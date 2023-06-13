［サントリーホールディングス株式会社］

― 自由に、気軽に、ワインを楽しむための新しい飲み方をご提案 ― ― 夏にふさわしい、爽やかな辛口ロゼの限定品が登場 ―









サントリー（株）は、「サントリーワインカフェ〈ワインソーダ〉（辛口ロゼ）」を７月２５日（火）から全国で期間限定新発売します。



「サントリーワインカフェ」は、自由で新しいワイン体験を提案するブランドです。ワインに抱くさまざまなハードルに対して、ワインをもっと自由に、気軽に楽しんでいただきたい、という思いを込めました。同ブランドから販売する「サントリーワインカフェ〈ワインソーダ〉（赤）」「同〈ワインソーダ〉（白）」は、食事と一緒にすっきり楽しめるよう、甘さを抑えた「ワインのソーダ割り」としての味わい、ワインを缶で楽しめる気軽さがお客様にご好評いただいています。



今回は、昨年ご好評いただいた「同〈ワインソーダ〉（辛口ロゼ）」を中味・パッケージを新たに限定発売し、同ブランドのさらなるファン拡大を図ります。



●中味・パッケージについて

中味は、フルーティな味わいのロゼワインをソーダで割り、レモン果汁の爽やかな酸味を効かせた、すっきりとした辛口の味わいが特長です。

パッケージは、カフェのメニュー書きをモチーフにしたデザインに、ソーダで割った色鮮やかなワインを背景に描くことで、ワインのソーダ割りであることを訴求しています。また、メタリック調のピンクをベースカラーとし、レモンを添えたグラス入りのワインソーダを描くことで、すっきりとした辛口のロゼワインとしての中味を表現しました。



― 記 ―

▼商品名、容量、アルコール度数

「サントリーワインカフェ〈ワインソーダ〉（辛口ロゼ）」

３５０ml、５.５％



▼価格 オープン価格



▼発売期日 ２０２３年７月２５日（火）



▼発売地域 全国（期間限定）



▼品目 果実酒（発泡性）１.



▼「サントリーワインカフェ」ホームページ

http://www.suntory.co.jp/wine/original/wine-cafe/winesoda



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/



以上



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