『BLEACH』（久保帯人）×『*～アスタリスク～』（ORA…
［株式会社小学館集英社プロダクション(ShoPro)］
ソニーミュージック × 週刊少年ジャンプ超大型コラボ企画【JUMP MV】続報！
【JUMP MV】アニメ主題歌シリーズ第４曲目は、YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel）にて、『BLEACH』（久保帯人）×『*～アスタリスク～』（ORANGE RANGE）コラボMVのプレミア公開が決定！『*～アスタリスク～』は『BLEACH』アニメ化最初のオープニングテーマを飾った楽曲になります。配信スタートは5月14日（日）18時00分～を予定しております。
・5月14日（日）18時00分：
『BLEACH』×『*～アスタリスク～』（ORANGE RANGE）
URL：https://youtu.be/GH0zZgI205s
【JUMP MV とは】
週刊少年ジャンプ作品とソニーミュージックグループ
所属アーティストのコラボミュージックビデオ企画。
本企画の第一弾コンセプトとして、アニメ主題歌シリーズが決定。
3月26日（日）に公開れた『NARUTO -ナルト-』でのコラボを皮切りに、
ジャンプ公式Youtubeチャンネルにて、豪華作品のMVを随時配信しております。
◆コラボMV１.
『NARUTO -ナルト-』×『遥か彼方』| ASIAN KUNG-FU GENERATION
URL:https://youtu.be/nsw-ddleSII
◆コラボMV２.
『銀魂』×『修羅』| DOES
URL:https://youtu.be/Bbp-5fHZOYE
◆コラボMV３.
『銀魂』×『サムライハート (Some Like It Hot!!)』（SPYAIR）
URL:https://youtu.be/Z7bw5wBafu8
◆コラボMV４.
『BLEACH』×『*～アスタリスク～』（ORANGE RANGE）
URL:https://youtu.be/GH0zZgI205s
【『BLEACH』作品紹介】
『BLEACH』とは、集英社が発行する少年漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で2016年38号まで連載していた、超人気剣戟バトルアクションコミックです。2001年の連載開始より絶大な人気を集め、コミックスは全74巻で全世界シリーズ累計1億3000万部を超えています。TVアニメーションは2004年から2012年3月まで放送され、これまでに劇場版も計4作が公開されました。2022年10月からは、最終章である「千年血戦篇」がテレビ東京系列ほかにて放送中です。
【『BLEACH』書影（1巻、74巻）】
【「ORANGE RANGE」 アーティスト紹介】
沖縄出身の5人組ロックバンド。
2001年に結成し、2002年2月22日にアルバム「オレンジボール」でインディーズデビュー。翌年2003年にシングル「キリキリマイ」でメジャーデビュー。2005年2月にリリースした9thシングル「＊～アスタリスク～」が、TVアニメ『BLEACH』の初代OPテーマとして起用。2021年に結成20周年を迎えた。
ジャンルにとらわれない自由かつ高い音楽性と、卓越したポピュラリティが話題となり、数々の名曲を送り出し続けている。
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【動画公開スケジュール】
・5月14日（日）18時00分：
URL：https://youtu.be/GH0zZgI205s
【Twitterプレゼントキャンペーン情報】
JUMP MV始動＆ジャンプCH150万人突破を記念して、抽選でTシャツやスマートフォンケース、スマートフォン用サイズのステッカーが当たるTwitterキャンペーンも実施決定！
詳細はジャンプ公式YouTubeチャンネル（@jumpch_youtube）にて発表します。お楽しみに！
【関連SNS】
・ジャンプチャンネル公式Twitter：https://twitter.com/jumpch_youtube
・ジャンプ公式Twitter：https://twitter.com/jump_henshubu
・【公式】TVアニメ『BLEACH』Twitter：https://twitter.com/BLEACHanimation
・久保帯人＆スタッフTwitter：https://twitter.com/tite_official
・ソニーミュージック公式Twitter：https://twitter.com/SonyMusic_JPN
・ORANGE RANGE公式Twitter：https://twitter.com/or_staff
※画像掲載の際は必ず
(C)久保帯人／集英社
の表記をお願い致します。
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/12-20:16）
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