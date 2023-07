[アディダス ジャパン株式会社]

専門家の協力のもと、サッカー日本女子代表を含む全10カ国の代表チームへ、女性アスリートをサポートするスポーツブラとタイツを提供



アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:ステイン・ヴァンデヴォースト)は、アディダスの女子サッカーに関する継続的な取り組みの一環として、2023 FIFA 女子ワールドカップ オーストラリア&ニュージーランド (TM)に出場するサッカー日本女子代表(なでしこジャパン)を含む全10カ国のアディダス契約連盟チームに対して、女性に特化して開発された高機能性プロダクトおよびサービスサポートを提供します。この取り組みでは、最前線で活躍する専門家との協力体制のもと、適切なスポーツブラによるバストサポートの重要性を呼びかけると同時に、ピッチ上の激しい動きにも適応できる高機能性スポーツブラと、生理時の漏れ防止機能を持つタイツを、選手用キットの一環として代表チームに提供いたします。







2017年に発表された調査(※)によると、サッカーの1試合のうちに、女性アスリートのバストは最大11,000回もの上下運動を繰り返すことが判明しています。そのため、試合中の不快感を軽減し、乳房の潜在的なダメージを避けるためにも、バストの適切なサポートは不可欠です。今回アディダスは2023 FIFA女子ワールドカップ™に先立ち、なでしこジャパンやドイツ代表をはじめとする、アディダスがユニフォームを提供する全10カ国の女子代表チームに対して、アディダスのウィメンズ スペシャリストによるフィッティングセッションを実施しました。





本セッションでは、それぞれの選手の体型やポジション、求められる動きを分析することにより、快適さを担保しながら、必要かつ適切なスポーツブラのサポート強度とフィット感を明らかにしていきます。またセッション冒頭にはポーツマス大学のジョアンナ・ウェイクフィールドスカル教授によるレクチャーを実施。適切なバストサポートの重要性や、提供される商品の特性について改めて理解を深めた後、実際のフィッティングを行いました。このフィッティングを通じて、アディダスは「PowerReact Techfit Pocket Bra(パワーリアクト テックフィット ポケットブラ)」および「FastImpact Luxe Run High Support(ファストインパクト ラックス ラン ハイサポートブラ)」という、ブランド最高クラスの機能性を誇るスポーツブラを代表選手に提供します。







そして今回アディダスは、スポーツブラに加えて、アディダス独自の「Flow Shield(フローシールド)」 テクノロジーによる生理の漏れ防止対策を施したショートタイツを、ユニフォームのベースレイヤー(肌着)として提供します。





本プロダクトは、生理用品と一緒に着用することで漏れを更に防止し、生理中でもダイナミックに動くことが出来るよう開発されました。2021年からは「Stay In Play」コレクションとして、世界的な商品展開も開始しています。調査(※)によると、「女性アスリートの 75% が競技中に漏れを経験している、もしくは漏れることを心配している」ことが分かっています。今回は女子選手の要望に応え、ホワイト、ブラック、アークティック ナイトの3色のショートタイツが展開されます。





■エイミー・チャールトン(アディダス シニアプロダクトディレクター)コメント



「ダイナミックな動きが次から次へと起こるサッカーというスポーツでは、フィジカル面におけるピッチ上での適切なサポートは不可欠です。強度の高い動きが求められるとき、バストは上下に最大 19 cm 動く可能性があり、また選手は試合中に時速20キロ以上で100 回にも上るスプリントを行うことがわかっています(※)。だからこそ私たちは各国の連盟チームと緊密に連携し、トップアスリートに対応するためのテスティングを経て開発された、アディダス史上最高の機能性を持つスポーツブラや、生理時の漏れ防止機能を持つタイツの提供、そして選手一人ひとりにあわせたフィッティングセッションを実施することを、今回の取り組みの命題としたのです。アディダスでは、あらゆるひとがスポーツへアクセスできることを支援しており、今回の取り組みも、その実現への一歩だと考えています。」





■長谷川 唯選手コメント



「今回のフィッティングを通して、スポーツブラやタイツといった女子選手にとって身近なアイテムこそ、きちんと自分の体形と目的に合ったものを選ぶことが大切だということを、改めて実感しました。

この取り組みを通して、適切なスポーツブラをきちんと身に付けることが、より良いパフォーマンスに繋がるということを、もっと多くの女性に知ってほしいと思います。また体の悩みでスポーツを諦めてしまったり、楽しめなくなってしまう女性がひとりでも減るきっかけになることを願っています。私たちもこの選手用キットを味方に、女子ワールドカップで最高のパフォーマンスを見せられるよう頑張りたいと思います。」





提供商品詳細









■PowerReact Techfit Pocket Bra

2023 FIFA 女子ワールドカップ™で、アディダス契約連盟チームが初めて着用するこのブラは、大会中のパフォーマンストラッキングをサポートするためにバックポケットが備え付けられ、GPS トラッカーを直接格納することが可能に。洗練された圧縮感を提供するレーサーバック構造はメッシュパネルを特徴とし、発汗量の多い部位においてもドライで快適さを保ちます。







■FastImpact Luxe Run High Support

アディダスの SS22 コレクションとしてリリースされたこのブラは、アディダス史上最も高い機能性とサポート力を持つブラのひとつです。複数のアジャスターにより360 度の調整を可能にしたほか、バストの包み込むデザインが重みを均等に分散し、安定感を提供します。試合中のランやジャンプの動きに適したスポーツブラです。

●商品番号(カラー):HA0071(ブラック)







■Stay In Play Federation Shorts

アディダス独自の「Flow Shield(フローシールド)」テクノロジーを採用し、生理中でもアスリートがダイナミックにカラダを動かせるよう、漏れ防止のための一連のレイヤーを搭載。快適レイヤー、吸湿レイヤー、漏れ防止レイヤーを重ねて、各レイヤーをしっかり固定することにより、ずれを防止します。今回は各選手の異なるニーズに応えるため、ホワイト、ブラック、アークティック ナイトの3色を展開。





※今回の提供商品は一般販売商品とは一部仕様が異なります(FastImpact Luxe Run High Support Braを除く)。









アスリートサポートの専門的な知識を国内直営店舗でも提供、コンシェルジュサービス









アディダスは全てのスポーツを楽しむ方をサポートすべく、日本国内の直営店舗にて、専門的な知識を持つショップスタッフ「ウィメンズ スペシャリスト」が在籍しています。「サイズ選びを手伝ってほしい」「ヨガやランニングをするときに、どんなブラやレギンスが良い?」 「コーディネートを選んで欲しい」など、お客様一人ひとりのニーズにあわせて、お勧めの商品をご提案させていただきます。





アディダス トレーニング 最新情報について







