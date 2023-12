[株式会社ホリプロ]

自身初の全米ツアー、追加公演も解禁!



2024年世界に挑戦していく<これからの、ナノ>を象徴する新曲「Oblivion」を2024年1月12日にデジタルリリースする。







今作は2023年、世界中で聴かれた日本の楽曲で6位に輝いた「SHOOTING STAR / XG」の作曲・編曲を担当し、グラミー賞ノミネート実績も持つ“Seann Bowe”と初タッグ。

ロックなサウンドをベースに、ナノが培ってきたアニソンの要素も散りばめ、更にシンセサイザーの新しい音をも組み込み、<これからのナノ>をまさに具現化している。鼓動に直接響く、これまで以上に世界各国で拡がりをみせるに違いない楽曲。





『Oblivion(読み:オブリビオン)』

2024年1月12日(金) 配信リリース

作編曲:Seann Bowe 作詞:ナノ



新曲リリース発表に加えて、年明け早々にはナノ自身初となる、全米ツアーも開催決定!

既に発表されているロサンゼルス、シカゴ公演に加え、新たにテキサス、ニューヨークでの公演が発表された。

チケットは各都市の12/15(金)12:00より販売開始となる。

ツアーに関する続報はお楽しみ!





『NANO: NOTHING BUT NOISE US Tour 2024』

2024/1/21 @LA・1720

2024/1/23@TX・House of Blues

2024/1/25 @Chicago・Reggie’s Rock Club

2024/1/27@NYC・The Brooklyn Monarch



<全米ツアーに関するお問い合わせ・チケット購入>

https://www.fakestarusa.com/post/nano-announces-nothing-but-noise-us-tour-2024



新章突入!新境地へと挑むナノの2024年から、目が離せない!



【ナノ プロフィール】

アメリカ・ニューヨーク州出身。卓越した歌唱力と、日本語と英語を使い分けるバイリンガルシンガー。

2010年よりYouTubeなどの動画サイトに、洋楽等のカバー楽曲の投稿を始め、現在までに国内外問わず多くのユーザーの支持を集める。 2012年3月にデビューアルバム「nanoir」をリリース。オリコンデイリーランキングでは発売日に10位を記録し、新人では異例のチャートアクションを起こす。2015年にリリースした3rdアルバム「Rock on.」はオリコンデイリーランキング4位を獲得し、J-POPフィールドにおいて確固たる地位を築いている。

YouTubeのオリジナルコンテンツは総再生回数2億回超え、2020年に行った配信ライブでは、日本を含めた世界23カ国にて視聴された。

これまで数々のアニメタイアップを担当し、Spotifyの視聴ユーザーは150の国と地域で実績を持つ。更に12か国33個の海外イベントに出演し、国境を超え、全世界に歌声を轟かせ続けている。

その人気は留まる所を知らず、その歌声に、国境はない。



