国内最大級の保険選びサイト「保険市場」に、ジェイアイ傷害火災…
［株式会社アドバンスクリエイト］
国内最大級の保険選びサイト「保険市場」に新商品追加！
株式会社アドバンスクリエイト（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱田 佳治、東証プライム・福証・札証、証券コード：8798、以下「当社」、https://www.advancecreate.co.jp/ ）が運営する国内最大級の保険選びサイト「保険市場」（ https://www.hokende.com/ ）において、ジェイアイ傷害火災保険株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 兼社長執行役員：金子 和彦、以下「ジェイアイ傷害火災」）の『t@bihoキャンセル』の掲載を開始いたしましたので、お知らせいたします。
保険選びサイト「保険市場」に掲載を開始したジェイアイ傷害火災の『t@bihoキャンセル』は、インターネットでお申し込みいただける保険商品です。「保険市場」PCサイトおよびスマートフォンサイトにて、商品の詳細をご確認いただけます。
■商品詳細ページ
『t@bihoキャンセル』
https://www.hokende.com/damage-insurance/leisure/cancellation/item-ji11
■掲載メディア
国内最大級の保険選びサイト「保険市場」
https://www.hokende.com/
■ジェイアイ傷害火災の概要
所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーＸ 16階
社名：ジェイアイ傷害火災保険株式会社
代表取締役 兼社長執行役員：金子 和彦
URL：https://www.jihoken.co.jp/
今後も、当社はWebマーケティングに主軸を置いた事業展開を進め、国内最大級の保険選びサイト「保険市場」において、ユーザビリティを向上させ、お客さまの体験価値を高めていくと共に、刻々と変わる消費者動向を先取りし、最先端のテクノロジーとWebマーケティングノウハウを駆使し、あらゆる保険の情報メディアサイトとしての進化を追求してまいります。
【新着情報】
◆著名人によるコラム「一聴一積」
保険市場にて、ヨシダ ナギさん、野口 悠紀雄さん、佐々木 俊尚さん、成田 悠輔さん、石黒 浩さん、堤 未果さん、東 浩紀さん、三浦 瑠麗さん、落合 陽一さん、伊藤 洋一さん、小黒 一正さん、玉田 俊平太さん、大江 英樹さん、平田 啓さん、山口 周さん、林 周作さん、maakoさん、岩朝 しのぶさん、門倉 貴史さん、内藤 あづ紗さん、藤村 麻紀さん、八田 真理子さん、矢加部 文さん、伊藤 たえさん、田中 千陽さん、鶴田 加奈子さん、笹原 友希さん、大島 康徳さん、鈴村 拓也さん、久光 重貴さん、大森 優斗さん、山本 ゆりさん、小西 博之さん、藤田 晋さん、金 美齢さん、藤沢 久美さんら、豪華執筆者によるコラムを連載中！
https://www.hokende.com/columns/iccyouisseki
【会社概要】
株式会社アドバンスクリエイト（東証プライム・福証・札証、証券コード：8798）
「人とテクノロジーを深化させ進化する会社」を標榜し、保険に関わるあらゆる情報とサービスを提供しております。1995年の創業以来、ポスティング通販の全国展開、保険ショップの出店、Webマーケティングの推進など、一貫してお客さま目線の「買い方の論理」を追求し、新たな保険流通市場を創造してまいりました。おかげさまで、2022年4月23日をもって上場20周年を迎えました。
現在はOMO（Online Merges with Offline）戦略を推進し、オンラインとオフラインの垣根をなくし、オンラインにおける利便性と、オフラインにおける感動体験をお客さまにご提供できるよう、日々サービスクオリティの向上に努めております。
本社所在地：大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル
設立：1995年10月
代表者：代表取締役社長 濱田 佳治
事業内容：保険代理店事業、メディア事業・メディアレップ事業、再保険事業、ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）事業、BPO事業
Webサイト：
国内最大級の保険選びサイト「保険市場」 https://www.hokende.com/
Advance Create Cloud Platform特設サイト https://www.accp.jp/
コーポレートサイト https://www.advancecreate.co.jp/
公式SNS：
Facebook（ https://www.facebook.com/HOKENICHIBA/ ）
Instagram（ https://www.instagram.com/hoken_ichiba/ ）
Twitter（ https://twitter.com/hoken_ichiba ）
LINE（ https://page.line.me/621voyzg ）
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/28-20:46）
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