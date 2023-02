[カバー株式会社]

スペシャルステージの会場チケット先行抽選や、グッズの最新情報も解禁



カバー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:谷郷元昭)は、当社が運営する「ホロライブプロダクション」において2023年3月18日(土)、19日(日)に開催する2回目の事務所全体イベント《hololive SUPER EXPO 2023 Supported By Bushiroad》のスペシャルステージ&フリーステージ情報が解禁したことをお知らせいたします。







「ホロライブプロダクション」2回目となる全体イベント《hololive SUPER EXPO 2023 Supported By Bushiroad》のスペシャルステージ&フリーステージや、グッズ最新情報が解禁されました。





スペシャルステージ概要





幕張メッセ国際展示場展示ホール4では、有料チケット限定のスペシャルステージを開催します。

スペシャルステージでは、来場者参加型企画の「ホロライブクイズ王」や、人気コスプレイヤーのえなこを迎えた「シスターマリンの大懺悔室」、大空スバルの人気配信企画「大空警察 EXPO内派出所」などが登場。

スペシャルステージは、現地会場でも配信でもご覧いただけますので、お楽しみに。



【ホロライブクイズ王】





出演タレントと来場した方がタッグを組んで

クイズに挑む!?

真のクイズ王は一体誰になるのか…!





出演:星街すいせい、猫又おかゆ、雪花ラミィ、桃鈴ねね





【シスターマリンの大懺悔室】







人気配信企画「マリンの懺悔室」をEXPO会場で

大再現。ゲストタレントの赤裸々な懺悔を大公開!

視聴者の懺悔も赦していく!?





出演:白上フブキ、宝鐘マリン、百鬼あやめ、兎田ぺこら、えなこ





【大空警察 EXPO内派出所】







大空スバルによる人気配信企画「大空警察」をEXPO会場で大再現。

EXPO会場内を大空警察とパトロール!



出演:大空スバル、白銀ノエル、尾丸ポルカ、獅白ぼたん、伊織もえ、その他ゲスト





【みんなで観よう!holo*27 stage ライブビューイング】







holo*27 stageの配信をみんなと観よう!

ホロライブスタッフの友人Aと会場で盛り上がりませんか? 途中からはholo*27 stageに出演していたメンバー達が駆けつけるかも…?





出演:友人A 他ホロライブタレント





※【みんなで観よう!holo*27 stage ライブビューイング】は会場限定となりますので、配信チケットはございません。





スペシャルステージチケット情報



■hololive SUPER EXPO 2023 スペシャルステージ会場チケット

・先行抽選受付期間:2月18日(土)21:00~2月23日(木)23:59

・当落発表~入金 :2月28日(火)15:00~3月2日(木) 23:00

・一般発売 :3月4日(土)12:00~

・販売金額 :¥4,000(税込)



【先行抽選チケットURL】

https://l-tike.com/st1/hololive2023-sp



※スペシャルステージはEXPO現地チケットでは参加ができません。

※スペシャルステージはEXPO現地チケットがなくてもスペシャルステージ会場チケットがあれば参加可能です。

※スペシャルステージ会場チケットをお持ちの方は、現地物販に参加可能です。



■hololive SUPER EXPO 2023 スペシャルステージ配信チケット

・受付期間 : 2月18日(土)21:00~3月31日(金)23:00

・販売価格 :¥3,500(税込)



【配信チケット購入URL】

チケット購入URL(SPWN) : https://virtual.spwn.jp/events/23031803-jphololiveexpo

チケット購入URL(Streaming+) :https://eplus.jp/hololive_super_expo/

※公演終了直後からアーカイブ視聴可能となり、2023年3月31日(金)23:59まで何度でもご視聴いただけます。

※2023年3月31日(金)23:59を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。

※お支払いの際、チケット代金の他に各種手数料がかかります。お申込み画面にてご確認ください。





フリーステージ概要



フリーステージでは、オープニングセレモニーなど今年も様々な配信企画をご用意。幕張メッセ会場お越しの方、また現地に来ることが難しい方もホロライブ公式YouTubeでも視聴できますので、ぜひお見逃しなく。



【オープニングセレモニー】









今年もhololive SUPER EXPOが始まります!

オープニングイベントの他にも中継でのブース紹介等の番組が盛りだくさん!



