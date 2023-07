[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、対象のアカウントをフォロー/対象のツイートをリツイートで参加できる、『#ゲームがアツい夏祭りキャンペーン』を開始いたしましたのでお知らせいたします。







フォロー&リツイートでくつろぎグッズが当たるキャンペーン開催中!





抽選で豪華くつろぎグッズが当たる!フォロー&リツイートで気軽に応募できるキャンペーンを実施中!

対象タイトルの感想や気になったところをTwitterに投稿することで参加できるWチャンスも見逃せない!



この夏はゲームがアツい夏祭りで盛り上がろう!!



▼詳細は公式HPをご確認ください。

https://ce-campaign.bn-ent.net/



応募期間





第1弾 7月24日(月)12:00~8月3日(木)11:59

第2弾 8月3日(木)12:00~8月17日(木)11:59

第3弾 8月17日(木)12:00~8月31日(木)23:59



キャンペーン対象タイトル





「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」

「釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館」

「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」

「ドラゴンボールZ KAKAROT」

「風のクロノア 1&2アンコール」

「ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家」

「リトルナイトメア2」



応募方法





STEP1 Twitterで@bnei876をフォロー&対象投稿をリツイート

STEP2 オートリプライから抽選結果をチェック!

STEP3 結果確認後キャンペーンサイトに掲載されている、気になるタイトルを選んでTwitterで投稿しよう!



賞品紹介





フォロー&リツイートキャンペーンに参加できるチャンスは全3回!

ゲームをプレイするおともに!それぞれ異なるくつろぎグッズが当たる!





ダウンロード版セールも開催中!





この夏はバンダイナムコの家庭用ゲームソフトがもっとオトクに!

『#ゲームがアツい夏祭りキャンペーン』対象タイトルのダウンロード版セールも開催中!



▼詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HPをご確認ください。

https://dl-scp.bn-ent.net/



▼『#ゲームがアツい夏祭りキャンペーン』対象タイトル一覧はコチラ!

https://ce-campaign.bn-ent.net/



『#ゲームがアツい夏祭りキャンペーン』対象タイトル 製品情報





タイトル:「太鼓の達人ドンダフルフェスティバル」

対応機種:Nintendo Switch(TM)

ジャンル:バラエティ和太鼓リズムゲーム

発売日:発売中(2022年9月22日 発売)

販売形態:パッケージ版・ダウンロード版

プレイ人数:オフライン:1~4人 オンライン:2人

CERO:A

公式サイト:https://dondafulfestival-20th.taiko-ch.net/

権利表記:

太鼓の達人(TM) ドンダフルフェスティバル &

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



タイトル:「釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館」

対応機種:Nintendo Switch(TM)

ジャンル:魚釣り体験ゲーム

発売日:発売中(2022年10月27日 発売)

販売形態:パッケージ版・ダウンロード版

プレイ人数:オフライン:1~4人 オンライン:2~4人

CERO:A

公式サイト:https://trsp.bn-ent.net/

権利表記:

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



タイトル:「みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー」

対応機種:Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)

ジャンル:転がして大きくするゲーム

発売日:発売中

Nintendo Switch/PlayStation5/PlayStation4/Xbox Series X|S/Xbox One:2023年6月1日 発売

STEAM:2023年6月2日 発売

販売形態:パッケージ版・ダウンロード版

プレイ人数:オフライン:1~4人 オンライン:2人

CERO:A

公式サイト:https://encore-welovekatamari.bn-ent.net/

権利表記:

みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー(TM)&

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



タイトル:PlayStation(R)4版/Xbox One/Nintendo Switch(TM)版

「ドラゴンボールZ KAKAROT」「ドラゴンボールZ KAKAROT + 新たなる覚醒セット」

対応機種:PlayStation4版/Xbox One/Nintendo Switch版

ジャンル:悟空体験アクションRPG

発売日:発売中

PlayStation4版/Xbox One版:2020年1月16日 発売

Nintendo Switch版:2021年9月22日 発売

販売形態:パッケージ版・ダウンロード版(Xbox One版はダウンロード専売)

プレイ人数:1人

CERO:B

公式サイト:https://dbar.bn-ent.net/

権利表記:

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



タイトル:PlayStation(R)5版/Xbox SeriesX|S版 「ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション」

対応機種:PlayStation(R)5/Xbox SeriesX|S

ジャンル:悟空体験アクションRPG

発売日:発売中(PlayStation5:2023年1月12日 発売、Xbox SeriesX|S:2023年1月13日 発売)

販売形態:パッケージ版・ダウンロード版(Xbox SeriesX|S版はダウンロード専売)

プレイ人数:1人

CERO:B

公式サイト:https://dbar.bn-ent.net/

権利表記:

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



タイトル:「風のクロノア 1&2アンコール」

対応機種:Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)

ジャンル:ドラマチックアクション

発売日:発売中

Nintendo Switch/PlayStation5/PlayStation4/Xbox Series X|S/Xbox One:2023年7月7日 発売

STEAM:2023年7月8日 発売

販売形態:パッケージ版・ダウンロード版

プレイ人数:1~2人

CERO:A

公式サイト:https://encore-klonoa.bn-ent.net/

権利表記:

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.



タイトル:「ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家」

対応機種:Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/STEAM(R)

ジャンル:ほのぼの生活ゲーム

発売日:発売中(2022年11月2日 発売)

販売形態:パッケージ版・ダウンロード版

プレイ人数:オフライン:1~2人 オンライン:1人

CERO:A

公式サイト:https://dbgk.bn-ent.net/

権利表記:

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. 制作/開発:マーベラス



タイトル:「リトルナイトメア2」

対応機種:Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC DIGITAL

ジャンル:サスペンスアドベンチャー

発売日:発売中

PlayStation4/NintendoSwitch:2021年2月10日 発売

Xbox ONE/PC DIGITAL:2021年2月11日 発売

PlayStation(R)5/Xbox Series X:2021年8月26日 発売

販売形態:パッケージ版・ダウンロード版

プレイ人数:1人

CERO:C

公式サイト:https://n6ls.bn-ent.net/

権利表記:Little Nightmares(TM)II &

(C)Bandai Namco Europe S.A.S



※Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”、”PS5”および“PS4”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Steam および Steam ロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。



