「価格.comプロダクトアワード2022」を6カテゴリー8製…
［ASUS JAPAN株式会社］
ASUS JAPAN株式会社は、株式会社カカクコムが発表した、2022年に価格.comユーザーから最も支持された製品を選出する「価格.comプロダクトアワード2022」の6カテゴリーにおいて8製品が受賞致しました。
「価格.comプロダクトアワード2022」：https://kakaku.com/productaward/
---------------------------------------------------------
部門/受賞カテゴリ：パソコンパーツ/マザーボード
---------------------------------------------------------
https://kakaku.com/productaward/pc-parts-motherboard.html
受賞：金
製品名：PRIME H670-PLUS D4
製品ページ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h670-plus-d4/
受賞：銀
製品名：TUF GAMINGB660M-PLUS D4
製品ページ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b660m-plus-d4/
受賞：銅
製品名：TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
製品ページ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b660-plus-wifi-d4/
---------------------------------------------------------
部門/受賞カテゴリ：ゲーミング/ゲーミングノートPC
---------------------------------------------------------
https://kakaku.com/productaward/gaming-note.html
受賞：金
製品名：ROG Flow Z13 GZ301ZE GZ301ZE-I9R3050TE
製品ページ：https://rog.asus.com/jp/laptops/rog-flow/rog-flow-z13-2022-series/
---------------------------------------------------------
部門/受賞カテゴリ：ゲーミング/ゲーミングモニター
---------------------------------------------------------
https://kakaku.com/productaward/gaming-monitor.html
受賞：金
製品名：ROG Swift PG32UQ
製品ページ：https://rog.asus.com/jp/monitors/32-to-34-inches/rog-swift-pg32uq-model/
---------------------------------------------------------
部門/受賞カテゴリ：タブレット/タブレットPC
---------------------------------------------------------
https://kakaku.com/productaward/tablet-pda.html
受賞：銀
製品名：Vivobook 13 Slate OLED T3300KA T3300KA-LQ049W
製品ページ：https://www.asus.com/jp/laptops/for-home/vivobook/vivobook-13-slate-oled-t3300/
---------------------------------------------------------
部門/受賞カテゴリ：パソコンパーツ/PCケース
---------------------------------------------------------
https://kakaku.com/productaward/pc-parts-pc-case.html
受賞：銀
製品名：Prime AP201 MicroATX Case
製品ページ：https://www.asus.com/jp/motherboards-components/gaming-cases/prime/asus-prime-ap201-microatx-case/
---------------------------------------------------------
部門/受賞カテゴリ：パソコン/ノートパソコン
---------------------------------------------------------
https://kakaku.com/productaward/pc-note-pc.html
受賞：銅
製品名：Vivobook Pro 14 OLED M3401QA M3401QA-KM011W
製品ページ：https://www.asus.com/jp/laptops/for-home/vivobook/vivobook-pro-14-oled-m3401-amd-ryzen-5000-series/
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/12-21:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
話題のニュース
PR TIMES
『龍が如く 維新！ 極』新規サブストーリー、プレイスポット、アナザーライフ 新たに搭載されたフォト機能など充実の遊び要素を公開(12/12 21:46)
画狂人 井上文太 × HYDE コラボジグレーの販売決定！(12/12 21:46)
2023年の主役は君！？新春、東宝芸能のアーティストが勢揃い！「全員主役！ ～人生はノンフィクション～」開催決定！(12/12 21:46)
三井住友信託銀行株式会社とポジティブ・インパクト・ファイナンス（資金使途を限定しない事業会社向け投融資タイプ）の契約締結に関するお知らせ(12/12 21:46)
高知の宝、『土佐節』から海の課題を学ぶ！黒潮冒険団2022 高知の海から生まれる「おいしい！」～高知の海を学び隊！守り隊！～を開催しました！(12/12 21:46)
トキナー、atx-iシリーズ及び、atx-mシリーズのホワイトエディション7種(12/12 21:46)
「六本木サディスティックナイト」公式YouTube番組 田辺留依・石飛恵里花の帝王大付属高校潜入部！#49 12月14日(水)より生配信決定 小岩井ことりさんをゲストに番組１周年スペシャルをお届け！(12/12 21:46)
【MoMA Design Store】グッドデザインが詰まった、スペシャル豪華な「Surprise Box」をオンラインストア限定で発売(12/12 21:46)
【速報】出展申込殺到のため、会場拡大を決定！ 2023年6月開催「コンテンツ東京」「XR総合展」「メタバース総合展」(12/12 21:46)
【DIOR】ディオールを纏うセレブリティ - オレールサン(12/12 21:46)
村中知さん・日笠陽子さん出演！ 読切版『人造人間100』ボイスコミックをジャンプチャンネルにて12月12日に公開！(12/12 21:46)
＜多様化するワークスタイルをセキュリティの強化でサポート＞企業・団体向け クライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View Ver.18.1」を発売しました(12/12 21:46)
男女1,000人にメンズコスメ「スキンケア」に関する調査／男性で日焼け対策を実施している人は約6割。化粧水はニキビ予防など、日焼け止めは洗い落としやすさなどの機能性が魅力(12/12 21:46)
にじさんじ所属VTuberユニット「ChroNoiR（叶、葛葉）」の広告が東京スカイツリータウン(R)に登場！(12/12 21:46)
ロゴスコーポレーションが企業版ふるさと納税として、京都府城陽市の「公共施設トイレ洋式化等環境整備事業」に対し1,000万円を寄附いたしました(12/12 21:46)
数々のスタープレーヤーからインスパイアを受けた「adidas Originals × atmos GOLD STAR PACK」が登場。(12/12 21:46)
メットライフ財団×日本財団 高齢者・子どもの豊かな居場所プログラム 高齢者ホスピス第1号 「シェアハウス・さっちゃんち」開所(12/12 21:46)
【事業企画・経営企画部門向け】ウェビナー再開催！「これからのオープンイノベーション / M&A戦略 ～世界の知的＆投資情報×自社の無形資産による共創戦略の構築～」(12/12 21:46)
伊勢丹新宿店 先行販売商品が登場するイベント「TASAKI danger icicles」開催(12/12 21:46)
とこなめ観光協会からのお知らせ 農泊推進モニターツアー販売開始(12/12 21:46)
あいち航空ミュージアムにおけるクリスマス及び年末年始のイベントの開催について(12/12 21:46)
鈴木翔大選手 移籍先決定のお知らせ(12/12 21:46)
谷村海那選手 契約更新のお知らせ(12/12 21:46)
山口大輝選手 契約更新のお知らせ(12/12 21:46)
有田稜選手 契約更新のお知らせ(12/12 21:46)
アレン・レン、バイ・ルー競演のラブ史劇「美人骨～前編：周生如故～」12月18日第1話先行放送、1月より放送スタート！CS衛星劇場(12/12 21:46)
総務省「課題解決型ローカル5G等の実現に向けた開発実証」に採択(12/12 21:46)
取締役・監査役人事に関するお知らせ(12/12 21:46)
アクセルマーク、YouTube 広告特化の運用型制作サービスを提供開始(12/12 21:46)
東京ドーム×吉本興業グループによる“演劇と演芸”の新たな拠点となる新劇場の建設を決定「文の京(ふみのみやこ)」東京・文京区にて2023年12月開業予定(12/12 21:46)
会員限定