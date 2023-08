[日本エイサー株式会社]

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、コアなゲーマーに向けた最上位ゲーミングブランドPredator(プレデター)より、ゲーミングノートパソコン Predator Tritonシリーズの新モデル、Predator Triton 17 X 「PTX17-71P-N94Z49」を本日2023年8月8日(火)に発売します。アスペクト比16:10の大画面17.0インチ WQXGA(2560×1600)解像度のディスプレイにAUO社製のミニLEDディスプレイを採用した本製品は、CPUは最新の第13世代インテル(C) Core(TM) i9プロセッサー、グラフィックスも最新のNVIDIA(C) GeForce RTX(TM) 4090 Laptop GPUを採用。リフレッシュレートは高速の250Hz※に対応し、高負荷で動きの速いゲームも快適にプレーできるゲーミングノートパソコンをお探しの方におすすめのモデルです。



なお、本製品はAmazon、Acer公式オンラインストア、Acer Direct 楽天市場店、Acer Direct Yahoo! ショッピング店などのECサイト、また法人市場に向けても販売します。







ゲーミングノートパソコン Predator Triton 17 X 「PTX17-71P-N94Z49」は、アスペクト比16:10の大画面17.0インチ WQXGA(2560×1600)解像度のディスプレイを搭載。斜めの角度から見ても鮮明に画面を見ることができる、広視野角のIPSパネルを採用しゲームのフィールドを広く鮮明に映し出します。さらにAUO社製のミニLEDディスプレイを搭載。高いコントラスト比とDCI-P3 100%の高い色再現性を実現しました。さらに、リフレッシュレートは高速の250Hzに対応。動きの速いゲームをプレーする時でも、なめらかで遅延を抑えた映像でゲームを楽しむことができます。また、広い輝度幅で明るい部分と暗い部分のコントラストをはっきりと表示するDisplayHDR(TM) 1000の規格にも対応しています。

パワフルなパフォーマンスをサポートするCPUは最新の第13世代インテル(C) Core(TM) i9プロセッサー、グラフィックスも最新のNVIDIA(C) GeForce RTX(TM) 4090 Laptop GPUを採用。メモリーは64GB、ストレージは大容量の1TB SSDと大容量を搭載しています。























CNC(コンピューター数値制御)加工により精密に作られたシックなブラックカラーのボディのトップ面上部には、Predatorロゴを配置。さらにパームレストにもティールブルーカラーに光るPredatorロゴを配置し、パワフルかつスタイリッシュに仕上げています。



また、本製品には前世代に比べ最大約10%風量性能の向上を実現したAcer独自の冷却システム 第5世代AeroBlade(TM) (エアロブレード)3Dファン 2基を、通常のファン1基に加えて設置。生体工学に基づき、静かで高速に飛行できるフクロウの羽からヒントを得て作られた前世代を継承しつつ、0.1mmからさらに薄いわずか0.08mmというさらに薄く設計されたブレード89枚で構成された第5世代AeroBlade(TM) 3Dファン。ファンのエッジをギザギザ状にすることで風量を増加させ、静音性を高めつつキーボード周辺の熱を効率的に排除します。さらに、熱拡散装置のベイパーチャンバーを効果的に配置。加えてコンポーネンツの間に液体金属グリスを採用しており、効率的に熱を逃がし、CPUの性能をさらに最適化します。



本製品は英語キーボードを搭載。キーごとに配置されたRGBバックライトがカスタマイズ可能なキーボードは、前シリーズ以上に操作性や機能性をアップ。さらに、2つの専用キーである独自機能のシステム設定アプリにアクセス可能なPredatorSenseT(TM)キーと、モードキーを配置。PredatorSense(TM)キーからは冷却ファンのコントロールやキーボードのバックライト色の設定などのシステム設定へアクセスが可能。さらに、進化したPredatorSense(TM) 4.0は操作モードの設定が可能に。モードキーからターボ、パフォーマンス、バランス、静音モードなどに切り替えることができます。



さらにAI技術によるノイズリダクションを実現したAcer PurifiedVoice(TM) 機能により周囲の雑音を抑制。フルHD Webカメラ内蔵で、これまで以上にクリアで快適なビデオ電話やビデオ会議を行うことができます。また、プレー時の臨場感を左右するサウンドシステムはDTS:X(R) Ultraに対応。6基のスピーカーを内蔵し、没入感のあるサウンドを楽しめます。有線LAN・無線LANの同時利用を可能にするKiller DoubleShot(TM) Pro機能にも対応。安定したネットワーク環境を実現します。インターフェースは、映像出力に対応するThunderbolt(TM)4対応のUSB 3.2 Type-C ポート2つのほかに、USB 3.2 Type-A ポート2つ、HDMI 出力ポート、有線LANポートと充実しています。



※:2023年6月発表時にリフレッシュレート240Hz対応としていましたが、最終確定スペックは250Hzになります。