出演:ときのそら、夏色まつり、天音かなた、博衣こより、檜山沙耶、その他ゲスト



【仁義なきゲーム大会】







出演タレント4人で順位を競い合うゲーム大会。

白熱のゲーム大会を制するのは誰だ!



出演:アキ・ローゼンタール、大神ミオ、戌神ころね、常闇トワ





【Day2 オープニング ステージ】







hololive SUPER EXPO Day2が始まります! Day1の振り返りや、Day2の見どころなどをご紹介!



出演者:大空スバル、白銀ノエル、獅白ぼたん、尾丸ポルカ





【holoSPY】







ホロライブEnglish総勢10名が大集合!しかしその中にはSPYがまぎれている… ミニゲームの中で暗躍するSPYを見つけることはできるのか!?



出演:森カリオペ、小鳥遊キアラ、一伊那尓栖、がうる・ぐら、ワトソン・アメリア、IRyS、セレス・ファウナ、オーロ・クロニー、七詩ムメイ、ハコス・ベールズ

【KOTOBA QUEST】







ようこそKOTOBA QUESTへ! ホロライブインドネシア3期生が日本語にまつわるクエストに日本語講師・鷹嶺ルイと挑戦! KOTOBAの冒険に出発です!



出演:ベスティア・ゼータ、カエラ・コヴァルスキア、こぼ・かなえる、鷹嶺ルイ(MC)





【エンディングステージ】







コスプレエリア覗き込みツアーや、ホロライブクリエイターコンテストの受賞者発表など、2日間に渡り開催されたEXPOを一緒に締めくくりましょう!



出演:ロボ子さん、赤井はあと、角巻わため、その他ゲスト







タイムテーブル















hololive SUPER EXPO 2023 OFFICIALグッズ



グッズの最新情報も一部解禁。

ブライト衣装アクリルスタンドや、ホロライブ事務所グッズ、holo*27コラボグッズなど盛りだくさんなラインナップとなっております。今後も続報を楽しみにお待ちください。









イチ推しトーク! 概要





■イチ推しトーク!会場チケット

・先行抽選受付期間:2月18日(土)21:00~2月23日(木)23:59

・当落発表~入金 :2月28日(火)15:00~3月2日(木) 23:00

・一般発売 :3月4日(土)12:00~

・販売金額 :各¥1,100(税込)



【先行抽選チケットURL】

https://l-tike.com/st1/hololive2023-talk











特設サイト



HP(EXPO・fes.共通) :https://hololivesuperexpo2023.hololivepro.com

注意事項 :https://hololivesuperexpo2023.hololivepro.com/information/

公式ハッシュタグ(EXPO・fes.共通):#ひろがるホロライブ





《hololive 4th fes. Our Bright Parade Supported By Bushiroad》概要



【公演名】

hololive 4th fes. Our Bright Parade Supported By Bushiroad



<hololive stage DAY1>出演者

ときのそら / ロボ子さん / AZKi / さくらみこ / 夜空メル / 赤井はあと / 癒月ちょこ / 大空スバル / 不知火フレア / 白銀ノエル / 角巻わため / 姫森ルーナ / 尾丸ポルカ / ラプラス・ダークネス / 鷹嶺ルイ / 博衣こより / 沙花叉クロヱ / 風真いろは / アユンダ・リス / アイラニ・イオフィフティーン / クレイジー・オリー / 小鳥遊キアラ / 一伊那尓栖 / ワトソン・アメリア / 七詩ムメイ



<hololive stage DAY2>出演者

星街すいせい / アキ・ローゼンタール / 白上フブキ / 夏色まつり / 湊あくあ / 紫咲シオン / 百鬼あやめ / 大神ミオ / 猫又おかゆ / 戌神ころね / 兎田ぺこら / 宝鐘マリン / 天音かなた / 常闇トワ / 雪花ラミィ / 桃鈴ねね / 獅白ぼたん / ムーナ・ホシノヴァ / アーニャ・メルフィッサ / パヴォリア・レイネ / 森カリオペ / がうる・ぐら / IRyS / セレス・ファウナ / オーロ・クロニー / ハコス・ベールズ



