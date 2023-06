[株式会社ファミリーマート]

~さらに抽選で「Pokemon GO Fest 2023:大阪」のチケットも当たる~



株式会社ファミリーマート(本社:東京都港区、代表取締役社長:細見研介)は、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、iOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO(ポケモン ゴー)』のイベント「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券がもらえるほか、抽選で「Pokemon GO Fest 2023:大阪」のチケットがあたるキャンペーンを2023年6月6日(火)から全国のファミリーマート約16,500店で実施いたします。





■「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」参加券が必ずもらえる!抽選で「Pokémon GO Fest 2023:大阪」チケットがあたるキャンペーンも実施





【実施期間】

スタンプ付与期間:2023年6月6日(火)~7月3日(月)

参加券受取・応募期間:2023年6月6日(火)~7月7日(金)



【実施内容】

ファミマのアプリ「ファミペイ」(以下:ファミペイ)を提示して、ファミリーマート店舗で税込500円以上のお買い物をすると、「ファミペイ」にスタンプが1つたまります。スタンプ1つと交換で、「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券を1枚取得する事ができます。また、スタンプ2つと交換で2023年8月4日(金)~8月6日(日)に開催される「Pokémon GO Fest 2023:大阪」のチケットが抽選であたるキャンペーンに応募できます。



【賞品】

必ずもらえる:スタンプ 1 個コース「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」参加券

抽選であたる:スタンプ 2 個コース「Pokémon GO Fest 2023:大阪」チケット 200 名さま (2023年8 月 5 日(土)または 8 月6日(日)いずれかの午後の部、開催分を応募時にお選びいただけます)

※「税込500円以上のお会計」の中には、酒・たばこなど一部の商品・サービスは対象外のものがございます。

※「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」の参加券は、1人につき、最大で1枚の参加券を取得することができます。

※「Pokémon GO Fest 2023:大阪」のチケットはスタンプがたまれば、何回でもご応募することができます。

※「Pokémon GO Fest 2023:大阪」のチケットの当選者の方には、7 月中旬以降に「ファミペイ」内のプッシュ通知にて「プロモーションコード」をお知らせいたします。プロモーションコードを『Pokémon GO』内でご登録していただくことで、イベントに参加することができます。

※「Pokémon GO Fest 2023:大阪」の午後の部のチケットでは、9時~19 時は大阪市内・吹田市内のどこからでもプレイでき、14 時 30 分~19 時はイベント会場の万博記念公園内でプレイすることができます。

※プロモーションコードの交換方法に関しましては、Niantic サポートにてご確認ください。





■「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」参加券について

「『ポケモン GO』パートナーリサーチ」は、『ポケモン GO』公式パートナーから入手できるプロモーションコードをお持ちの方のみが参加できる特別なタイムチャレンジです。Nianticのプロモーションコード入力ページからコードを登録すると、『ポケモン GO』ゲーム内でタイムチャレンジに挑戦できます。

タイムチャレンジを対象のシーズン期間中にクリアすると、『ポケモン GO』で使用できる道具やポケモンがゲットできます。タスクをクリアすると、運が良ければ色違いの「モノズ」や「ジーランス」などがゲットできる可能性があります。

「ファミペイ」からスタンプをためて、参加券を手に入れた後、「ファミペイ」内よりNianticのプロモーションコード入力ページに遷移してコードを登録し、イベントにご参加ください。

タイムチャレンジのクリア期限は、コードの登録タイミングに関わらず、2023年8月31日(木)23時59分までとなります。

<プロモーションコード登録方法>

1.ファミペイ内のチャンスページから実施中のスタンプを確認し、「プロモーションコード」を受け取ります。

2.Nianticのプロモーションコード入力ページで『ポケモン GO』アカウントへアクセスする際と同じ情報を使用してログインします。

3.プロモーションコードの交換に成功すると、追加されたアイテムが『ポケモン GO』アプリのお知らせで表示されます。

4. 読み込みに成功すると確認画面が表示され、「今日のまとめ」タブにリサーチタスクが表示されます。メダルが手に入るとチェックイン完了となります。

※プロモーションコードの交換方法に関しましては、Niantic サポートにてご確認ください。

※諸事情により、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。



▽『ポケモン GO』サポートセンター▽

https://niantic.helpshift.com/a/pokemon-go/?p=web&l=ja

▽Nianticサポート:プロモーションコードの利用▽

https://niantic.helpshift.com/a/pokemon-go/?p=web&l=ja&s=shop&f=redeeming-offer-codes



■「Pokémon GO Fest 2023:大阪」について

「Pokémon GO Fest 2023:大阪」では、万博記念公園と吹田市内・大阪市内の2つのエリアで異なる体験を楽しめます。チケットをお持ちの方は、イベントの1日のうち半分を万博記念公園で、もう半分を吹田市・大阪市のエリアで特別なゲームプレイを体験できます。



開催場所:万博記念公園(大阪府吹田市)

日時:2023年8月4日(金)~8月6日(日)

時間:

公園内でのゲームプレイ:日本時間9時から13時30分まで(午前の部)、日本時間14時30分から19時まで(午後の部)

都市内でのゲームプレイ:日本時間9時から19時まで

※諸事情により、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。



▽「Pokémon GO Fest 2023:大阪」について▽

https://pokemongolive.com/events/gofest-2023/osaka?hl=ja



※「Pokémon GO Fest 2022:大阪」チケットのプロモーションコードの登録方法に関しましては、『Pokémon GO』サポートセンターの「イベントのお申込みに関するよくある質問」にてご確認ください。

https://niantic.helpshift.com/hc/ja/6-pokemon-go/faq/2181-live-event-registration-faq/



(C)2023 Niantic, Inc. (C)2023 Pokémon.

(C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。



ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。



