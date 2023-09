[株式会社シュクレイ]

パイの心地よい食感と栗の上品な甘みが楽しめるミルフィユ専門店の待望の生スイーツが新発売!



株式会社シュクレイ (代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、こだわりの

ミルフィユ専門店 MILLE-FEUILLE MAISON FRANCAIS(ミルフィユメゾン フランセ)より

期間限定商品「ドゥ・メゾン」を新発売致しました。







イタリア産の栗を使用したマロングラッセとマロンペーストを加えたバタークリームをパイでサンド。クリームは甘さ控えめで、栗の味わいが口の中にやさしく広がり季節を感じさせる逸品です。ケーキの入れ物は、上質で高級感のある箱に仕上げました。マグネット式で開閉可能な仕様で、つい何かを入れたくなるアフターユース性のある箱となっており、小物入れなどにおすすめです。「ミルフィユメゾン フランセ」ファン必見のこだわりが詰まった新商品となっております。











◆商品詳細

商品名:ドゥ・メゾン

販売価格:3個入 2,790円 (税込) ※要冷蔵商品

販売日:2023年9月1日 無くなり次第終了

販売店舗:ミルフィユメゾン フランセ 松屋銀座店





ブランドロゴ&ストーリー









こだわりのミルフィユ専門店



パイ生地をあらわす、フィユタージュ。

フランス語のこの単語には

「本のページをめくる」という意味があります。

何層ものフィユタージュから

作られるミルフィユの姿は

壮大な物語をしるした本のようです。



このミルフィユと、

ミルフィユのおいしさを追及するために

パティシエたちが積み重ねてきた

長い時間とを重ね合わせて、

ギフトボックスは

本のかたちをイメージしました。



ひとつひとつ丁寧に、

物語を綴るように焼き上げた

ミルフィユを封してお届けします。

大切なとき、大切な方への贈り物として

お選びください。



店舗情報









ミルフィユ メゾン フランセ 松屋銀座店



〒104-8130

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 地下1階

TEL:03-6264-4240







商品情報







・ミルフィユ スペシャリテ

こだわりのフィユタージュに「ショコラ」と「ヴァニラ」それぞれのクリームをサンドしました。ミルフィユ メゾンの定番商品です。

※フランス産小麦パイ生地使用



4個入 1,296円(税込)

8個入 2,592円(税込)

12個入 3,888円(税込)





・ミルフィユ 4種の詰め合わせ

ミルフィユ スペシャリテとミルフィユ セゾンを詰め合わせたギフトです。

ミルフィユ スペシャリテ 12個

ミルフィユ セゾン 12個



24個入 8,640円(税込)

※画像はイメージです。







・ミルフィユ ラ・ギンザ

パンプリーバターを使用し作り上げたフィユタージュにヘーゼルナッツと アーモンドの香ばしいプラリネクリームをサンドしたオリジナルミルフィユです。



8個入 3,888円(税込)









※商品情報は2023年9月1日からの価格にて表記しております。

公式サイト





http://millefeuillemaison.jp/

会社概要





<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン、ザ・ドロス



