株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する新感覚バラエティスポーツ施設『VS PARK WITH Gららぽーと福岡店』では、2023年2月1日(水)から3月10日(金)までの期間、中学生以上の方がペアで来店すると一人あたりの料金が半額になる「ペア割」を実施します。



『VS PARK WITH Gららぽーと福岡店』はInstagramやTikTokで話題の、回転するバーをジャンプしたりしゃがんで避ける「Jump×Jump」や、迫りくる壁の穴の形にポーズを合わせ、二人でカンフーポーズをとってクリアする「VS KUNG FU」、猛獣と10mの超短距離走で対決できる「ニゲキル WITH G」など、27種類のアクティビティが体験できます。



2人で対決したり協力しあってアクティビティを楽しむ中で、普段とは違うかっこいい姿やずっこけて照れる表情が見えることで、2人の距離を一層縮めることができる?



ぜひこの機会に、仲良しのお友だちと、恋人と、気になるあの人と、VS PARKではしゃいでみませんか?



※「ペア割」利用の際は、『VS PARK WITH Gららぽーと福岡店』のLINE友だち登録が必要です。







■VS PARKとは

身体を動かしながら、まるでバラエティ番組に参加しているみたいな体験ができる新感覚のバラエティスポーツ施設です。学生グループやファミリーのお客さまから、「全力ではしゃげる施設」として多くの支持を得ています。



「ららぽーとEXPOCITY店」が1号店として誕生し、現在は宮城、埼玉、愛知、大阪、福岡で国内6店舗、海外1店舗の計7店舗で展開しています。開業以来、テレビや雑誌等のメディアに多数とりあげられ、Instagramの総投稿数が2.3万件、TikTokの総再生回数が1億1260万回超えとSNSでも話題です。









【期間】

2023年2月1日(水)~3月10日(金)

【内容】

■「ペア割」

中学生以上の方が2人で来店し、「ペア割」クーポンを提示いただくと2人とも半額でご利用いただけます。

【ご利用方法】

※本キャンペーンご利用には『VS PARK WITH G ららぽーと福岡店』のLINE友だち登録が必要です。

1.『VS PARK WITH Gららぽーと福岡店』のLINEトーク画面にクーポンが送られてきます。

2. ご利用の際、2人そろってクーポンを店舗受付スタッフにご提示ください。

【クーポンご利用時の注意事項】

・クーポンは期間中 何度でもご利用いただけます。

・120分料金が割引の対象です。

・延長料金は適用外です。

・他サービスとの併用はできません。

・このクーポンの払い戻し(換金)はできません。

「ららぽーと福岡店」の利用料金は公式サイトをご確認ください。

【対象店舗】

■VS PARK WITH G ららぽーと福岡店

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1他 ららぽーと福岡内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/fukuoka/

【VS PARK公式サイト】

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/

