のオフィシャルサイト兼ファンクラブです。

オフィシャルサイトとしてどなたでも閲覧できる出演情報などのニュースやスケジュールに加え、有料ファンクラブ会員に登録いただくと、ここでしか読めない限定ブログや動画などの特典をお楽しみいただけます。当サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。





【オフィシャルサイト兼ファンクラブ詳細】



■ファンクラブ名

甲斐千尋OFFICIAL SITE & FANCLUB「かいちーシアター」(カイチヒロ オフィシャルサイトアンドファンクラブ カイチーシアター)



■URL

https://chihiro-kai.bitfan.id/

※当サイトはオフィシャルサイトとファンクラブを兼ねて運営しています。



■会費

WEB:月額600円(税込)

アプリ:月額960円(税込)

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」 をご利用いただけます。



■無料会員コンテンツ

NEWS、SCHEDULE、PROFILE



■有料会員コンテンツ

BLOG、MOVIE





【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル 3F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:593百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とする有料会員数105万人以上(2023年1月末時点)のファンプラットフォームを開発・提供し、"FanTech"分野のパイオニアとして新たな価値の提供を目指し続けます。“FanTech”とは、“Fan×Technology”を意味する新しいコンセプトです。



【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan:https://bitfan.id/

ファンクラブ機能:https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能:https://bitfan.id/service/store

チケット機能:https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能:https://bitfan.id/service/live



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/04-16:15)