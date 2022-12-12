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「価格.comプロダクトアワード2022」を6カテゴリー8製品で受賞

［ASUS JAPAN株式会社］

ASUS JAPAN株式会社は、株式会社カカクコムが発表した、2022年に価格.comユーザーから最も支持された製品を選出する「価格.comプロダクトアワード2022」の6カテゴリーにおいて8製品が受賞致しました。






「価格.comプロダクトアワード2022」：https://kakaku.com/productaward/

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部門/受賞カテゴリ：パソコンパーツ/マザーボード
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https://kakaku.com/productaward/pc-parts-motherboard.html


受賞：金
製品名：PRIME H670-PLUS D4
製品ページ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h670-plus-d4/



PRIME H670-PLUS D4

受賞：銀
製品名：TUF GAMINGB660M-PLUS D4
製品ページ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b660m-plus-d4/

TUF GAMINGB660M-PLUS D4

受賞：銅
製品名：TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
製品ページ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b660-plus-wifi-d4/

TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4

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部門/受賞カテゴリ：ゲーミング/ゲーミングノートPC
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https://kakaku.com/productaward/gaming-note.html

受賞：金
製品名：ROG Flow Z13 GZ301ZE GZ301ZE-I9R3050TE
製品ページ：https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-flow/rog-flow-z13-2022-series/





ROG Flow Z13 GZ301ZE GZ301ZE-I9R3050TE
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部門/受賞カテゴリ：ゲーミング/ゲーミングモニター
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https://kakaku.com/productaward/gaming-monitor.html

受賞：金
製品名：ROG Swift PG32UQ
製品ページ：https://rog.asus.com/jp/monitors/32-to-34-inches/rog-swift-pg32uq-model/

ROG Swift PG32UQ

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部門/受賞カテゴリ：タブレット/タブレットPC
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https://kakaku.com/productaward/tablet-pda.html

受賞：銀
製品名：Vivobook 13 Slate OLED T3300KA T3300KA-LQ049W
製品ページ：https://www.asus.com/jp/laptops/for-home/vivobook/vivobook-13-slate-oled-t3300/

Vivobook 13 Slate OLED T3300KA T3300KA-LQ049W

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部門/受賞カテゴリ：パソコンパーツ/PCケース
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https://kakaku.com/productaward/pc-parts-pc-case.html

受賞：銀
製品名：Prime AP201 MicroATX Case
製品ページ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/gaming-cases/prime/asus-prime-ap201-microatx-case/

Prime AP201 MicroATX Case

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部門/受賞カテゴリ：パソコン/ノートパソコン
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https://kakaku.com/productaward/pc-note-pc.html

受賞：銅
製品名：Vivobook Pro 14 OLED M3401QA M3401QA-KM011W
製品ページ：https://www.asus.com/jp/laptops/for-home/vivobook/vivobook-pro-14-oled-m3401-amd-ryzen-5000-series/



Vivobook Pro 14 OLED M3401QA M3401QA-KM011W

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/12-21:16）

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