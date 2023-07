[アディダス ジャパン株式会社]

2023年7月4日(火)より先行発売・7月11日(火)より一般発売開始~対象商品のお買い上げで久保選手からの動画メッセージや直筆サイングッズなどが当たるキャンペーンも実施~



アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:ステイン・ヴァンデヴォースト)は、急激な方向転換や俊敏なステップワークに必要な“アジリティ”をもたらすサッカースパイク「エックス クレイジーファスト(X CRAZYFAST)」を2023年7月4日(火)よりアディダス オンラインショップ、アディダス アプリにて先行発売し、7月11日(火)よりアディダス直営店、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、各アディダス取扱店にて一般販売を順次開始いたします。







https://shop.adidas.jp/item/?sport=football&category=footwear&collection=x&subcollection=xcrazyfast



アディダス フットボールでは、無限の感性を信じるプレーヤーに向けた『コパ(COPA)』、キックの精度で勝負するプレーヤーに向けて『プレデター(PREDATOR)』、一瞬の速さで切り裂くプレーヤーに向けた『エックス(X)』という3つのフランチャイズを展開。プレーヤーのスタイルやニーズに合わせた、スパイクのアップデートを進めて参りました。



そして今回新たに登場する「エックス クレイジーファスト(X CRAZYFAST)」は足全体を心地よく包み込み、軽量性に優れた『エアロペーシティ スピードスキン』と、足にぴったりとフィットして安定性を高めた『エアロケージ』による、スピードを重視したアッパーのアップデートを施しました。



また、生まれ変わった『スピードフレーム』はアウトソールに『エアロプレート』を搭載し、プレート全体を5g軽量化 。爆発的な推進力と加速をサポートしながら、優れたグリップ力を発揮して瞬間的な速さを生み出すスタッド配置を採用しました。



開発にあたってはサッカーを楽しむあらゆる人がパフォーマンスを向上できるよう、男女同数のプロアスリートから一般のプレーヤーまで幅広くテストを実施しており、女子プレーヤーによる2023 FIFA 女子ワールドカップTMでの着用が主要大会でのデビューとなります。



さらに、今回は久保建英選手を起用した「アディダス フットボール ドリームキャンペーン -タケトーク !- (adidas Football Dream Campaign -TAKE TALK!-)」を展開します。久保建英選手への質問を募集し、当選者に対して久保選手本人が動画で質問に答えるプレゼントや、直筆サイン入りグッズなどがもらえるキャンペーンを8月上旬より開催いたします。



「エックス クレイジーファスト(X CRAZYFAST)」が持つテクノロジー







「エックス クレイジーファスト(X CRAZYFAST)」は、新たに搭載された『エアロペーシティ スピードスキン』や、『エアロケージ』といったアディダス独自のテクノロジーを兼ね備え、現代サッカーにおいてピッチ上でプレーヤーに必要とされる“アジリティ”の向上を徹底的に追求した一足です。







エアロペーシティスピードスキン

シングルレイヤー のモノメッシュを、1層のTPUフィルムで覆うことで、さらなる素足感覚とスパイクの軽量性が向上。

















エアロケージ

切り抜きを施したスケルトンのライニング素材が、スピードのあるプレー中でも安定性とフィット感を提供。

















エアロプレート+スピードフレーム2.0

バイオベースのポリアミドでできた高反発の軽量素材で、軽量化と前足部の屈曲性を実現。爆発的な推進力と加速をサポートする。さらに、スピードフレーム2.0が安定感を高めてくれる



adidas Football フットウェア部門 グローバルカテゴリーディレクター マーサ・エリアン コメント





『現代サッカーは、対戦相手と競り合ってボールを奪うためのスピードと一瞬の速さを必要とするアジリティを中心に展開しています。プレーヤーは素早く思考をめぐらせながら、同時に素早い反応が求められ、集中を切らす瞬間はありません。現代サッカーの先鋭化とプレースピードという観点から、エックス シリーズが提供するあらゆる機能は、より一層重要なものになっています。 アディダスはエックス クレイジーファストを複数モデルにて提供することで、世界の大舞台で競い合うアスリートからサッカーを楽しむ一般のプレーヤーまで、あらゆるレベルのプレーヤーが、瞬間的に試合でベストを尽くせるようサポートします。』



「エックス クレイジーファスト(X CRAZYFAST)」着用選手コメント









久保 建英選手 着用コメント

ドリブルする時にアジリティはとても重要です。

新しい「エックス クレイジーファスト」は、スピードにのったプレーの中での切り返しや方向展開にも対応してくれるので、速さを失わないことを来季のテーマにしている僕にピッタリのスパイクです。









植木 理子選手 着用コメント

今回の「エックス クレイジーファスト」は前作よりもさらに軽くなり、足を包み込むような素足感覚がスピードを生かしたプレーを得意とする自分にとっては、とても良い一足だと感じました。

