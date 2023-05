[(株)アーバンリサーチ]





SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCHが提案する、浴衣が今年はさらにバリエーション豊かになって

登場。



暑い夏に心地よく着られる紅梅織りと吸汗速乾に優れたカルキュロ素材の浴衣をご用意しております。



また浴衣との配色を楽しめる、便利な帯とのセットアイテムとなっております。



夏の特別なお出かけシーンはもちろん、季節を感じられる浴衣だからこそ気軽に取り入れ、浴衣を楽しむ夏をお過ごし下さい。







■ITEM





AA35-2JN008 浴衣2点セットA(変織紅梅) ¥9,900(税込)

https://www.urban-research.jp/products/470910





AA35-2JN009 浴衣2点セットB ¥9,900(税込)

https://www.urban-research.jp/products/470947/





AA35-2JN011 カゴ巾着バッグ ¥4,400(税込)

https://www.urban-research.jp/products/470912/





AA35-2JN010 下駄 ¥2,750(税込)

https://www.urban-research.jp/products/470911/





■SCHEDULE

2023年5月23日(火)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE 販売開始



2023年5月24日(水)

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH

天王寺ミオ店

タカシマヤゲートタワーモール店

心斎橋店

なんばCITY店

グランツツリー武蔵小杉店

イオンモール岡山店



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/23-16:16)