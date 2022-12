[ASUS JAPAN株式会社]

「ROG Strix Z790-F Gaming」



ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドRepublic of Gamersから、第13世代 インテル(R) Core(TM) プロセッサに対応するインテル(R)Z790チップセット搭載マザーボード「ROG Strix Z790-F Gaming」を発表しました。

2022年12月2日(金)より販売を開始します。









■ROG Strix Z790-F Gaming











----------------------------------------------

製品名:ROG Strix Z790-F Gaming

対応ソケット:LGA 1700

対応CPU:第13世代 Intel(R) Core™ プロセッサ、Intel(R) Pentium(R) Gold / Celeron(R) プロセッサ

チップセット:Intel(R) Z790

対応メモリ:DDR5-7800+ ×4

画面出力端子:HDMI(R) 2.1×1、DisplayPort 1.4×1

拡張スロット:PCIe 5.0 x16×1、PCIe 4.0 x16×2、PCIe 3.0x1×1

ストレージ機能 : M.2×4、SATA 6Gb/s×4

有線LAN機能:インテル(R) 2.5Gb Ethernet×1

無線LAN機能:Wi-Fi 6E、2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 、2.4/5/6GHzの周波数帯対応、Bluetooth(R) v5.3

USB(外部/内部):USB 3.2 Gen 2x2×2(1/1)、USB 3.2 Gen 2×3 (3/0)、USB 3.2 Gen 1×6 (4/2)、USB 2.0×8 (4/4)

フォームファクタ:ATX(305mm×244mm)

予定発売日:2022年12月2日(金)

製品ペー ジ:https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-z790-f-gaming-wifi-model/

----------------------------------------------

〇製品の特長



堅牢な電源ソリューション

定格90Aの16+1電源ステージ、8 + 8 ProCool II電源コネクタ、合金チョーク、耐久性あるコンデンサ、6層PCB



包括的な冷却

ヒートパイプで接続された 2 つの厚いヒートシンク、M.2 バックプレート、M.2 ヒートシンク



次世代の接続性

PCIe(R)5.0、USB 3.2 Gen 2x2フロントパネルコネクタで30WまでPD対応、USB 3.2 Gen 2x2 TYPE-Cリア、USB 3.2 Gen 2 TYPE-Cリア、THUNDERBOLT™ (USB 4(R)) HEADER



高性能ネットワーキング

オンボードWiFi 6E、Intel(R) 2.5GbイーサネットおよびASUS LANGaurd搭載



インテリジェントコントロール

AI Cooling, AI Networking, 双方向AIノイズキャンセル



DIYフレンドリー

PCIE(R)スロット Q-RELEASE、M.2 Q-LATCH、CMOSクリアボタン、START ボタン、BIOS FLASHBACK™、Q-LED







ROG(Republic of Gamers)とは

ASUSブランドとゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)が追求する革新的な技術と、「Start with People(人を中心に据えた製品開発)」の理念はさまざまな分野で認められています。ROG(Republic of gamers)はその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG Japan公式Twitter : https://twitter.com/ASUSROGJP



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-12:46)