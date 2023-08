[ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社]



2023年9月28日(木)から2024年2月4日(日)まで、エスパス ルイ・ヴィトン大阪にて、ハンガリー出身のフランス人アーティスト シモン・アンタイの回顧展「Folding」が開催となります。



TABULA, MEUN

1975年

アクリル絵具、キャンバス / Acrylic on canvas

291 x 584 cm

(C) Archives Simon Hantaï, Adagp, Paris 2023

Photo credits: (C) Primae / Louis Bourjac



フォンダシオン ルイ・ヴィトンの「Hors-les-murs(壁を越えて)」プログラムの一環として開催する本展では、フォンダシオン ルイ・ヴィトンの所蔵コレクションより、シモン・アンタイがフランスで活躍した1960年代初頭から1980年代にかけて制作した数々の主要作品が紹介されます。



MARIALE m.a.4, PARIS

1960年

油彩、キャンバス / Oil on canvas

226.2 x 207 cm

(C) Archives Simon Hantaï, Adagp, Paris 2023

Photo credits: (C) Primae / David Bordes



フォンダシオン ルイ・ヴィトンについて

フォンダシオン ルイ・ヴィトンは現代アートとアーティスト、そしてそれらのインスピレーションの源となった重要な20世紀の作品に特化した芸術機関です。公益を担うフォンダシオンが所蔵するコレクションと主催する展覧会を通じ、幅広い多くの人々に興味を持っていただくことを目指しています。カナダ系アメリカ人の建築家フランク・ゲーリーが手掛けたこの壮大な建物は、既に21世紀を代表する建築物と捉えられており、芸術の発展に目を向けたフォンダシオンの独創的な取組みを体現しています。2014年10月の開館以来、900万人を超える来館者をフランス、そして世界各地から迎えてきました。

フォンダシオン ルイ・ヴィトンは、本機関にて実施される企画のみならず、他の財団や美術館を含む、民間および公共の施設や機関との連携においても、国際的な取組みを積極的に展開してきました。とりわけモスクワのプーシキン美術館とサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館(2016年の「Icons of Modern Art: The Shchukin Collection」展、2021年の「The Morozov Collection」展)やニューヨーク近代美術館(「Being Modern: MoMA in Paris」展)、ロンドンのコートールド美術研究所(「The Courtauld Collection. A Vision for Impressionism」展)などが挙げられます。また、フォンダシオンは、東京、ミュンヘン、ヴェネツィア、北京、ソウル、大阪に設けられたエスパス ルイ・ヴィトンにて開催される所蔵コレクションの展示を目的とした「Hors-les-murs( 壁を越えて)」プログラムのアーティスティック・ディレクションを担っています。これらのスペースで開催される展覧会は無料で公開され、関連するさまざまな文化的コミュニケーションを通じてその活動をご紹介しています。



エスパス ルイ・ヴィトン大阪

〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋2-8-16 ルイ・ヴィトン メゾン 大阪御堂筋 5F



お問合せ先:

T 0120 00 1854

contact_jp@louisvuitton.com



開館時間:12:00-20:00

休館日はルイ・ヴィトン メゾン大阪御堂筋に準じます。

入場無料

会場内の混雑防止のため、入場をお待ちいただく場合がございます。



事前来館予約も承ります。

https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/point-of-sale/japan/espace-louis-vuitton-osaka

[2023年9月21日(木)より予約受付開始]



ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的という、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家、アーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ、ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。



詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。



