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「サントリーワインカフェ〈ワインソーダ〉（辛口ロゼ）」期間限…

「サントリーワインカフェ〈ワインソーダ〉（辛口ロゼ）」期間限定新発売

［サントリーホールディングス株式会社］

―　自由に、気軽に、ワインを楽しむための新しい飲み方をご提案　―　―　夏にふさわしい、爽やかな辛口ロゼの限定品が登場　―




サントリー（株）は、「サントリーワインカフェ〈ワインソーダ〉（辛口ロゼ）」を７月２５日（火）から全国で期間限定新発売します。

「サントリーワインカフェ」は、自由で新しいワイン体験を提案するブランドです。ワインに抱くさまざまなハードルに対して、ワインをもっと自由に、気軽に楽しんでいただきたい、という思いを込めました。同ブランドから販売する「サントリーワインカフェ〈ワインソーダ〉（赤）」「同〈ワインソーダ〉（白）」は、食事と一緒にすっきり楽しめるよう、甘さを抑えた「ワインのソーダ割り」としての味わい、ワインを缶で楽しめる気軽さがお客様にご好評いただいています。

今回は、昨年ご好評いただいた「同〈ワインソーダ〉（辛口ロゼ）」を中味・パッケージを新たに限定発売し、同ブランドのさらなるファン拡大を図ります。

●中味・パッケージについて
中味は、フルーティな味わいのロゼワインをソーダで割り、レモン果汁の爽やかな酸味を効かせた、すっきりとした辛口の味わいが特長です。
パッケージは、カフェのメニュー書きをモチーフにしたデザインに、ソーダで割った色鮮やかなワインを背景に描くことで、ワインのソーダ割りであることを訴求しています。また、メタリック調のピンクをベースカラーとし、レモンを添えたグラス入りのワインソーダを描くことで、すっきりとした辛口のロゼワインとしての中味を表現しました。

―　記　―
▼商品名、容量、アルコール度数
「サントリーワインカフェ〈ワインソーダ〉（辛口ロゼ）」
３５０ml、５.５％

▼価格　　　　オープン価格

▼発売期日　　　　２０２３年７月２５日（火）

▼発売地域　　　　全国（期間限定）

▼品目　　　　果実酒（発泡性）１.

▼「サントリーワインカフェ」ホームページ
http://www.suntory.co.jp/wine/original/wine-cafe/winesoda

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先
サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/

以上

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/13-18:46）

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