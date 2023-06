[株式会社ネイキッド]

『NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023』バーチャル企画詳細



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、2023年7月4日(火)~8月20日(日)の期間に展開するリアルとバーチャルで京都を楽しむアートプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023』の夏開催時のバーチャル企画詳細を発表いたします。本企画は、スマートフォンを使って本イベントの公式デジタルガイドに無料登録することで体験できます。







徳川家康や紫式部など、京都にゆかりのある歴史的人物が現代に出現!





『NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023』は、リアルとバーチャルで京都を楽しむアートプロジェクト。夏のガーデンのテーマは、エンターテイメント! リアルでは様々なイベントを世界遺産である二条城や上賀茂神社、京都駅ビルや宇治市、梅小路公園、京都タワーの全6箇所で開催(京都タワーはライトアップ)します。バーチャルではAR体験で、京都水族館などの京都のエンタメ施設5箇所をつなぎます。カナダ発のweb3企業であるContiniuum.Social社の「サイバートロフィー」とコラボレーションし、京都のバーチャル企画参加箇所の近くに行くと、京都にゆかりのある歴史的人物がARで現れます。出現する歴史的人物は、戦国時代の三傑である徳川家康、織田信長、豊臣秀吉、『源氏物語』の作者 紫式部、平安時代末期に活躍した平清盛。どの歴史的人物が現れるかは行ってみてからのお楽しみ。目的箇所以外の京都周遊にもつなげるバーチャル施策になっています。

<バーチャル企画参加箇所紹介>











世界遺産・二条城











京都駅ビル











京都タワー











京都鉄道博物館











京都水族館











京都市動物園







<NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023 AR体験方法>





(1)NAKED GARDEN ONE KYOTO公式デジタルガイドに登録(7月上旬オープン予定。)

(2)ページ内よりContinuum.Socialのアプリ「サイバートロフィー」をダウンロードします。

(3)アプリを開くと現在地を中心とした地図とその周辺にあるトロフィーが表示されます。

(4)ユーザーがトロフィーに近づくと、トロフィーにARモードの表示が現れ、タップするとARモードに切り替わります。

(5)ARモードでは、現実の場面の中に3Dのオブジェクトが浮かび上がります。獲得ボタンを押すと、ユーザーはオブジェクトを獲得し、アプリ内のトレジャールームに保管することができます。

<Continiuum.Social社について>





スマートフォンの位置情報技術を活用し、ARデジタルスーベニア(※1)を確認できるアプリ「サイバートロフィー」を開発。このアプリは、アプリの地図上に、現実世界の建造物のVRデジタルツイン(サイバートロフィー)を配置し、現実世界でその場所に行くとアプリ上でサイバートロフィーを獲得できる仕組みです。これによって、アプリユーザーを観光地や街のシンボル地点に誘導し、ARデジタルスーベニア(※1)をコレクションとして集めることで様々な特典を付与することができます。

(※1)将来NFTに交換予定



NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023公式デジタルガイド(※7月上旬オープン予定。)

ダウンロードURL:https://onekyoto-garden.naked-app.com/



NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023 公式サイト:https://garden.naked.works/kyoto/

NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。



