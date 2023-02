[バンダイナムコアミューズメント]

バンダイナムコアミューズメント初のDisneyキャンペーン開催!









株式会社バンダイナムコアミューズメントは、『Disney』との初のコラボキャンペーン『Disney キャンペーン in namco シリーズ1 ~Minnie Mouse~ Strawberry Festa』を開催します。「ミ(3)ニー(2)」と読む語呂合わせと、女の子の節句「ひな祭り」と同じ時期などから、3月2日はミニーの日と言われています。本キャンペーンにあわせ、オリジナルの描き下ろしデザインのミニーマウスを使った「プレミアムいちごクッション」や「プレミアムタオルギフトセット」など、季節の果物である苺をかわいらしくあしらった景品が登場します。



2023年2月10日(金)~2023年3月26日(日)の期間中、全国約200店舗の直営アミューズメント施設「namco」およびネットクレーンモール「とるモ」にて展開します。キャンペーン期間中は「namco」のお店で対象のクレーンゲーム機に500円分を投入するごとに、「オリジナルキッチンスポンジ」をプレゼントします。



また、バンダイナムコアミューズメント公式Twitterでは、「ナムコ限定景品&ノベルティ」のセットが抽選で当たるTwitterプレゼントキャンペーンを2月14日(火)から実施します。



『Disney キャンペーン in namco シリーズ1 ~Minnie Mouse~ Strawberry Festa』特設サイト

https://bandainamco-am.co.jp/event/game_center/minnie_mouse_strawberryfesta/





■オリジナルミニーマウスのナムコ限定景品が登場!

『ミニーマウス』の限定景品が、2月10日(金)より全国の直営アミューズメント施設「namco」とネットクレーンモール「とるモ」に登場します。











































■500円投入で、ナムコ限定「オリジナルキッチンスポンジ」をプレゼント!

キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円分を投入していただくごとに、「オリジナルキッチンスポンジ」をプレゼント! ナムコ限定描き下ろしデザインを使用した、本キャンペーンでしか手に入らない特別仕様のスポンジです。

※ネットクレーンモール「とるモ」は対象外です。













■Twitterプレゼントキャンペーンを実施!

バンダイナムコアミューズメント公式Twitterでは、指定のツイートをリツイートした方の中から抽選で10名さまに「ナムコ限定景品全種&ノベルティ」のセットが当たるプレゼントキャンペーンを2月14日(火)よりスタートします。

《実施期間》

2023年2月14日(火)~3月2日(木)23:59まで

《応募方法》

1. バンダイナムコアミューズメント公式Twitterアカウント( https://twitter.com/bnam_jp ) をフォロー

2. 指定のツイートをリツイート

《当選者数》

10名さま

《プレゼント》

ミニーマウス「ナムコ限定景品全種&ノベルティ」

【セット内容】

1. ミニーマウス Strawberry Festa プレミアムいちごクッション

2. ミニーマウス Strawberry Festa ギガジャンボぬいぐるみ

3. ミニーマウス Strawberry Festa プレミアムタオルギフトセット

4. ミニーマウス Strawberry Festa Strawberry Festa 巾着

5. ミニーマウス オリジナルキッチンスポンジ





ナムコポイントアプリ とは

「namco」の店舗がお得で楽しくなる無料のポイントアプリです。「ナムコ店舗への来店」や「アプリ内クエストをクリア」することでポイントを獲得することができ、獲得したポイントを「各種プレゼント」や「ゲームがお得に遊べるクーポン」等に交換することができます。



▼ナムコポイントアプリ ダウンロードページ

https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/



ナムコネットクレーンモール「とるモ」とは

「とるモ」 は、本物のクレーンゲーム機をパソコンやスマートフォンでプレイして、獲得した商品をご自宅にお届けするサービスです。実際のお店同様のゲームプレイをお楽しみいただけます。



◆「とるモ」なら◆

24時間いつでも、どこでも好きな時に遊べる!

時間内なら何度でもクレーンを上下左右に動かしたり、視点切替できるので商品が狙いやすい!

ゲームセンターに入荷する商品のほか、ナムコでしか手に入らないオリジナル商品もぞくぞく登場します。

▼「とるモ」 WEB ページ

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/minnie_w

▼「とるモ」 iOS アプリページ

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/minnie_i

▼「とるモ」 GooglePlay アプリページ

https://s.torumo.namco.co.jp/sh/minnie_a

▼「とるモ」 公式Twitterアカウント:@torumo_jp

https://twitter.com/torumo_jp





※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。※画像はイメージです。

(C)Disney (C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/01-16:46)