日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、Acerpure(エイサーピュア)ブランドより、空気清浄機の新モデル Acerpure Pro Classic 「AP552-10W」を2023年6月27日(火)に発売します。空気の状態の目安が一目で分かる、3色のカラーで表示するLEDリングを採用した本製品には、抗ウィルス&抗菌コーティングフィルターやHEPA13フィルター、活性炭フィルターを含む4層構造のフィルターを搭載。季節を問わず部屋の空気の循環や換気が気になる方にオススメの新モデルです。なお、本製品は価格.com限定モデルとして販売します。







公式サイト 製品ページ

https://www.acerpure.com/jp/products/detail/ap552-10w



価格.com 製品掲載ページ

https://kakaku.com/item/K0001544141/











◆製品特長



・360°全方位から風を取り込む円柱型デザイン

直径約25cm、高さ約58cmの円柱型デザインにより、360°どの角度からも吸引が可能。置き場所を選ばないシンプルなデザインに仕上げました。空気清浄適用床面積は約30畳※1で、広々としたリビングでの使用はもちろん、広さ8畳分のスペースを清浄する目安 はわずか約12分※2と早く、寝室や一人暮らしの方の設置にもオススメです。







・空気を清浄に保つ4層構造のフィルター

4層構造のフィルターで、花粉や空気中のホコリやバクテリアなどの微細な粒子からタバコやペットのニオイもキャッチ。さらに抗ウィルス&抗菌コーティングフィルターが有害物質を抑制します。







・自動で空気清浄度を測り、知らせるLEDリング

PM2.5などを計測するセンサーを内蔵しており自動で計測。さらに製品本体のLEDリングには空気の状態をLEDの色で表示。一目で空気の状態の目安が分かります。



・面倒な丸洗い不要で掃除機を当てるだけのシンプルメンテナンス設計

フィルターは製品裏のカバーを外せば簡単に取り出せる仕様で、通常のお手入れは掃除機を当てるだけで完了するシンプルな設計にこだわりました。



・DCモーター採用で、省エネかつ高い静音性を実現

消費電力が比較的少なく、静音性に優れているDCモーターを採用した省エネ設計を実現。低消費電力にすることで、電気代はおよそ0.6円/日、18.5円/月※3と抑えることができます。しかも平均40dB程度とされている静かな図書館のレベルをはるかに下回る最小25dBの静音設計(最小風量時)。お子さまやペットがいる部屋でも安心です。



※1: CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。

※2 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。

※3 電力料金目安単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定](家電公取協調べ)で計算、最小運転時において、1日8時間、1か月を30日間にて試算しています。



プレスリリースページ

https://acerjapan.com/news/2023/02A030





Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。



日本エイサー株式会社について

