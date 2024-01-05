「ふるなび」が、令和6年能登半島地震の災害支援として10自治…
［株式会社アイモバイル］
このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）は、令和6年能登半島地震により、甚大な被害を受けた地域を支援するために、ふるさと納税制度を活用した緊急災害支援窓口を1月5日より開設し、新たに10自治体（※）の支援を開始しました。（※代理寄附含む）
■新たに令和6年能登半島地震の災害支援を受け付ける自治体
富山県射水市
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=511 ）
富山県朝日町
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=512 ）
石川県七尾市（代理寄附：大阪府松原市）
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=513 ）
石川県輪島市（代理寄附：大阪府松原市）
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=515 ）
石川県輪島市（代理寄附：茨城県境町）
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=514 ）
石川県珠洲市（代理寄附：茨城県境町）
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=516 ）
石川県加賀市
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=517 ）
石川県中能登町（代理寄附：大阪府松原市）
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=518 ）
石川県穴水町（代理寄附：岐阜県八百津町）
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=519 ）
富山県（県庁）
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=520 ）
石川県（県庁）（代理寄附：茨城県境町）
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=521 ）
■令和6年能登半島地震の災害支援を受け付けている自治体
・富山県高岡市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=506 ）
・富山県氷見市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=507 ）
・富山県滑川市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=500 ）
・富山県黒部市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=501 ）
・富山県小矢部市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=508 ）
・富山県舟橋村（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=509 ）
・石川県七尾市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=493 ）
・石川県小松市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=502 ）
・石川県輪島市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=494 ）
・石川県珠洲市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=495 ）
・石川県羽咋市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=503 ）
・石川県かほく市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=504 ）
・石川県志賀町（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=496 ）
・石川県宝達志水町（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=505 ）
・石川県中能登町（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=498 ）
・石川県穴水町（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=499 ）
・石川県能登町（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=510 ）※
（※代理寄附：宮崎県小林市）
■支援の概要
ふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）にて、ふるさと納税制度を活用した緊急災害支援窓口を開設します。
ふるさと納税制度を利用して、被災地を支援することができます。
寄附申し込みいただいた金額は全額が被災自治体に寄附され、寄附を行った自治体から寄附金受領証明書が発行されます。
※通常時よりも寄附金受領証明書の送付時期が遅くなる可能性があります。あらかじめご了承ください。
※ふるなび災害支援では、自治体様から決済手数料を含め一切の手数料をいただいておりません。
なお、今回の寄附に対する返礼品はございませんのでご了承ください。
多くの人に知られることが支援につながります。全国の皆様からのご支援、心よりお待ちしています。
※都合により、リンク先が表示されない場合がございます。予めご了承ください。
■ふるさと納税サイト「ふるなび」について
「ふるなび」では、ふるさと納税を通じて全国の市町村に寄附金を集めることで地域活性化を支援しています。
寄附者へのふるさと納税の認知啓蒙およびサービス利用満足度の向上を目的として提供している、寄附額に応じてもらえる「ふるなびコイン」は交換先を拡充し、AmazonギフトカードやPayPay残高※、dポイント※2、楽天ポイント※3に交換可能になりました。
2023年、ふるさと納税先にあるホテルや飲食店などで無期限にご利用可能なポイント型返礼品「ふるなびトラベル」は提携店が4,000施設を突破し、より多くの地域の魅力を現地でお楽しみいただけるようになりました。
引き続き、ふるさと納税者及び契約自治体の、「ふるなび」サービス利用満足度の向上を目指してまいります。
※1 PayPayマネーライトが付与されます。PayPayマネーライトの出金はできません。
※2 dポイントの有効期限は獲得月から起算して48か月後となります。
※3交換できる「楽天ポイント」は通常ポイントとなります。
■「ふるなび」サービス一覧
・ふるさと納税コンシェルジュサービス「ふるなびプレミアム」（ https://furunavi.jp/premium/ ）
・あとからゆっくり選べるポイント制ふるさと納税「ふるなびカタログ」（ https://furunavi.jp/catalog ）
・ふるさと納税で旅行に行ける「ふるなびトラベル」（ https://tp.furunavi.jp/ ）
・クラウドファンディング型ふるさと納税サイト「ふるなびクラウドファンディング」 （ https://fcf.furunavi.jp/ ）
【アイモバイルについて】
アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」と、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。
【株式会社アイモバイル 会社概要】
社名 ： 株式会社アイモバイル
所在地： 東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.S.ビル N棟
代表者： 代表取締役社長 野口 哲也
設立 ： 2007年8月17日
URL ： https://www.i-mobile.co.jp/
■本リリースに関するお問合せ
株式会社アイモバイル
事業企画本部 自治体サービス事業部
Mail： support@furunavi.jp
※メディア関係者様は以下の専用お問合せフォームよりご連絡ください。
（ https://furunavi.jp/Faq/Contact/Media )
企業プレスリリース詳細へ （2024/01/05-18:46）
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