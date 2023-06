[株式会社ネイキッド]

―京都・二条城にて、2023年7月21日(金)から8月20日(日)まで開催―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、2023年7月21日(金)~8月20日(日)の期間、世界遺産・二条城(京都市中京区)にて開催する、『NAKED 夏まつり2023 世界遺産・二条城』(企画・演出・制作:弊社)の詳細を発表いたします。本イベントは、リアルとバーチャルで京都を楽しむアートプロジェクトとして展開する『NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023』の一環として実施します。











二条城の歴史的建造物を学べるエリアとマッピング花火とハイパー縁日で楽しむ夏まつり



今回の夏まつりは大きく3つのエリアで構成。最初は重要文化財・唐門や国宝・二の丸御殿といった歴史的建造物の解説ガイド付きエリア。特設サイトにID登録(無料)すると多言語(日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語)で歴史的背景を解説。特別名勝・二の丸庭園を抜けると、次は京都最大級のプロジェクションマッピング花火大会を楽しむ内堀へ。約3分30秒の花火ショーをまるで本物の花火大会のように来場者が一体となって楽しみます。また来場者の掛け声によって映像の演出が変化するインタラクティブタイムも。最後は、台所前庭のハイパー縁日エリアへ。東京の人気レストランTREE by NAKED監修の飲食屋台に今年は京風かき氷が初登場します。京都の老舗茶舗『福寿園』の抹茶&ほうじ茶を贅沢に使用したシロップのかき氷や、ラムネを入れるとしゅわしゅわになる駄菓子風ドリンクや夏らしいアルコールカクテルも。二条城ならではの京都の夏をお楽しみください。





<作品紹介>









重要文化財:唐門ライトアップ



京都を代表する歴史的建造物である「唐門」の雄大な建築美を引き立てるライトアップで、夜にしか見ることのできない二条城の厳かな様子を堪能。 様々な生き物の彫刻が昼間とは一味違った表情で迎え入れてくれます。









国宝:二の丸御殿ライトアップ





二の丸御殿を美しく見せるライトアップに加え、地面には夏らしさと過去と現代が融合する二条城へワープしていくようなブルーカラーのライトアップで皆様を夏の世界に誘います。









特別名勝:二の丸庭園ライトアップ



1953年(昭和28年)に国の特別名勝の指定を受けた二の丸庭園の木々や池などの夏の情景を、ライトアップで美しく照らし出します。 今回はご来場時間により、明るい時間、夕暮れ、夜のライトアップと時間により移り変わる様子をお楽しみいただけます。※場内は何度でも回遊が可能です。







内堀:プロジェクションマッピング花火大会



京都で最大級の約75mもの石垣に広がるプロジェクションマッピング花火。約3分30秒のショーの中には参加型の体験も。万華鏡をモチーフとしたプロジェクションマッピングならではの花火の美しさをお届けします。









ハイパー縁日エリア(台所前庭):ハイパー千本引き



紐を選んで引くと花火や二条城にまつわる動物などが現れる! デジタルとアナログが融合したくじ引き。

※体験無料









ハイパー縁日エリア(台所前庭):ハイパーおめん



撮影スポットに立つとあなたの顔がスキャンされて「おめん」に変身! デジタルで楽しむハイパーなおめん屋さん。

※体験無料









ハイパー縁日エリア(台所前庭):縁日屋台



二条城とゆかりのある弓矢、さらには縁日定番のスーパーボールすくい、ヨーヨー釣りが楽しめる縁日屋台。

※チケットは別途有料。各1回300円(税込)









ハイパー縁日エリア(台所前庭):NAKED花みくじ(R)︎



お花をモチーフとした、NAKEDの大人気おみくじ。みくじ結びで花を咲かせるアートに参加するも、持ち帰ってお土産にするもOK。

※1つ500円(税込)





<飲食メニュー紹介>









TREE京風かき氷(抹茶味・ほうじ茶味・あまおういちご味)各660円(税込)

トッピング:練乳みるく110円



抹茶シロップとほうじ茶シロップは、京都の老舗茶舗「福寿園」拘りの宇治茶をたっぷり使用した贅沢シロップ。あまおういちご味は、イチゴの王様と言われる品種「あまおう」のフードロス対策にもなっています。







TREE駄菓子風ソフトドリンク(しゅわしゅわブルー/しゅわしゅわオレンジ)各770円(税込)



しゅわしゅわブルーは自家製レモネードソーダにサイダーゼリー、しゅわしゅわオレンジは、オレンジジュースを自家製ジンジャーエールで割ったヘルシーな駄菓子風ドリンク。ラムネを入れるとさらにしゅわしゅわ!









アルコールカクテル(TREEモヒート/TREEハイボール)各880円(税込)



TREE by NAKED監修のアルコールカクテル2種は生ミントとライム香る夏にぴったりのモヒートと爽やかな香りのハーブレモネードを使った特製ハイボール。







「NAKED夏まつり2023 世界遺産・二条城」 開催概要



イベント名:NAKED夏まつり2023 世界遺産・二条城

会場:元離宮二条城(京都市中京区)

開催期間:2023年7月21日(金)~2023年8月20日(日)

※会期中無休(雨天催行、荒天時は中止の可能性あり)

※万が一の中止等は公式サイトのTwitterにてお知らせします。

※都合により内容は予告なく変更する場合があります。

開催時間:18:30~22:00 (最終入場21:20)



チケット料金(税込):

<前売券>

【月~木】中学生以上 1,200円、小学生 600円

【金土日祝】中学生以上 1,600円、小学生 1,000円

<当日券(会場窓口のみ)>

【月~木】中学生以上 1,600円、小学生 1,000円

【金土日祝】中学生以上 2,000円、小学生 1,400円

注意事項

※場内には別途有料コンテンツがございます。

※未就学児無料。

※障がい者割引があります。

※障がい者割引券は、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳、精神障害者保健福祉手帳、ミライロID等をお持ちのご本人及び介護者1名までが対象となります。入城改札口にて上記証明書をお見せください。

※前売券は2023年6月22日発売開始予定です。

※詳細は追加情報をお待ちください。



公式サイトURL:https://event.naked.works/nijojo/summer/



お問い合わせ:

■キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888

※受付日時:2023年6月22日(木)~2023年8月20日(日)

月~土曜11:00~18:00 ※日曜・祝日休み

■NAKED夏まつり2023 二条城 運営事務局 TEL:050-1750-3979

※受付日時:2023年7月21日(金)~2023年8月20日(日)

月~土曜18:00~22:00/日曜・祝日11:00~22:00

※二条城事務所への直接のお問い合わせはご遠慮ください



主催:NAKED夏まつり2023 製作委員会

共催:京都市

協力:FM802、鳳電気土木株式会社

後援:公益社団法人京都市観光協会

企画・演出・制作:NAKED, INC.



NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023 公式サイト:https://garden.naked.works/kyoto/





NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