<holo*27 stage>出演者

ときのそら / さくらみこ / 星街すいせい / 夜空メル / 紫咲シオン / 百鬼あやめ / 癒月ちょこ / 大神ミオ / 猫又おかゆ / 兎田ぺこら / 不知火フレア / 天音かなた / 姫森ルーナ / 雪花ラミィ / ラプラス・ダークネス / 鷹嶺ルイ / 博衣こより / 沙花叉クロヱ / 風真いろは / ムーナ・ホシノヴァ / アイラニ・イオフィフティーン / クレイジー・オリー / 森カリオペ / 小鳥遊キアラ / がうる・ぐら / 七詩ムメイ / ハコス・ベールズ



【開催日時】

■hololive stage DAY1 : 2023年3月18日(土)

現地・配信 開場 17:00 / 開演 18:00



■hololive stage DAY2 : 2023年3月19日(日)

現地・配信 開場 17:00 / 開演 18:00



■holo*27 stage : 2023年3月19日(日)

現地・配信 開場 12:00 / 開演 13:00



【会場】

幕張メッセ 幕張イベントホール



【アクセス】

JR京葉線 - 海浜幕張駅から徒歩約5分

JR総武線・京成線 - 幕張本郷駅から「幕張メッセ中央」行きバスで、約17分



【協賛・運営・制作協力】

主催 :カバー株式会社 / hololive production

冠協賛 :株式会社ブシロード

シルバー協賛 :株式会社タイトー / 株式会社エクシング / 株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社バンダイ

協賛 :株式会社ウエニ貿易 / 株式会社バンダイナムコエンターテイメント / 明利酒類株式会社

運営・制作協力 : 株式会社ブシロードムーブ / 株式会社LIVE FORWARD / 株式会社バンダイナムコミュージック

株式会社LATEGRA / 株式会社LOGIC&MAGIC / 株式会社VARK / 株式会社FIREWORKS



【配信チケット】

【hololive 4th fes. 配信チケット】

・hololive stage DAY1 (3月18日):¥6,500(税込)

・hololive stage DAY2 (3月19日):¥6,500(税込)

・holo*27 stage (3月19日) :¥6,500(税込)



【hololive 4th fes.通し配信チケット】

・hololive 4th fes.通し券 :¥19,500(税込)



▼受付期間

2022年12月2日(金)22:00~2023年4月19日(水)23:59



▼チケット購入URL

チケット購入URL(SPWN) : https://virtual.spwn.jp/events/23031801-jphololive4thfes

チケット購入URL(Streaming+) : https://eplus.jp/hololive4thfes/st/

※公演終了直後からアーカイブ視聴可能となり、2023年4月19日(水)23:59まで何度でもご視聴いただけます。

※2023年4月19日(水)23:59を過ぎると、アーカイブ視聴中でも視聴できなくなります。

※お支払いの際、チケット代金の他に各種手数料がかかります。お申込み画面にてご確認ください。





《hololive SUPER EXPO 2023 Supported By Bushiroad》概要



【イベント名】

hololive SUPER EXPO 2023 Supported By Bushiroad



【開催日時】

2023年3月18日(土)、19日(日)2DAYS

開場 10:00 / 開演 10:00

※両日ともに上記の時間です。



【会場】

幕張メッセ 国際展示場1-4ホール



【アクセス】

JR京葉線 - 海浜幕張駅から徒歩約5分

JR総武線・京成線 - 幕張本郷駅から「幕張メッセ中央」行きバスで、約17分



【協賛・運営・制作協力】

主催 :カバー株式会社 / hololive production

冠協賛 :株式会社ブシロード

シルバー協賛 :株式会社タイトー / 株式会社エクシング / 株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社バンダイ

協賛 :株式会社ウエニ貿易 / 株式会社バンダイナムコエンターテイメント / 明利酒類株式会社

運営・制作協力 : 株式会社ブシロードムーブ / 株式会社LIVE FORWARD / 株式会社バンダイナムコミュージック

株式会社LATEGRA / 株式会社LOGIC&MAGIC / 株式会社VARK / 株式会社FIREWORKS





会社概要



■ホロライブプロダクションについて





「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活

動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式サイト:https://www.hololive.tv/

・ホロライブプロダクション公式Twitter:https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション音楽公式Twitter:https://twitter.com/hololive_music

・ホロライブプロダクション イベント公式Twitter : https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/



■カバー株式会社について





カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、 世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

・所在地:東京都千代田区

・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト:http://cover-corp.com

・採用ページはこちら:https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください:(C) 2016 COVER Corp.



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス:pr@cover-corp.com



