2023年9月1日(金)より先行発売、9月15日(金)より一般販売開始~さらにアディゼロシリーズ全8モデルが、新色にアップデート~



アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:ステイン・ヴァンデヴォースト)は、1秒でも速いベストタイムを目指すランナーの記録更新を支えるアディゼロシリーズの最新作、「ADIZERO PRIME X 2 STRUNG(アディゼロ プライム エックス ツー ストラング)」を2023年9月1日(金)より先行発売、9月15日(金)より一般発売を開始いたします。







“靴底の厚さ(スタックハイト)は 40mm まで、カーボンプレートは 1 枚までとする”という世界陸連の規定に縛られずに設計された本シューズは、アディダス独自のテクノロジーを搭載し、スタックハイト 50mm、カーボンプレート 2 枚を誇る規格外のコンセプトモデルです。再構築されたミッドソールには、アディダスのランニングシューズでは最多となる 3 層構造の LIGHTSTRIKE PROを採用しています。



レース規定に縛られない速さを目指す「ADIZERO PRIME X 2 STRUNG」 は、「速くなるための、すべて。」を実現するためのアディゼロの取り組みと技術を集約した革新的なシューズであり、今後もアディダスは、新鋭のイノベーションを搭載したレースモデルを引き続き発表していきます。



「ルール度外視」のコンセプトシューズ「ADIZERO PRIME X 2 STRUNG」







未知の速さを体験したいランナーへ。記録を更新し続けるアディダス アディゼロから、規格外の反発力とスピードを引き出す「ルール度外視」の新次元コンセプトシューズ 「ADIZERO PRIME X 2 STRUNG」が登場。



■商品情報

・品番:HP9709

(フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドシアン)

・自店販売価格:39,600円(税込)

■搭載テクノロジーについて

アディダスは世界のランニングコミュニティのために新鋭プロダクトの開発に注力を続けており、本モデルにはアディダスが誇る数々の革新的技術が搭載されています。



・ STRUNGアッパー

アッパーには、データに基づいて様々な糸を自在に配置する、アディダス独自のテキスタイル技術「STRUNG」を採用。ミッドフットとヒールの要所には補強レイヤーを精巧な技術で施し、同時に前足部の拡張ゾーンには局所的に柔軟性をアップ。またニット製シュータンで足をしっかりホールドし、履き心地を向上。





・ 3層構造の LIGHTSTRIKE PRO とCONTINENTAL(TM)アウトソール

アディダスのランニングシューズでは初となる 3 層構造のLIGHTSTRIKE PROを搭載した、スタックハイト 50mm の厚底仕様。2 層のフルレングスフォームで挟みこんだ、真ん中の新ミッドソールが、軽量化を実現しながらも前足部と中足部にバネのような弾力をもたらす設計に。Continental(TM) コンパウンド(複合ゴム)を採用したアウトソールが、厳しいコンディションの路面でも優れたグリップ力を発揮。





・ 2枚のカーボンプレートシステム

LIGHTSTRIKE PRO のコア層を、2 枚のカーボンプレートで挟み込むプラットフォーム構造により、ランニング中にずっと高い反発力を発揮。





開発担当者のコメント





■アディダス ランニング フットウェア部門 グローバルプロダクトマネージャー コーラリー・ホーヴォン

今回、標準ルールから離れることによって、アディダスのプロダクトデザインチームが持つ創造力をフルに解き放つことが出来ました。その結果開発されたのが、ランニングシューズの限界を押し広げるこのシューズです。アスリートの協力のもと、詳細なテストを実施することで得た知見を反映し、安定性と、前足部から中足部にかけての反発力、フィット感を高めた一足が完成しました。そして今シーズンは、更にエキサイティングなイノベーションをお披露目する機会が控えています。ぜひ楽しみにしていてください。



あらゆるランナーのニーズに応える、アディゼロシリーズ全モデルが新色で登場







今シーズンより、優れた安定性と軽量性を両立させたベーシックトレーニングシューズ ADIZERO DURAMO SPEED(アディゼロ デュラモ スピード)が新たに加わり、「速さ」を求めるあらゆるランナーのニーズに応えるラインアップとなったアディゼロシリーズ。毎日のジョグや部活、本格的なトレーニングから本番のレースデイまで、さまざまなシーンや目的、レベルに合わせて選べる全モデルが新色で登場します。



<アディゼロシリーズ>

■ADIZERO ADIOS PRO 3(アディゼロ アディオス プロ3)



マラソンで、最速に挑むランナーへ。

2022年、ワールドメジャーマラソン優勝者の50%が着用した、マラソン勝者のための一足。マラソンやハーフマラソン、駅伝で勝利と最速へ導く、高反発推進テクノロジー搭載爆速レーシングモデル。



・品番 :ID8468

(ルシッドシアン/フットウェアホワイト/ブライトレッド)

・自店販売価格:26,400円(税込)





■ADIZERO TAKUMI SEN 9 (アディゼロ タクミセン 9)



ロードレースで、最速に挑むランナーへ。

数々の記録を打ち立てた、勝者のための一足。5-15kmやハーフマラソンなど、ロードレースや駅伝で最速へのパフォーマンスを発揮する、ブレーキ知らずの高反発推進テクノロジー搭載軽量レーシングモデル。



・品番 :ID6939

(フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドシアン)

・自店販売価格:22,000円(税込)





■ADIZERO BOSTON 12 (アディゼロ ボストン 12)



