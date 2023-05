[アディダス ジャパン株式会社]

あなたの10分間の運動が、未来のスポーツ環境を守るための1ユーロの寄付に。



アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:ステイン・ヴァンデヴォースト)は、2023年6月1日(木)~12日(月)の期間中、ひとりひとりの運動を、未来のスポーツ環境を守るアクションへと繋げる、新たな世界規模のサステナビリティムーブメント「MOVE FOR THE PLANET(ムーブ・フォー・ザ・プラネット)」 を開催いたします。6月1日(木)の計測開始に先駆け、5月23日(火)より「アディダス ランニングアプリ」での事前登録が可能となり、どなたでもご参加いただけます。







https://shop.adidas.jp/sustainability/move-for-the-planet



2023年6月1日(木)~12日(月)の開催期間中、「アディダス ランニングアプリ」にて設定された全34種類の幅広いアクティビティのいずれかを10分間行うたびに、アディダスが未来のスポーツ環境を守るために1ユーロを寄付します(全世界合計上限:150 万ユーロ)。寄付金は、スポーツを通して社会変革を目指すプロジェクト「COMMON GOAL」を介し、世界各地のコミュニティでスポーツを通じた環境保護の意識啓発や活動を促すプロジェクトの支援に充てられます。また、ひとりでも多くの方に本取り組みへ参加いただくため、アディダスアスリートを招いた各種イベントや、ランニングをしながらゴミ拾いをするプロギングセッション、アディダスがパートナーシップを結ぶスポーツチームや団体のサポーターに向けたプレゼントキャンペーンなど、さまざまな取り組みを行っていきます。











「MOVE FOR THE PLANET」で集まった寄付金は、コロンビア、ギリシャ、南アフリカ、パキスタンをはじめとする、様々な国や地域におけるプロジェクト支援のために使用されます。気候変動による重大な影響を受けている地域を中心に、リサイクル素材を使用した競技場のリニューアルや、スポーツ施設のプラスチックゴミ削減方法に関する研修など、サステナビリティに関するさまざまなプログラムが実施されていきます。



「MOVE FOR THE PLANET」は、アディダスが推進しているサステナビリティに関する広範な取り組みの一環です。アディダスは、地球環境を大事にしながら、アスリートの最高のパフォーマンスを引き出すというミッションのもと、様々な活動を行ってきました。2017年より2022年まで、海洋環境保護団体「PARLEY FOR THE OCEANS(パーレイ・フォー・ジ・オーシャンズ)」と共に、スポーツを通じてプラスチックゴミ問題への意識を高め、ポジティブなアクションへと繋げる取り組み「RUN FOR THE OCEANS」を実施。また、2024年末までに製品に使用するバージンポリエステルを可能な限りリサイクル素材へと切り替える取組も継続的に進めており、2022年にアディダスが使用したポリエステルのうち、リサイクルポリエステルの割合は既に96%にのぼっています。



アディダスは、2024年に向けた目標とその先の未来を見据え、「MOVE FOR THE PLANET」を始動します。



■MOVE FOR THE PLANET 実施概要

事前登録期間:2023年5月23日(火)~31日(水)

開催期間(計測実施期間):2023年6月1日(木)~12日(月)

参加方法:「アディダス ランニングアプリ」にてチャレンジに参加

公式HP:https://shop.adidas.jp/sustainability/move-for-the-planet

アディダスランニングアプリ:https://adirun.app/9t9K

※「アディダス ランニングアプリ」と連携することで、「Garminコネクト」や「Runtripアプリ」などで計測した運動も「MOVE FOR THE PLANET」にカウントすることができます。









ランニング、バーチャルランニング、プロギング、トレッドミル、トレイルランニング、ウォーキング、ノルディックウォーキング、車椅子、散歩、ハイキング、エリプティカル、テニス、サッカー、ゴルフ、階段昇降、陸上、バスケットボール、卓球、バレーボール、スカッシュ、アメリカンフットボール、ハンドボール、パデル、野球、ビーチバレー、ラグビー、クリケット、フリスビー、フィールドホッケー、ラクロス、自転車、レースサイクル、マウンテンバイク、バーチャルサイクリング









■MOVE FOR THE PLANET 1日店長WEEK

「MOVE FOR THE PLANET」を盛り上げるため、開催期間中、様々なアディダスアスリートが「1日店長」として各地のアディダス直営店に登場します。当日は「MOVE FOR THE PLANET」に登録・参加いただきウォーキング等を通じて店舗まで来店されたお客様を対象としたフォトセッションや、直筆サインプレゼント(※購入条件あり)を実施し、より多くのお客様に楽しくムーブメントに参加いただけるようアクションを呼びかけます。詳細な参加条件等については下記ウェブサイトをご確認ください。



実施会場・日程・参加予定アスリート:

6月1日(木)16:00~17:00 五郎丸 歩 @ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

6月2日(金)17:30~18:30村上 茉愛 @ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

6月2日(金)18:30~19:30坂本 花織 @ アディダス ブランドコアストア 大阪

6月5日(月)17:30~18:30稲垣 啓太 @ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

6月6日(火)17:30~18:30アルバルク東京 @ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

6月7日(水)17:30~18:30東京サントリーサンゴリアス 中村 亮土・尾崎 晟也&サンゴリアス君 @ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

