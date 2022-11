[株式会社ニューバランス ジャパン]





株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、世界中のランナーを祝福する「ニューバランス2022 TCSニューヨークシティマラソンコレクション」を発表します。このコレクションは、ニューバランス公式オンラインストアストアおよびニューバランスオフィシャルストアにて11月1日(火)より発売します。

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-nyc



今年の「ニューバランス2022 TCSニューヨークシティマラソンコレクション」は、ランニングがニューヨークの街にもたらすすべてのもの、そして世界最大のマラソン大会に参加するすべてのランナーを祝福しています。このコレクションはエンパイアステートビルや高層ビル群、壮大な街並みなど、ニューヨークの真髄を表現しています。



ニューバランスのパフォーマンスマーケティング担当グローバルディレクターであるケビン・フィッツパトリックは、次のように述べています。「2022年のTCSニューヨークシティマラソンに向け、NYRRとともに再びニューヨークを訪れることができ、これ以上ないほどわくわくしています。私たちは、毎年ニューヨークを訪れるグローバルランニングコミュニティのために、常に最高級の商品を用意しています。」



今回のコレクションでは、大会オフィシャルロゴやグラフィックをあしらったジャケットやグラフィックTシャツ、そして2022TCSニューヨークシティマラソン限定カラー「Fresh Foam X More (フレッシュフォーム エックス モア)v4」を発売します。





■Fresh Foam X More v4

これまでのニューバランスシューズの中で最も厚く、最も柔らかいミッドソール設計の「Fresh Foam X More v4」の2022 TCSニューヨークシティマラソンコレクション限定デザイン。ニューヨークのエネルギーからインスピレーションを受けたエレクトリックレッドをポイントに、またシューズ内には全面プリントが印象的に採用されています。





Fresh Foam X More v4

品番:MMOR

カラー:RR4(WHITE/RED)

価格:19,800円(税込)

ウイズ/サイズ:D/ 25.0~28.0,29.0













■ニューバランス2022 TCSニューヨークシティマラソンアパレル

2022年NYCマラソンを記念し、大会オフィシャルグラフィック、ロゴが配されたコレクション。風や雨にも強いウーブンジャケットと、ニューヨークの街を代表するエンパイアステートビルの写真をデザインしたグラフィックTシャツをラインナップ。





NYC Marathon グラフィック ウーブンジャケット

品番:MJ23200M

カラー:BK(ブラック)

価格:15,400円(税込)

サイズ:S,M,L,XL











NYC Marathon グラフィック ウーブンジャケット

品番:WJ23200M

カラー:BK(ブラック)

価格:15,400円(税込)

サイズ:S,M,L







NYC Marathon グラフィック ショートスリーブTシャツ

品番:MT23605

カラー:AG(アスレチックグレー)

価格:4,400円(税込)

サイズ:S,M,L,XL















NYC Marathon グラフィック ショートスリーブTシャツ

品番:WT23613M

カラー:AG(アスレチックグレー)

価格:4,400円(税込)

サイズ:S,M,L









■シューズの販売について

ニューバランス公式オンラインストア: https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-nyc

ニューバランス オフィシャルストア

札幌 :https://company.newbalance.jp/store/official-store/sapporo

原宿 :https://company.newbalance.jp/store/official-store/harajuku

銀座 :https://company.newbalance.jp/store/official-store/ginza

名古屋:https://company.newbalance.jp/store/official-store/nagoya

大阪 :https://company.newbalance.jp/store/official-store/osaka

※商品は各店舗により在庫状況が異なります。また、店舗により一部取扱いのない場合がございます。



■アパレルの販売について

ニューバランス公式オンラインストア: https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-nyc

銀座 :https://company.newbalance.jp/store/official-store/ginza

名古屋:https://company.newbalance.jp/store/official-store/nagoya

※商品は各店舗により在庫状況が異なります。また、店舗により一部取扱いのない場合がございます。



<重要>ニューバランスオフィシャルストアの感染症拡大防止の取り組みについて

https://company.newbalance.jp/store/shopmagazine/54334

お客様と従業員の健康と安全のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。



▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、「責任あるリーダーシップを発揮し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が創造することを誇りに思い、コミュニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして掲げています。 1906年にアーチサポートインソールや偏平足などを治す矯正靴のメーカーとして誕生し、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール、ゴルフのためのフットウェアとアパレルを展開しています。 75年以上にわたってアメリカ国内での製造を継続している「Made in U.S.A.」は、国産比率70%以上のプレミアムコレクションです。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、全世界で7,000人以上の従業員が働いています。2021年の世界の売上高は44億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jpをご覧ください。



▼ ニューバランス ジャパン公式Facebookページ URL:https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式Twitter @newbalance_jp URL: https://twitter.com/newbalance_jp▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx



株式会社ニューバランスジャパン お客様相談室 0120-85-7120