自己ベストを目指す、マラソンやロング走に。

自己ベストを出すために。反発力と助力を生かしながら、レースでもトレーニングでも全速力を引き出す、高反発推進テクノロジー搭載ハイパフォーマンスモデル。



・品番 :H03612

(ルシッドシアン/コアブラック/フラッシュアクア)

・自店販売価格:18,700円(税込)





■ADIZERO JAPAN 8 (アディゼロ ジャパン 8)



スピード練習から、ロードレースまで。

足と一体となって自分の走りを引き出す。テンポアップやインターバル走、レースまで、自らの走力を鍛えるためのハイパフォーマンスオールラウンドモデル。



・品番 :HP9721

(ルシッドシアン/フットウェアホワイト/ブライトレッド)

・自店販売価格:16,500円(税込)





■ADIZERO SL (アディゼロ エスエル)



ジョグから初レースまで、すべてのランナーへ。

トップアスリートから、初マラソンに挑むランナーまで。クッション性のあるミッドソールが、快適な走りと鋭い推進力を支える。あらゆるレベルのランナーが幅広いシーンで使用可能な万能ランニングシューズ。



・品番 :ID6923

(ルシッドシアン/ブラックブルーメタリック/ワンダーシルバー)

・自店販売価格:14,300円(税込)





■ADIZERO RC 5 (アディゼロ アールシー 5)



タフな走り込みを求めるランナーへ。

毎日繰り返されるトレーニングでも、安定したパフォーマンスを足元から支える。短・中距離トレーニングに向けた耐久性と快適性を兼ね備え、タフに使用可能なデイリートレーニングモデル。



・品番 :ID6915

(ルシッドシアン/フットウェアホワイト/ブライトレッド)

・自店販売価格:11,000円(税込)





■ADIZERO DURAMO SPEED (アディゼロ デュラモ スピード)



安定した走りを求める、ランナーや部活生へ。

優れた安定性と軽量性の両立により、様々なスポーツ部活動やフィジカルトレーニングで使用可能なベーシックトレーニングモデル。



・品番 :IE7259

(ルシッドシアン/コアブラック/フラッシュアクア)

・自店販売価格:9,350円(税込)





アディダス アスリート 新谷 仁美選手のコメント





■アディゼロモデルの履き分けについて



・ADIZERO ADIOS PRO 3(使用用途:レース)

フルマラソンで記録を出すためにはやっぱりADIOS PRO 3しかないな、と思っています。ソールの反発力と柔らかさで、長い距離でも私の走りにシューズが力を貸してくれる感覚があります。レース用として、結果を残したい本番にだけ着用しています。





・ADIZERO BOSTON 12(使用用途:トレーニング/ジョグ)

最新のBOSTON 12、本当に感動しました。柔らかいソールでクッション性があるけど沈みすぎず、いい意味で厚さを感じすぎない。足への負担が少なくて長い距離履いても疲れにくい。これからは、BOSTON 12とSLをベースシューズとして使い分けていこうと思っています。



・ADIZERO SL(使用用途:トレーニング/ジョグ)

ベースシューズとして、これまで練習の8割以上で、浮気せずにSL一筋で使ってきました。本当に万能なシューズですが、特にクロスカントリーのコースなど不整地や柔らかい地面を走る時には、ソールにある程度の硬さがあって、より安定感に優れたSLがぴったりだと思います。



■9月24日(日)開催 ベルリンマラソン 2023に向けて

ベルリンマラソンでの日本新記録という目標がもちろん頭にはあるんですが、とにかく次こそはチャンスを掴みたいという思いが強いです。記録も、(2時間)19分台ではなくて18分台、欲を言えば17分台にさしかかるような結果が出れば、自分の表現力が上がるし、今後の競技人生が大きく変わるポイントだと思っています。



アディダスアスリートを招いたスペシャルイベント開催!「アディゼロ マラソンキャンペーン」について







今回、アディダス 直営店舗、アディダスアプリ、アディダス オンラインショップ、その他キャンペーン参加対象店舗にて、対象商品をお買い上げいただいたお客様の中から、東京・大阪エリアにて新谷 仁美選手などアディダス アスリートを招いて開催されるスペシャルランニングイベント(11月末以降予定)へ、抽選で100名様をご招待いたします。

また上記店舗にて対象商品をご購入のお客様には、先着順で特製ランニングウェストバンドもプレゼントいたします。



対象商品:アディゼロ シリーズ 2023年秋冬モデル全品

※一部対象外商品がございます。詳細は下記キャンペーンサイトをご確認下さい。

実施期間:2023年9月15日(金)~10月29日(日)

※応募締め切りは2023年11月5日(日)まで

※ スペシャルランニングイベントは、選手の体調やスケジュールなどにより、止むを得ず予告なく変更となる可能性がございます。

※ 特製ランニングウェストバンドプレゼントは、なくなり次第終了となります。



発売日、取扱店舗





■発売日

・新色にアップデートしたアディゼロシリーズ全モデルは、2023年9月15日(金)より一般発売開始

・ADIZERO PRIME X 2 STRUNGのみ、2023年9月1日(金)より先行発売開始、2023年9月15日(金)より一般発売開始



■取扱店舗

・アディダス ブランドセンター アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK・渋谷・原宿

・ アディダス ブランドコアストア:各店(※アディダス ブランドコアストア 軽井沢を除く)

・ その他全国のアディダスお取り扱い店舗

※一部店舗によってお取り扱い商品が異なります。



(C) 2023 adidas Japan K.K. adidas, the Performance logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.



