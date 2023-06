[アディダス ジャパン株式会社]

2023年6月8日 (木) adiClub限定先行発売、2023年6月15日(木) 一般発売



アディダス ジャパン株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役:ステイン ・ヴァンデヴォースト )のストリートスポーツウエアブランド「adidas Originals (アディダス オリジナルス) 」は未来の世代に向けた「Stan Smith styled with Blue Version」、「Stan Smith styled with adicolor」2023年秋冬コレクションを2023年6月8日(木)よりadiClub限定先行発売、 2023年6月15日(木)よりアディダスアプリ、オンラインショップ、直営店にて一般発売します。







URL: https://shop.adidas.jp/item/?cat2Id=stan_smith_bv&order=53



今シーズン、adidas Originalsを象徴するスニーカー、Stan Smithからプレミアムな「Stan Smith Lux (スタンスミス Lux)」と大胆なカラーパレットで再解釈した「Stan Smith CS (スタンスミス CS)」が登場。

生まれ変わったStan Smithとスタイリングする、新世代にふさわしい2つのルックを提案します。



洗練されたムードをまとう Stan Smith Luxはカラーバリエーションを新たにアップデート。

ブランドの核心を表現してきたアパレルコレクション「Blue Version (ブルーバージョン)」とのコーディネートにより新世代のラグジュアリーファッションに、新たな扉を開け放ちます。

どんな場所でも映えるデザインで、アディダスが誇る過去のアーカイブに由来するエレメントを活かして、未来のインクルーシブなビジョンを体現しています。



Stan Smith CSは、ミックステープのB-sideのように、Stan Smithの定番シルエットに遊び心あふれる実験を試みたルックスで登場。アッパーは従来の艶のある上質な素材をスエードに、カップソールはラバーのフォクシングテープに変え、シュータンのスタン・スミス氏の肖像をトレフォイルロゴへと刷新し、気取らない雰囲気で再構築しています。

Stan Smith CSには、「adicolor (アディカラー)」をコーディネートし、カジュアルなデイリースタイルを提案します。



■Stan Smith styled with Blue Version

ラグジュアリーなムードをまとったプレミアムな「Stan Smith Lux」を「Blue Version」とコーディネートし、洗練されたスタイルを提案。



ブランドの豊かな歴史を刻んできたアーカイブに、クチュールテイストや現代的なディテールをオマージュしたadidas Originals最高峰のアパレルコレクションとして、2021年秋冬シーズンに登場したBlue Version。2023年秋冬シーズンは、レトロな美と意外性のあるディテールをミックスし、表情豊かなシルエットとのダイナミックな相互作用を表現しています。スポーティな要素を生かしながらもブラックで統一しモダンな印象に仕上げた「BV BODY」「BV WL S PANTS」や、ブランドを象徴するトラックスーツから着想を得た「BV SST TT」「BV SST TP」など、洗練されたデザインのアパレルが揃います。本コレクションのロゴを大胆にあしらったバッグなどの小物も展開します。





■Stan Smith styled with adicolor

新たに登場する「Stan Smith CS」には「adicolor」をコーディネートし、ダイナミックなカラーと遊び心のある雰囲気で、カジュアルなデイリースタイルを提案。

スリーストライプスのスタイルを踏襲しながら、クラシックなシルエットとコンテンポラリーなカラーパレットを融合したadicolorは、トラックスーツなどアディダスの伝統的なヘリテージを継承した、ワードローブの定番になるアイテムが揃います。本コレクションでは、ブランドを象徴するブルーバードカラーで大胆に彩る「SST TT」「TANKTOP」や、レトロなカラーリングでワードローブにオールドスクールなスタイルを加える「CL+ SS BB SHIRT」「CL+ SHORT」などバリエーションに富んだアイテムを展開します。



■キャンペーンビジュアルについて

本コレクションのキャンペーンビジュアルは、近代建築の巨匠ミース・ファン・デル・ローエが設計した「Barcelona Pavilion (バルセロナ・パビリオン)」にて撮影されました。Blue Versionを形作るスポーツ由来のデザインコードとStan Smithのタイムレスな美を、20 世紀モダニズム建築を代表する伝統的なこの建物に対置しています。撮影はアントン・ゴットロープ、スタイリングはダニエル・ヴァン・キャンプが担当しました。



■Stan Smith styled with Blue Version





■Stan Smith styled with adicolor











■ノベルティ トートバッグプレゼント

「Stan Smith CS」をお買い上げ頂いた方に、先着でオリジナル トートバッグをプレゼントいたします。※無くなり次第終了となります。

〈対象店舗〉

アディダス アプリ、アディダス オンラインショップ、アディダス直営店、その他取扱店舗



■取扱店舗一覧

■「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」について

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。



(C) 2023 adidas Japan K.K. adidas, the Trefoil logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.



