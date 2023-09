[アディダス ジャパン株式会社]

2023年9月1日(金)より順次発売、観戦シートクッションがもらえるキャンペーンも開始



アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:ステイン・ヴァンデヴォースト)は、「スポーツ生まれ、ふだん使い」をコンセプトとしたレーベル「アディダス スポーツウェア」より「Z.N.E.(ゼットエヌイー)」コレクションを9月1日(金)よりローンチ致します。







https://shop.adidas.jp/item/?cat2Id=23fw_zne_cp&order=52



本コレクションは「夢中を身にまとえ。」をコンセプトに、機能性を重視したアイコニックなZ.N.E.のシルエットを毎日の定番アイテムへとアップデート。フーディやパンツのシルエットをはじめとする4つのキールックスに、着心地の良さを叶えるためのテクノロジーや革新性の高い素材を採用。さらにミニマリスティックなディテールを融合することで、好きなことに夢中になりたい人に向けた、ふだん使いにぴったりなコレクションになっています。



また、本コレクションではラグビー選手の稲垣啓太選手と、モデルの稲垣貴子さん夫妻をキービジュアルとして起用し、アディダス スポーツウェアがスポーツ、ファッション、カルチャーのDNAを持つレーベルであることを体現しました。本コレクションのコンセプト「夢中を身にまとえ。」のもと、夫妻である二人がお互いの関係性の中で、Z.N.E.を着用して「夢中」になる様子を撮影したプロモーションビデオをアディダス オフィシャル X(旧Twitter)などで公開します。(アディダス オフィシャル X : https://twitter.com/adidasJP)



アディダス スポーツウェア Z.N.E.コレクションは、アディダス直営店舗、アディダスオンラインショップ、アディダスアプリ、一部アディダスお取り扱い店舗にて9月1日(金)より順次発売となります。



「Z.N.E.」コレクションについて







Zero Negative Energyの頭文字を取った「Z.N.E.」は、ストレスを感じさせない肌触りや、動きを妨げないカッティング、無駄をそぎ落としたミニマルなデザインなど、着ているだけで夢中になれる着心地を追求したコレクションです。快適な着用感を叶えるため、AEROREADY テクノロジーや、4方向にストレッチするファブリックなどの革新素材を採用。無駄を削ぎ落としたデザインのフーディ、トラックパンツ、Tシャツ、ショートパンツを取り揃え、好きなことに夢中になりたい人の普段使いにぴったりなコレクションです。



稲垣啓太選手 コメント/着用アイテム







Z.N.E.は肌当たりもすごく柔らかくて、着ていても邪魔されずにやりたいことに集中できるなと感じました。音楽は好きですし、ずっと探しているレコードも見つけたので、撮影を忘れて、レコード探しに夢中になっている瞬間もありました。あとは、昔なつかしいシングルCDなんかもあったりして、かなり楽しんでリラックスして撮影することができました。夫婦一緒の撮影で不思議な感じもしましたが、変な緊張もなく、普段通りだったような気がします。



また、今月8日に開幕する世界大会では、前回大会で負けて終わっているので、とにかく頂点までいけるようにやるだけだと思っています。プレッシャーはありますが、それだけの準備をしてきたので、目標を達成したいと思います。



稲垣貴子さん コメント/着用アイテム







Z.N.E.はパフォーマンスをより高めてくれそうな、ふわっと包み込まれるような着心地のよさと、シンプルで洗練されたデザインのコンビネーションにとても惹かれました。撮影は音楽や犬など好きなものに囲まれて、すごく幸せでした。犬に引っ張られても正しいフォームを崩さず走れるようにもっとトレーニングを頑張ろうと思いました。夫婦一緒でも普段通りに素を出しながら撮影できたのが逆に新鮮で思い出の一つとなりました。



また、私、新井貴子はこれから稲垣貴子として気持ち新たに活動を進めて行きます。皆さんには今まで通り、そしてこれから出会う方々にも "キコ" と呼んでいただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。



Z.N.E.発売記念キャンペーン 実施概要





Z.N.E.の発売を記念して、2023年9月1日(金)よりZ.N.E.シリーズをご購入いただいたお客様に「夢中になれる アディダス観戦シートクッション」をプレゼントするキャンペーンを実施します。



■実施期間

2023年9月1日(金) ~ ※無くなり次第終了



■対象商品

Z.N.E.シリーズ ※キッズを含む



■プレゼント

夢中になれる アディダス観戦シートクッション



※カラーは選択できません。



■実施店舗

アディダス直営店及びECサイト、その他全国のアディダスお取り扱い店舗



■キャンペーンページ

商品ラインナップ











M ZNE PR FZフーディ

商品番号(カラー):IN5087(アークティックナイト)

自店販売価格:¥15,400(税込)















M ZNE PR パンツ

商品番号(カラー):IN5100(アークティックナイト)

自店販売価格:¥12,100(税込)















W ZNE FZフーディ

商品番号(カラー):IN5129(アークティックナイト)

自店販売価格:¥15,400(税込)















W ZNE LEG

商品番号(カラー):IM4941(アークティックナイト)

自店販売価格:¥8,250(税込)















M ZNE FL フーディ

商品番号(カラー):IQ1377 (ブラック)

自店販売価格:¥15,400(税込)















M ZNE FL パンツ

商品番号(カラー):IQ1379 (ブラック)

自店販売価格:¥12,100(税込)















M ZNE PR FZフーディ

商品番号(カラー):IN5092(ホワイト)

自店販売価格:¥15,400(税込)















M ZNE PR パンツ

商品番号(カラー):IN5105(ホワイト)

自店販売価格:¥12,100(税込)















W ZNE FZフーディ

商品番号(カラー):IN5133(ホワイト)

自店販売価格:¥15,400(税込)















W ZNE パンツ

商品番号(カラー):IN5140 (ホワイト)

自店販売価格:¥12,100(税込)















W ZNE フーディ

商品番号(カラー):IN5125 (ホワイト)

自店販売価格:¥14,300(税込)















M ZNE Tシャツ

商品番号(カラー):IL9470(ホワイト)

自店販売価格:¥5,500(税込)













X_PLRBOOST M

商品番号(カラー):HP3130(フットウェアホワイト/クリスタルホワイト)

自店販売価格:¥19,800 (税込)





X_PLRBOOST W

商品番号(カラー):ID9441(フットウェアホワイト/クリスタルホワイト)

自店販売価格:¥19,800 (税込)





X_PLRPHASE M

商品番号(カラー):IG4766(コアブラック/コアブラック)

自店販売価格:¥12,100(税込)





X_PLRPHASE W

商品番号(カラー):IG4780(フットウェアホワイト/ゼロメタリック)

自店販売価格:¥12,100(税込)





取扱店舗情報







アディダス ブランドセンター、アディダス ブランドコアストア:全店

その他全国のアディダスお取り扱い店舗

※一部店舗によって取扱商品が異なります





(C)2023 adidas Japan K.K. adidas, the Performance logo and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas.



