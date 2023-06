[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

現在放送中のTVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」。

この度、昨日6月28日(水)にテレビ東京・ニコニコ動画にて放送した第12話のエンディングテーマ「グッデイ・グッナイ」のノンクレジットムービーを公開したことをお知らせいたします。





第12話エンディングテーマ「グッデイ・グッナイ」ノンクレジットムービー







https://youtu.be/5lKi5ZW2elE



第12話エンディングテーマ「グッデイ・グッナイ」。

6月28日(水)発売の「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS U149 ANIMATION MASTER 05」収録予定。

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/music





Blu-ray全4巻予約受付中





Blu-ray全4巻が予約受付中です。

トークイベント現地チケット優先抽選申し込み券が封入される第1巻は、7月26日(水)発売予定。

第4巻には佐城雪美、遊佐こずえが登場する新作アニメ1話も。

全巻購入特典のゲーム『デレステ』特典アイテムは、

最終話で着ていた 『キラメキ☆』ライブ衣装「トゥインクル・フューチャー」!



https://youtu.be/8kkudXWhed0



各巻詳細や店舗別特典等はTVアニメU149公式HPをご確認ください。

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/bd





U149の夜ふかし放送部 第12回 6/30(金)19:00~生放送!







TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」に併せてU149アイドルとプロデューサーが送る公式Web番組の配信中!

出演キャスト達によるアフタートークやU149のグッズ情報を“どこよりも早く”お届けします★

更にアニメと連動したアソビストア限定のスペシャルな商品を毎週紹介予定!

ぜひアニメと一緒に毎週お楽しみください!



■出演キャスト

MC:米内佑希(プロデューサー役)

ゲスト:佐藤亜美菜(橘ありす役)、照井春佳(櫻井桃華役)、集貝はな(的場梨沙役)、春瀬なつみ(龍崎薫役)



■配信日時

6月30日(金) 19時~(予定)



■配信プラットフォーム

▼YouTubeアイドルマスターチャンネル(通常回):

https://youtube.com/live/u0ZQau77GV8



▼ASOBISTAGE

通常回:

https://asobistage.asobistore.jp/event/cinderella_u149_yofukashi/player/12

おまけパート付き(アソビストアプレミアム会員のみ):

https://asobistage.asobistore.jp/event/cinderella_u149_yofukashi/player/p_12





グッズ情報





■TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」 公式 アクリルキーホルダー(全18種)



商品内容:アニメオープニング「Shine In The Sky☆」とエンディング「よりみちリトルスター」からアイドル毎のイチオシのカットをキーホルダーにしました!

ラメの入った仕様なので光の加減で見え方が変わり、透かしてみても可愛いアイテムになっています。

アイドル9名、2種展開の全18種となっておりますのでお見逃しなく!

商品購入ページ:https://shop.asobistore.jp/feature/u149_specialgoods





■TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」 公式 ガチャベルト(全9種)



商品内容:U149にちなんで全長149cmのベルトをアイドル毎に、全9種のカラー展開でご用意しました!

ベルト部分はメモリが表記されており、アイドルの身長部分にはマークが入っています。

またバックルにも各アイドルの身長を入れ込みました!

コーデのアクセントとしてもピッタリのこのアイテムで、

プロデューサーさんの担当アイドルをアピールしてくださいね!

商品購入ページ:https://shop.asobistore.jp/feature/u149_specialgoods





■TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」 公式 橘ありすのキャニスター



商品内容:丸いフォルムの瓶にありすを連想させるリボンを飾りました。瓶の表面にはパーティクルの繊細なデザインを入れ込んでいます。

ありすの自宅に置かれてる金魚鉢のように、アクアリウム風にグッズを飾ってもよし、

第3芸能課の事務所に置かれているお菓子の瓶のように飴やお菓子を入れても良しという可愛さと実用性の2面性を兼ね備えたアイテムとなっています。

保存容器としてはもちろん、インテリアグッズや収納アイテムとしても使用できるので、

ぜひ活用してみてくださいね!

商品購入ページ:https://shop.asobistore.jp/feature/u149_specialgoods





ゲーム情報





■TV アニメ「U149」連動キャンペーン第12弾!



6月29日(木)15:00よりデレステにて、ボイスドラマ「NO MAKE」#04 公開などTV アニメ「U149」連動キャンペーン第12弾を開催!

詳細はU149公式HPをご確認ください。ぜひ、遊んでみてくださいね!

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/sl-stage





■「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」新CMを放送開始!



『「Shine In The Sky☆」橘ありす篇』は、TV アニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」のオープニングテーマ曲「Shine In The Sky☆」の3DMVを使用したCMになっております。

アイドルが纏う衣装は、本日デレステのドレスショップに登場した「リトルマイシンデレラ」!

「Shine In The Sky☆」歌唱アイドル9人お揃いの衣装となっております。

ナレーションは、橘ありす(CV: 佐藤亜美菜)が担当しております。

https://youtu.be/_bPBcb5cVLU





TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」概要







TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」

■放送局情報

テレビ東京 毎週水曜深夜24時から放送

AT-X 毎週木曜23時から放送

BS11 毎週月曜夜23時30分から放送

BS日テレ 毎週金曜日22時30から放送

TVQ 毎週土曜日朝7時から放送



■配信情報

ニコニコ 毎週水曜日深夜24時30分から配信

その他、各プラットフォームでは4月8日より順次配信予定!

Tver、ネットもテレ東、バンダイチャンネル、ふらっと動画、Hulu、TELASA 、J:COMオンデマンドメガパック、milplus、auスマートパスプレミアム、U-NEXT、アニメ放題、DMM TV、ABEMA、dアニメストア、dアニメストア(ニコニコ支店)、dアニメストアfor Prime Video、Prime Video



詳細は公式HPをご確認ください。

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/onair



■スタッフ

原作 バンダイナムコエンターテインメント

原案 「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」⼶之(サイコミ連載)

監督 岡本学

副監督 高嶋宏之

シリーズ構成 村山沖

アニメーションキャラクターデザイン 井川典恵

コンセプトアート 大久保錦一

デザインワークス 野田猛 / 小田崎恵子 / 中村倫子 / 渡部尭皓 / 槙田路子

美術設定 曽野由大 / 高橋武之 / 金平和茂

美術監督 井上一宏

⾊彩設計 土居真紀子

3DCGディレクター 石川寛貢 / 榊正宗 / 神谷宣幸

撮影監督 関谷能弘

編集 三嶋章紀

音響監督 岡本学

音楽 宮崎誠 / 川田瑠夏 / 睦月周平

音楽制作 日本コロムビア

アニメーション制作 CygamesPictures

OPテーマ Shine In The Sky☆



■キャスト

橘ありす:佐藤亜美菜

櫻井桃華:照井春佳

⾚城みりあ:⿊沢ともよ

的場梨沙:集⾙はな

結城晴:小市眞琴

佐々木千枝:今井麻夏

⿓崎薫:春瀬なつみ

市原仁奈:久野美咲

古賀小春:小森結梨

プロデューサー:米内佑希



公式HP:https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/u149_anime



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/29-19:46)