詳細及び最新情報:https://shop.adidas.jp/stores/article/2023052301/



■AR TOKYO MOVE FOR THE PLANET スペシャルプロギングセッション



アディダスのランニングコミュニティ「ADIDAS RUNNERS TOKYO」では、東京・渋谷エリアを中心にスポーツ環境美化への貢献を目指し、ランニングコースをキレイにするプロギングセッションを毎日開催します。ランニングをしながらゴミ拾いをするプロギングを通じて、身近なコミュニティで出来るサステナビリティアクションを考えます。アディダスアスリートをゲストにお迎えしたスペシャルセッションも開催します。応募されたお客様の中から抽選でご参加いただけます。詳細は下記ウェブサイトをご確認ください。



実施場所・日程・参加予定アスリート:

6月1日(木)五郎丸 歩 @ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

6月2日(金)村上 茉愛 @ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA

6月5日(月)稲垣 啓太 @ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA

6月6日(火)アルバルク東京 @ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA

6月7日(水)東京サントリーサンゴリアス @ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA

6月8日 (木) 國學院大學 陸上競技部 @ F Studio Shibuya

6月11日(日)青山学院大学 陸上競技部(長距離ブロック) @ 青山学院大学相模原キャンパス

応募詳細および最新情報: https://shop.adidas.jp/running/community/special-event/



■MOVE FOR THE PLANET サポーターズ キャンペーン

アディダスがパートナーシップを結ぶ様々なスポーツチーム・クラブ、団体が「MOVE FOR THE PLANET」に賛同し、ファン・サポーターに向けて参加の呼びかけを行います。その一環として、対象期間中に「MOVE FOR THE PLANET」に参加し「アディダス ランニングアプリ」のグループより本キャンペーンに応募いただいた方に、各チームが用意した特別なプライズを抽選でプレゼントいたします。サッカー日本代表・SAMURAI BLUEの森保監督や選手たちとのウォーキングフットボール体験会ペア参加チケットをはじめ、13団体から40種類以上もの豪華プライズが、総勢約200名に当たります。詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。



参加パートナー:

公益財団法人日本サッカー協会(サッカー日本代表)/横浜F・マリノス/アルビレックス新潟/FC町田ゼルビア/ベガルタ仙台/松本山雅FC/アルバルク東京/トヨタ自動車アンテロープス/東京サントリーサンゴリアス/リコーブラックラムズ/コベルコ神戸スティーラーズ/NTTドコモレッドハリケーンズ大阪/トヨタヴェルブリッツ

応募詳細:https://shop.adidas.jp/sustainability/move-for-the-planet/partners/



■MOVE FOR THE PLANET with青山学院大学・國學院大學 陸上競技部

アディダスとパートナーシップを結ぶ青山学院大学 陸上競技部(長距離ブロック)と國學院大學 陸上競技部は、AR TOKYOのスペシャルプロギングセッションへの参加のみに留まらず、各部員の日々のトレーニングを通しても「MOVE FOR THE PLANET」に参加します。開催期間中の練習での走行時間を運動時間としてカウントし、地球を守るためのアクションへと繋げます。



■MOVE FOR THE PLANET with Runtrip



ランニングを楽しむ人々へ向けた様々なサービスを展開する株式会社ラントリップとともに6月3日と4日の2日間、誰でも無料で参加することができるバーチャルランニングイベント(5K Challenge / 10K Challenge)を開催します。ランニング後はマイページから記録をアップロードすることで、オリジナル完走証が発行されます。参加者には抽選で豪華プレゼントのチャンスも。



■MOVE FOR THE PLANET @東京タワー オープンエア外階段ウォーク



高さ150メートル「メインデッキ」まで続く、東京タワー名物、約600段の外階段。外階段を歩いてメインデッキまで昇る「オープンエア外階段ウォーク」が、「MOVE FOR THE PLANET」仕様になります。東京の中心で景色を満喫しながら、地球のためのステアクライミング(階段昇降)に挑戦することができます。

※外階段ウォークにはメインデッキまでの展望料金が必要になります。



※上記すべての取り組みに関して、開催日時、会場、参加アスリート等が予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■MOVE FOR THE PLANET 賛同企業について

本年度の「MOVE FOR THE PLANET」は、下記の企業・パートナーの皆様のご賛同・ご協力のもと実施されます。

住友生命保険/ルネサンス/ガーミンジャパン/ポラール・エレクトロ・ジャパン/青山学院大学/TOKYO TOWER/Les Mills Japan/adidas Training Academy/Fun Trails









■アディダス グローバル パーパスマーケティング部門シニアディレクター

アシュリー・チャルノフスキのコメント

「MOVE FOR THE PLANET」は、スポーツを愛する世界中の人びとの力を合わせて、支援を必要としているコミュニティをサポートしていく試みです。地球のどこに住んでいるかによって、気候変動の影響に対する感じ方は違うかもしれません。でも、スポーツを愛する気持ちは、私たち全員が共有しています。世界中でスポーツを楽しんでいる皆さん、6月1日から12日にかけて開催するこのムーブメントへ参加し、ぜひ地球のために動き出してください。種目は問いません、まずは動き出すことが変革への1歩となるのです。





