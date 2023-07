[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、本日7月23日(日)に開催されました283PRODUCTION SOLO PERFORMANCE LIVE「我儘なまま」DAY2にて、本日より『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism(以下、シャニソン)』の事前登録受付が開始したことを発表しました。また、新ユニット「CoMETIK」(コメティック)の登場が決定しました!





シャニソンの事前登録受付開始!











本日7月23日(日)より事前登録の受付を開始しました!



・シャニソン公式Twitterをフォロー

・シャニソン公式LINEを友だち登録



などの方法で事前登録が可能です。



さらに、事前登録キャンペーンも開催!

事前登録数に応じて「プラチナサポートキャラガシャチケット×10」など、リリース後にゲーム内にて使用可能なアイテムをプレゼントします。



その他、詳細情報は特設サイトにてご確認ください。

プロデューサーの皆さまの事前登録をお待ちしております!



▼事前登録特設サイトはこちら

https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/preregistration/





新ユニット「CoMETIK」(コメティック)登場!









URL:https://youtu.be/_sZxRSWj9A0



















今年4月に283(ツバサ)プロダクションに加入した「斑鳩ルカ」を擁する新ユニット「CoMETIK」(コメティック)が登場!

新ユニット追加にともない、「鈴木羽那」、「郁田はるき」の2名が新たに283プロダクションに加入します。



さらに、「CoMETIK」はシャニソンへの登場も決定!

現在公開されている彼女たちの情報は公式サイトにも掲載しております。



▼シャニソン公式サイトはこちら

https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/idol/#com



また、今後シャニソン公式Twitterでも「CoMETIK」の情報を発信予定です!

ぜひ公式Twitterをフォローして、続報をお待ちください!



▼シャニソン公式Twitterはこちら

https://twitter.com/imassc_prism





『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』とは







この歌を輝かせるのは、あなたとの軌跡。



アイドルたちを育て、輝くステージへと導く『アイドル育成シミュレーション&リズムゲーム』



芸能事務所『283(ツバサ)プロダクション』のプロデューサーとして、個性豊かな28人のアイドルたちと日々を過ごし、レッスンやお仕事を通して彼女たちを成長させていくアイドルプロデュースゲーム。

あなたは、自ら育てたアイドルたちを新たなステージへと送り出し、リズムゲームを通して、歌を、ステージを、色とりどりに輝かせていく。



現在、事前登録受付中です。サービス開始まで楽しみにお待ちください。



公式サイト:https://shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/imassc_prism

権利表記:THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-10:16)