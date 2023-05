[アディダス ジャパン株式会社]

2023年5月15日(月) よりスタート



アディダス ジャパン株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役:ステイン・ヴァンデヴォ―スト)のストリートスポーツウエアブランド「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」は、時代を超えて、さまざまなコミュニティから愛されるアディダス オリジナルスのクラシックスニーカー「SUPERSTAR (スーパースター)」、「FORUM (フォーラム)」などにフィーチャーした「HOME OF CLASSICS」キャンペーンを2023年5月15日(月)よりスタートします。







URL:https://shop.adidas.jp/item/?brand=originals&category=footwear&condition=6&order=57



本キャンペーンでは、時代を超えて、音楽やアートなどさまざまなカルチャーに支持され、いまもなおストリートのアイコンとして再び注目を集めている「SUPERSTAR (スーパースター)」「FORUM (フォーラム)」に加え2000年代初頭を彷彿とさせる独創的なシルエットの「CAMPUS 00s (キャンパス ツーサウザンド)」にフォーカスします。



メインビジュアルには、アディダス グローバル アンバサダーを務めるBLACKPINKが、それぞれのお気に入りの「HOME OF CLASSICS」コレクションを身にまとい登場します。

90年代の音楽やカルチャー、2000年代のゲームやスケートカルチャーからインスピレーションを得た空間でメンバーが思い思いにリラックスして過ごす様子が描かれています。



キャンペーンのスタートを記念し、 BLACKPINKをフィーチャーした「HOME OF CLASSICS WEEKEND」を開催。

対象商品ご購入の方にBLACKPINK の「HOME OF CLASSICS」ポストカード をプレゼントする他、人気曲を題材にしたダンスレッスン、スペシャルフードトラックを東京と大阪で運行し、キャンペーンを盛り上げます。



■BLACKPINKのコメント

アディダス オリジナルスの時代を超えて愛されるクラシックスニーカーをセレブレイトする「HOME OF CLASSICS」キャンペーンの一員になれたことを光栄に思っています。私たちは、ファンの皆さんが私たちと同じようにこのコレクションを愛してくださることを願っています。



商品詳細







■SUPERSTAR

1970年代にバスケットボールシューズとして誕生した「SUPERSTAR」。

つま先部分のラバーパーツ (シェルトゥ)とギザギザのスリーストライプス、シュータンにはスーパースターボックスロゴをあしらったアイコニックなモデル。80年代にはヒップホップアーティストたちの間で人気を集めた。現代では、スニーカーヘッズのみならず多くの人たちの定番シューズとして親しまれている。





■FORUM

1984年に登場した「FORUM」は、バスケットボールコートと音楽業界で絶大な人気を博したシューズ。80年代のスピリットを継承し、バスケットボールのエネルギーとアイコニックな足首のクロスストラップは、当時のバスケットボールのパフォーマンスに革命をもたらした。現在は、ストリートの定番スニーカーとしてアディダス オリジナルスを代表するモデルのひとつとなっている。





■CAMPUS 00s

2000年代初頭を彷彿とさせる独創的なシルエットで2022年に登場。

キャンパスの象徴である上質なスエードアッパーとクラシックなデザイン、ワイドなスリーストライプスが特徴で、存在感のある厚いシュータンと太めのシューレースを兼ね備えたモデル。





HOME OF CLASSICS WEEKEND





■BLACKPINKポストカード プレゼント 概要

期間中、対象店舗でアディダス製品を購入すると、「HOME OF CLASSICS」ポストカード (全2種ランダム)を1枚プレゼント。



〈日程〉 東京:2023年 5月20日 (土) ~ 5月21日 (日)、2023年5月27日 (土) ~ 5月28日 (日)

大阪:2023年 6月3日 (土) ~ 6月4日 (日)



〈対象店舗〉 東京:アディダス オリジナルス フラッグシップ ストア 原宿、アトモス ピンク フラッグシップ 原宿

大阪:アディダス オリジナルスショップ 心斎橋、アトモス ピンク 心斎橋ストア



■スペシャルフードトラック 概要

「HOME OF CLASSICS」キャンペーン期間中、スペシャルフードトラックが東京と大阪の街に出現。フード・ドリンクを購入でBLACKPINKをフィーチャーしたキャンペーンビジュアルのステッカーをプレゼント。詳しい運行スケジュールはアディダス オリジナルス ツイッターにて随時配信いたします。

アディダス オリジナルス 公式ツイッター: http://twitter.com/adiOriginals_jp



〈日程〉 東京:2023年 5月20日 (土) ~ 5月21日 (日) 11:00 - 18:00 、

2023年 5月27日 (土) ~ 5月28日 (日) 11:00 - 18:00

大阪:2023年 6月3日 (土) ~ 6月4日 (日) 11:00 - 18:00



〈場所〉 東京:アディダス オリジナルス フラッグシップショップ 原宿 前

大阪:アディダス オリジナルスショップ 心斎橋周辺予定



〈メニュー〉 スペシャルクッキー: 『Forever Pink』・『Pretty Black』、ドリンク:クリームラテ



〈プレゼント〉「HOME OF CLASSICS」キャンペーンビジュアルのステッカー (BLACKPINKメンバーの個人ビジュアル、計8種)をフード・ドリンクを購入でランダムに1枚プレゼント。アディダス オリジナルスの商品着用者にはステッカーを1枚追加。

※予定は状況により、予告なく中止・変更がある場合がございます。

※大阪のみadiClub会員限定で実施予定。詳細は後日アディダス オリジナルス 公式ツイッターにて告知。



■スペシャル ダンス レッスン “3-STRIPES DANCE LAB” 概要

「HOME OF CLASSICS」キャンペーンを記念して、BLACKPINKの人気曲のダンスレッスンをアトモス ピンクのダンススタジオで開催。

スリーストライプスのスニーカーで憧れのパフォーマンスにチャレンジ。1回のレッスンで、サビの振りを踊れるようになります。



〈日程・場所〉 2023年5月27日 (土) ・5月28日 (日):アトモス ピンク フラッグシップ 原宿店

2023年6月3日 (土) ・ 6月4日 (日) :アトモス ピンク 心斎橋ストア



〈内容〉 所要時間:約80分

ダンスレベル:初級

インストラクター:むっち / Kaoru

定員数:各回15人

楽曲:土曜日:「Pink Venom」、日曜日「How You Like That」



〈参加方法〉 アディダス アプリ特設ページから希望のレッスン日を選択の上、申し込みをしてください。

応募期間:東京 2023年5月10日 (水)15:00 ~ 2023年5月17日 (水)23:59

大阪 2023年5月10日 (水)15:00 ~ 2023年5月24日 (水)23:59

アディダス アプリ: https://shop.adidas.jp/mobileapps/



■「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」について

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。