ワールドカップで活躍して、日本中のサッカーを頑張る女の子たちが、このスパイクを履きたいと思う日がくるよう頑張りたいです。





エックス クレイジーファスト 着用予定選手:

久保 建英、植木 理子、浅野 拓磨、菅原 由勢、バングーナガンデ 佳史扶、遠藤 純、細谷 真大、遠藤 渓太、藤本 寛也、平尾 知佳、岩崎 悠人、加藤 聖、宮澤 ひなた、三好 康児、武藤 嘉紀、永戸 勝也、仲川 輝人、中野 伸哉、齊藤 未月、坂井 駿也、佐々木 雅人、常本 佳吾、梅崎 司、山本 理仁、リオネル・メッシ、モハメド・サラー、トリニティ・ロッドマン、メアリー・ファウラー、フリアン・アルバレス、カリム・ベンゼマ、セルジュ・ニャブリ、ソン・フンミン、ラファエル・レオン他



「エックス クレイジーファスト」商品ラインナップ











■エックス クレイジーファスト+ FG

価格:¥35,200(税込)

サイズ:24.5cm-29cm

商品番号:GY7377

カラー:フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレモン

重量(サイズ):168g(27.0cm 片足)













■エックス クレイジーファスト.1 LL FG

価格:¥29,700(税込)

サイズ:24.5cm-29cm

商品番号:GY7378

カラー:フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレモン

重量(サイズ):186g(27.0cm 片足)













■エックス クレイジーファスト.1FG

価格:¥28,600(税込)

サイズ:24cm-29cm

商品番号:HQ4516

カラー:フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレモン

重量(サイズ):188g(27.0cm 片足)













■エックス クレイジーファスト.1AG

価格:¥28,600(税込)

サイズ:24.5cm-31cm

商品番号:IE6630

カラー:フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレモン

重量(サイズ):183g(27.0cm 片足)













■エックス クレイジーファスト.1 ジャパンHG/AG

価格:¥20,900(税込)

サイズ:24.5cm-29.5cm

商品番号:IE4205

カラー:フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレモン

重量(サイズ):220g(27.0cm 片足)















■エックス クレイジーファスト.2HG/AG

価格:¥15,400(税込)

サイズ:24.5cm-29.5cm

商品番号:ID9332

カラー:フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレモン

重量(サイズ):266g(27.0cm 片足)











■エックス クレイジーファスト.3HG/AG

価格:¥11,000(税込)

サイズ:24.5cm-31cm

商品番号:ID9344

カラー:フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレモン

重量(サイズ):270g(27.0cm 片足)

※サンプルに基づいた参考値











■エックス クレイジーファスト.1 TF

価格:¥16,500(税込)

サイズ:24.5cm-30cm

商品番号:IE6632

カラー:フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレモン

重量(サイズ):247g(27.0cm 片足)

※価格はすべて自店販売価格となります。

久保建英選手の動画メッセージや直筆サインスパイクがあたるキャンペーンも実施





1.実施期間

8月上旬よりスタート予定



2.対象店舗

アディダス直営店舗、アディダス アプリ、アディダス オンラインショップ

その他全国のアディダスお取り扱い店舗



3.対象商品

「エックス クレイジーファスト」商品ラインナップ 27点



4.キャンペーン応募方法

キャンペーン期間中に、対象商品を購入し、その購入レシートを撮影した画像を応募入力フォームにアップロードすることで応募ができます。キャンペーン開始前の購入レシートでも応募可能です。詳細は随時アディダス ジャパンTwitterアカウント(https://twitter.com/adidasJP)にて公開予定。



5.当選者景品

1.SPECIAL TAKE TALK!(スペシャル タケトーク!) 5 名様

久保選手への質問を募集し当選者に本人が答えてくれる動画をプレゼント

2.オリジナルステッカー付 TAKE TALK!(タケトーク!)先着10,000 名様

子どもの頃のお話や上手くなるための秘訣などを収録した限定インタビュー動画をプレゼント

3.直筆サイン入りスパイク10 名様



「エックス クレイジーファスト」取り扱い店舗





アディダス ブランドセンターRAYARD MIYASHITA PARK

アディダス ブランドコアストア名古屋・大阪

アディダス アプリ: https://shop.adidas.jp/mobileapps/

アディダス オンラインショップ

・アディダス サッカー : https://shop.adidas.jp/football/

・アディダス サッカースパイク : https://shop.adidas.jp/item/?sport=football&category=footwear&group=spikes

・アディダス サッカーウェア : https://shop.adidas.jp/item/?sport=football&category=wear



その他全国のアディダスお取り扱い店舗



(C)2023 adidas Japan K.K. adidas, the Performance logo and the 3-Stripes mark are trademarks of the adidas.



<一般のお客様からのお問い合わせ先>

アディダスお客様窓口 Tel:0570-033-033 (土日祝除く、9:30~18:00)



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/04-17:16)