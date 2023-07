[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社バンダイナムコネクサスの提供するブラウザゲームプラットフォーム“enza”と、スマートフォン向けアプリケーションにてサービス中の『アイドルマスター シャイニーカラーズ(以下、シャニマス)』において、「TVアニメ【推しの子】×シャニマスコラボ」が開始したことをお知らせいたします。





「アイドルマスター シャイニーカラーズ」は、プロデューサーとなってアイドルをプロデュースする、アイドル育成&ライブ対戦ゲームです。



今回のコラボレーション企画では、TVアニメ【推しの子】に登場するルビーや有馬かなの描き下ろしイラストを使用したコラボガシャが追加され、2人のプロデュースプレイが可能となります。

更にB小町の3人とストレイライトの3人が登場するコラボシナリオイベントも開催いたします。



7月10日(月)からはコラボ第1弾として「SSRプロデュースアイドル【Be red】ルビー」が登場中です。

また、コラボシナリオイベント「Belles of three.Stray match」も開催中です。



さらに、コラボを記念したお得なキャンペーンも実施中です。



※有馬かなが登場するコラボガシャ・有馬かなのプロデュースプレイは7月20日(木)より追加予定です。



コラボ限定アイドル登場!「【推しの子】コラボ スタンプガシャPlus~ルビー~」を開催中!





7月10日(月)より「【推しの子】コラボ スタンプガシャPlus~ルビー~」が開催中です。





◆SSRプロデュースアイドル【Be red】ルビー



アイドルをガシャで入手すると、プロデュースシナリオ『W.I.N.G.』編のプロデュースが可能になります。

本ガシャでは、10連ガシャを1回ご利用毎にスタンプを獲得でき、スタンプの数が30個で、「SSRプロデュースアイドル【Be red】ルビー」と交換できる「【Be red】ルビー 専用セレチケ」が貰えます。



【開催期間】開催中~2023年8月9日(水) 11:59まで(予定)



※【推しの子】コラボアイドルは、「【推しの子】コラボ スタンプガシャPlus~ルビー~」終了後、プラチナガシャに追加されません。

※【推しの子】コラボアイドルは【推しの子】×シャニマスコラボ限定のカードとなります。

該当するコラボ期間中以外の登場予定はございません。

※「【Be red】ルビー 専用セレチケ」の使用期限は、2023年8月31日(木) 11:59までとなります。

使用期限を過ぎた場合、アイテムが消滅いたしますのでご注意ください。





7月20日(木)からは「SSRプロデュースアイドル【Be white】有馬 かな」も登場予定です。





◆SSRプロデュースアイドル【Be white】有馬 かな



コラボシナリオイベント「Belles of three.Stray match」を開催中!





【推しの子】×シャニマスコラボ期間限定イベント「Belles of three.Stray match」が開催中です。



本イベントでは、B小町の3人と283プロダクションのストレイライトの3人が登場する、コラボストーリーをお楽しみいただけます。



また、イベント限定ミッションでシナリオポイントをGETすると、イベントショップで「SSRサポートアイドル【Be yellow】MEMちょ」や、「イベント限定コミュ」など、素敵な報酬が貰えます。





◆SSRサポートアイドル【Be yellow】MEMちょ



【開催期間】開催中~2023年8月9日(水) 11:59まで(予定)



「【推しの子】コラボ スタンプガシャPlus~ルビー~ 10連ガシャチケット」を配布中!







ゲーム内ログインと「【推しの子】コラボミッション第1弾」クリアで、合計20連分のガシャチケットを獲得することができます。

「【推しの子】コラボ スタンプガシャPlus~ルビー~ 10連ガシャチケット」を獲得して、ルビーを入手するチャンスです!







【配布期間】開催中~2023年8月9日(水) 11:59まで(予定)



※「【推しの子】コラボ スタンプガシャPlus~ルビー~ 10連ガシャチケット」の使用期限は、

2023年8月31日(木) 11:59までとなります。使用期限を過ぎた場合、アイテムが消滅いたしますのでご注意ください。





さらに、7月5日(火)に実施したコラボ生配信&ゲームコラボの開催を記念して、ゲーム内ログインをした方全員に豪華アイテムをプレゼントしています。



・フェザージュエル1500個

・限定プロデュースアイテム「B小町ライブBD」



【配布期間】配布中~2023年7月17日(月) 23:59まで(予定)



「コラボ記念 セレチケ付き 1日1回10連無料スタンプガシャ」を開催中!







