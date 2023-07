[三栄]

アウトドアファッション雑誌「GO OUT」が主催する、キャンプ初心者から、ソロ、カップル、ファミリーまで、誰もが楽しめるキャンプフェス「GO OUT CAMP 関西 vol.9」が、2023年9月1日(金)~9月3日(日)の3日間、「府民の森ひよし(京都府南丹市)」にて開催!



全アーティストが出揃ったほか、会場内を徹底解剖。ライブに買い物、コンテンツと、1日中遊べるGO OUT CAMP関西は日帰り参加でも楽しめます!!







ギター女子の先駆け的存在である”ヤイコ”こと「矢井田 瞳」や、大阪の老舗レゲエサウンドシステム“JAH WORKS”所属の「OGA from JAH WORKS」、今最も多くの注目を集める逆輸入のディージェイ「ZENDAMAN」、卓越したソングライティングと圧倒的なパフォーマンスが注目を集め、プロデューサーとしても著名アーティストやアニメの劇伴音楽も手がける「Michael Kaneko」、GO OUT CAMP関西のレギュラーDJ、「DJ KENZ1」と「DJ TAKAGI」、そして今回新たに追加となった、ギターいっぽん歌声ふたつの最小編成での表現に挑戦している音楽デュオ「花柄ランタン」らが出演する。



<出演アーティスト>

矢井田 瞳/OGA from JAH WORKS/ZENDAMAN/Michael Kaneko/花柄ランタン/DJ KENZ1/DJ TAKAGI



買い物からアクティビティ、ワークショップまで、会場内を徹底解剖!!



1. GOOUT STAGE



矢井田瞳、ZENDAMAN、OGA from JAH WORKS、Michael Kanekoらが出演するメインステージ。そんなステージで、アナタもフェス出演者になれるカラオケ大会も開催。自慢の歌声を披露して、オーディエンスを盛り上げよう。



2. ブランドアベニュー



様々なブランドやメーカーのブースが軒を連ねるショッピングエリア。キャンプギアからウエア、シューズ、バッグパックなど、気になるアイテムがきっと見つかるはず。オトクに購入できるアウトレット商品もあるかも!?



3. ワークショップ



専用の道具を使い、木を削り出して、自分だけのカトラリーが作れる木工体験や、オリジナルキャンドルを作って、夜はテントの中で癒しの時間を楽しめるキャンドル製作など、ワークショップを楽しむならここに集合。



4. フードエリア



カレー、ハンバーガー、コーヒーなど、地元の人気フードからフェスでお馴染みのものまで勢揃い。多彩なメニューがあるので、食材を持たずに来ても会場内で美味しいご飯を食べることができるのはフェスの醍醐味のひとつ。



5. DJ STAGE &ひよし横丁



DJ KENZ1、DJ TAKAGIらの選曲でGO OUT CAMP の夜を楽しめるDJ STAGE横には、立ち飲みエリア「ひよし横丁」が初登場。音楽を聴き、美味しいお酒を飲みながら、その場で出会ったキャンプ仲間達と楽しもう。



6. マーケットヴィレッジ



ガレージブランドを中心に、クラフト感ある魅力的な商品がずらりと並ぶショッピングエリア。アウトドアショップなどではけしてお目にかかれないような珍しいアイテムや、1点モノとの出会いがあるかもしれない。



7. アクティビティ&キッズエリア



その場で初めて出会った人同士で即席チームを作って本気で対戦する運動会や、ただ水を掛け合うだけのハイテンション最強企画の水かけ祭りほか、キッズエリアでは子ども向けワークショップなどが開催される。



8. ボルダリング&スラックライン







BOLDプロデュースのボルダリングウォールは、4面の角度によってそれぞれの難易度を楽しむことができるユニークなウォール。ワンコインで体験できるEXALER Slackline Professionalsプロデュースのスラックラインパークも登場。



チケット絶賛販売中!!

大人気ブランド「NATAL DESIGN(ネイタルデザイン)」とGOOUTがコラボした、オリジナルナルゲンボトル付きチケットや、区画サイト駐車券、オートキャンプ駐車券まで、絶賛チケット販売。



イープラス:https://eplus.jp/goc-kansai/

ローソンチケット:Lコード55341 https://l-tike.com/goc-kansai/



販売期間:2023年6月29日(木)10:00~9月1日(金)23:59まで

<販売券種>

・グッズ付1泊2日入場券1枚+オートキャンプ駐車券1枚 ¥14,000

・グッズ付1泊2日入場券1枚 ¥9,000

・1泊2日入場券1枚+オートキャンプ駐車券1枚 ¥12,000

・1泊2日入場券2枚+区画サイトB駐車券1枚 ¥22,000

・1泊2日入場券2枚+特設区画サイトC駐車券1枚 ¥21,000

・1泊2日入場券1枚+特設区画サイトD駐車券1枚 ¥13,000

・1泊2日入場券1枚+場内駐車券1枚 ¥10,000

・1泊2日入場券 ¥7,000

・金曜日宿泊入場券 ¥3,000



<GO OUT CAMP 関西 vol.9>

日程:2023年9月1日(金)・2日(土)・3日(日)

会場:府民の森ひよし(京都府南丹市日吉町天若上ノ所25番地)

公式サイト:http://www.gooutcamp.jp/kansai/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/27-19:46)