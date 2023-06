[株式会社ネイキッド]

6月8日~11日、東京おもちゃショーのタカラトミーブースにて展示



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、 所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、2023年6月8日(木)~11日(金)に東京ビッグサイトにて開催された『東京おもちゃショー2023』にて、タカラトミーブース内リカちゃんスペースの演出・制作を担当しました。











おもちゃのリカちゃんの世界を超拡大! 360°リカちゃんの世界をリアルで体感









『東京おもちゃショー2023』のタカラトミーブースのリカちゃんスペースは、カラチェンライトで髪やジュエルの色を変えられる「ジェラートリカちゃん」の世界観を体感できる演出に。ジェラートタウンをイメージしたファンタジックでカラフルな世界を生み出しました。奥の展示スペースを通り抜ける「リカちゃんトンネル」内の商品ディスプレイにもマッピングを取り入れ、ジェラートリカちゃんの世界がさらに立体的に楽しめる仕様に。髪の色がライトで変わる不思議なリカちゃんに合わせたアナログとデジタルを掛け合わせた世界をお楽しみいただきました。ネイキッドは、今後もリカちゃんの世界に没入する体感型ブース等、大人にも子どもにも夢を届ける施策の実施を予定しています。









ジェラートリカちゃんについて(発売元:タカラトミー)







1967年の誕生から50年以上愛され続けている「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。

2023年4月発売の「キラッとカラチェン ジェラートリカちゃん」は「カラチェンライト」で髪の色やジュエルの色を変えられる不思議なリカちゃんです。ミントグリーンの髪色は、カラチェンライトを使うとパープルカラーに変わります。アクセサリーやドレスのジュエルも色が変わるので、全身、素敵に「ジェラートスタイル」を楽しめます。

新しいおともだち「もえちゃん」も同時発売!一緒にあそぶことでさらに遊びが広がります。

【公式サイト】

https://licca.takaratomy.co.jp/

【公式ツイッター&インスタグラム @bonjour_licca】

https://twitter.com/bonjour_licca

https://www.instagram.com/bonjour_licca/

【公式 YouTube チャンネル】

「リカちゃん公式チャンネル」 https://www.youtube.com/@Licca-chan_official





NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



