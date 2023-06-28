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東京一美味しい!? ヴィーガンタコライス＆週末バー営業スター…

東京一美味しい!? ヴィーガンタコライス＆週末バー営業スタート

［株式会社ネイキッド］

明治公園そばのTREE by NAKED meiji parkで、7月1日よりスタート

株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC. 所在地：東京都渋谷区 代表：村松亮太郎）が手がける、明治公園のカフェ「TREE by NAKED meiji park」（ツリーバイネイキッド メイジパーク）では、2023年7月1日(土)より、ヴィーガンタコライスをはじめとするヴィーガン新メニューを販売開始します。また、７月より毎週金曜日・土曜日限定で17時～22時（ラストオーダー21時）のバー営業をスタートします。





環境にも人にも優しい！ノンヴィーガンの方にも食べ応え十分のヴィーガンタコライス誕生

2023年4月末にオープンしたばかりの当店は、ヴィーガンの方もノンヴィーガン方も一緒にドリンクや食事を楽しめるパークサイドカフェです。食欲が減退しがちな暑い夏に向けて、ヴィーガンメニューが更に充実。アートディナーコースの料理も手がけるTREE by NAKED本店の川村シェーンシェフ特製のヴィーガンタコライスの販売がスタート。東京一美味しい!?自慢の一品です。タコライスのお肉は大豆ミートを使用し、食欲をそそる特製ソースとパクチーやアボカドなどの野菜もたっぷり五穀米の上に乗せました。言われないとヴィーガンとは気づかないほどの食べ応えのある満足感は、ヴィーガンの方にもノンヴィーガンの方にもお試しいただきたい一品です。

また、夏限定のヴィーガンスムージー新味2種も誕生。マンゴー＆パッションフルーツのトロピカルな風味にココナッツウォーターを加えた一品。もう一品はキウイフルーツのさわやかな風味の中にミントが香るさらっとした飲みやすい食感のスムージーです。


ナチュラルワインやシャンパンで、パークサイドのゆったりとした週末の夜を

7月より毎週金曜・土曜日は17時～22時までバー営業をスタートします。ナチュラルワインや、その時々で変わるクラフトビールとおつまみでゆったりとした週末の夜をお過ごしください。


ヴィーガン新メニュー詳細 (税込価格)




TREEヴィーガンタコライス　￥1,540（EAT IN）

半熟卵のトッピング　￥110
※トッピングした場合はヴィーガンではありません




ヴィーガンキウイフルーツスムージー　￥990（EAT IN）

キウイフルーツ、パインナップル、ミント、豆乳ヨーグルト




ヴィーガンマンゴー＆パッションフルーツスムージー　￥990（EAT IN）

マンゴー、パッションフルーツ、ココナッツウォーター




夏限定フルーツトマトのガスパチョ冷製スープ　￥1,100（EAT IN）

アメーラトマト、きゅうり、玉ねぎ、ココナッツウォーター、ガーリックパウダー



夏限定メニュー詳細 (税込価格)




Story Lineのエスプレッソアフォガード　￥770（EAT IN）



店舗情報

店舗名：TREE by NAKED meiji park（ツリーバイネイキッド メイジパーク）
住所：東京都渋谷区神宮前2-2-39 THE COURT 神宮外苑 1F
電話番号：050-1754-8044
アクセス：東京メトロ銀座線 外苑前駅、副都心線 北参道駅、JR総武線 千駄ヶ谷駅、都営大江戸線 国立競技場前駅、各駅より徒歩10分
定休日：水曜日
レストラン営業時間： 09:00～17:00（L.O 16:30）
バー営業時間：毎週金曜日土曜日限定　17:00～22:00（L.O.21:00）
テイクアウト受付時間： 09:00～17:00（L.O 16:30）
Official Instagram：https://www.instagram.com/treebynaked_meijipark/


NAKED, INC.（ネイキッド）について



1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。
代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI（人工知能）が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。

■NAKED, INC. ：https://naked.co.jp
■Official Instagram ： https://www.instagram.com/naked_inc/
■Official Facebook： https://www.facebook.com/NAKEDINC.official
■Official Twitter ： https://twitter.com/naked_staff
■Official YouTube ：https://www.youtube.com/c/NAKEDINC

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/28-13:16）

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