1日1回無料で利用できる「コラボ記念 セレチケ付き 1日1回10連無料スタンプガシャ」が開催中です。

10連無料ガシャを1回ご利用毎にスタンプを獲得でき、スタンプの数が6個で「コラボ記念Sアイドルセレチケ」が、12個で「コラボ記念Pアイドルセレチケ」が獲得できます。



さらに、15個目では「コラボ記念SSRアイドル確定ガシャチケット」が貰えます。



【開催期間】開催中~2023年7月28日(金) 23:59まで(予定)



※「コラボ記念 セレチケ付き 1日1回10連無料スタンプガシャ」の内容は、

2023年4月21日(金) 15:30時点のプラチナガシャと同じ内容となります。

※「コラボ記念 セレチケ付き 1日1回10連無料スタンプガシャ」および各チケットに、【推しの子】コラボ限定アイドルは含まれません。

※「コラボ記念SSRアイドル確定ガシャチケット」から登場するアイドルは、

2023年4月21日(金) 15:30時点のプラチナガシャから登場するSSRアイドルが対象となります。

※無料回数のリセットは毎日夜0:00に行われます。

※スタンプは20個目で終了となります。



TVアニメ【推しの子】とは





赤坂アカ×横槍メンゴの豪華タッグが全く新しい切り口で”芸能界”を描く衝撃作が、ついにアニメ化!



TVアニメ『【推しの子】』公式サイト

https://ichigoproduction.com/



「この芸能界において嘘は武器だ」

天才アイドル・アイは死んだ。

遺された双子の妹・ルビーは母に憧れ芸能界へ。

兄・アクアはアイ殺害の協力者であろう実の父親への復讐を誓う。

『アイの隠し子であること』

『前世の記憶を持つこと』

2つの大きな秘密を抱えた兄妹の、新たな物語が動き出す──。



原作:「【推しの子】」赤坂アカ×横槍メンゴ(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)

監督:平牧大輔

助監督:猫富ちゃお

シリーズ構成・脚本:田中 仁

キャラクターデザイン:平山寛菜

サブキャラクターデザイン:澤井 駿

総作画監督:平山寛菜、吉川真帆、渥美智也、松元美季

メインアニメーター:納 武史、沢田犬二、早川麻美、横山穂乃花、水野公彰、室賀彩花

美術監督:宇佐美哲也(スタジオイースター)

美術設定:水本浩太(スタジオイースター)

色彩設計:石黒けい

撮影監督:桒野貴文

編集:坪根健太郎

音楽:伊賀拓郎

音響監督:高寺たけし

音響効果:川田清貴

アニメーション制作:動画工房



OP/ED

YOASOBI アイドル

女王蜂 メフィスト



(C)赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会



シャニマスとは





『アイドルマスター シャイニーカラーズ』は『アイドルマスター』シリーズのひとつとして、2018年4月より配信開始された、アイドル育成&ライブ対戦ゲームです。

ゲームプラットフォーム “enza”、iOS/Android のアプリ版にて配信中で、総プレイヤー数は500万を突破しています。

プレイヤーは芸能事務所「283プロダクション」のプロデューサーとなり、新人アイドルをレッスンやお仕事で育成し、コミュニケーションで絆を深め、トップアイドルへ導く内容となっております。

ゲームをはじめ、音楽やライブ、コミックなど展開を広げていき、2024年春からはTVアニメーションの放送も予定しています。

さらに、最新作『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』も鋭意開発中です。



権利表記:THE IDOLM@STER(TM)& @Bandai Namco Entertainment Inc.



<配信プラットフォーム>

・enza(スマートフォンブラウザ/PCブラウザ)

https://shinycolors.enza.fun/



・App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1448666290



・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.shinycolors



<関連リンク>

・ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」タイトル紹介サイト

https://shinycolors.idolmaster.jp/



・「アイドルマスター シャイニーカラーズ」ゲーム公式Twitter

https://twitter.com/imassc_official



・「アイドルマスター シャイニーカラーズ」ブランド公式Twitter

https://twitter.com/shinyc_official



※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。詳細はゲーム内をご確認ください。

※画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※enzaはBandai Namco Nexus Inc.の登録商標です。

※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/10-18:16)