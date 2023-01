[株式会社カカクコム]



「The Tabelog Award 2023」を発表

日本が誇る「おいしい」お店がユーザー投票により決定

受賞店への独占インタビュー動画も配信開始



株式会社カカクコム(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:畑 彰之介)が運営するレストラン検索・予約サイト「食べログ(https://tabelog.com/)」は、2023年1月31日(火)、ユーザーの投票により、日本が誇る「おいしい」お店を選出する「The Tabelog Award 2023(食べログアワード 2023)」を発表しました。また、今年も受賞店への独占インタビュー動画を発表サイトなどで配信します。

発表サイト:https://award.tabelog.com/



「The Tabelog Award 2023」について

「おいしいを、讃えよう。」をキャッチコピーに、食べログユーザーによる評価をもとにした独自の年間レストランアワード。対象期間にきわめて高い評価を獲得したお店がノミネートされ、ユーザーによる投票にて「Gold」「Silver」「Bronze」の各賞、部門賞として「Best New Entry」「Best Regional Restaurants」が決定しました。





■受賞店トピックス

1.2021年7月オープンの「薪鳥新神戸」が初ノミネートでGold・Best New Entryを同時受賞

2.静岡県の美食にも注目集まる、「温石」「勢麟」「成生」3店がGoldを受賞

3.「赤坂 らいもん」がGoldを初受賞、焼肉ジャンルがGoldを受賞したのは2018年以来5年ぶり

4.「橦木町 しみず」がオープンから約1年で初受賞



■ノミネート・受賞店の選出について

・ノミネート対象店:対象期間(過去1年間)において、食べログの点数が累計1カ月以上4.00を超えたお店

・受賞店数:470店

・受賞店選出方法:ユーザーが訪問したレストランの味に対する評価をもとに投票

(訪問実績を基準とする所定の条件に基づいて有効票を判定・集計)

・ユーザー投票期間:2022年11月1日(火)~11月14日(月)



■2023年受賞店について

各賞の受賞店数は、以下のとおりです。

また、「Gold」の受賞店と「Best New Entry」の受賞店を一覧でご紹介します。

「Gold」:30店 「Silver」:100店 「Bronze」:340店

「Best New Entry」(部門賞):14店

「Best Regional Restaurants」(部門賞):東日本・西日本から各1店



【Gold受賞店 一覧】

店舗名エリア/ジャンル

蒼(東京都/イノベーティブ・フュージョン)

アカ(東京都/スペイン料理)

赤坂 らいもん(東京都/焼肉・肉料理)

飯田(京都府/日本料理)

緒方(京都府/日本料理)

温石(静岡県/日本料理)

片折(石川県/日本料理)

カンテサンス(東京都/フレンチ)

銀座 しのはら(東京都/日本料理)

茶禅華(東京都/中華料理)

さわ田(東京都/寿司)

新ばし 星野(東京都/日本料理)

鮨 あらい(東京都/寿司)

鮨 さいとう(東京都/寿司)

すし処 めくみ(石川県/寿司)

鮨 なんば 日比谷(東京都/寿司)

勢麟(静岡県/日本料理)

CHIUnE(東京都/イノベーティブ・フュージョン)

天寿し 京町店(福岡県/寿司)

道人(京都府/日本料理)

成生(静岡県/天ぷら)

にい留(愛知県/天ぷら)

日本橋蛎殻町 すぎた(東京都/寿司)

日本料理 晴山(東京都/日本料理)

東麻布 天本(東京都/寿司)

ペレグリーノ(東京都/イタリアン)

薪鳥新神戸(東京都/焼鳥・鳥料理)

松川(東京都/日本料理)

三谷(東京都/寿司)

レヴォ(富山県/イノベーティブ・フュージョン)



【Best New Entry受賞店 一覧】

店舗名(エリア/ジャンル)

赤坂おぎ乃(東京都/日本料理)

一本杉 川嶋(石川県/日本料理)

NK(東京都/日本料理)

鎌倉 北じま(神奈川県/日本料理)

北野坂 木下(兵庫県/イタリアン)

くるますし(愛媛県/寿司)

湖里庵(滋賀県/日本料理)

橦木町 しみず(愛知県/日本料理)

末冨(東京都/日本料理)

SEZANNE(東京都/フレンチ)

日本料理 別府 廣門(大分県/日本料理)

薪鳥新神戸(東京都/焼鳥・鳥料理)

宮坂(東京都/日本料理)

レストラン ナズ(長野県/イタリアン)



Silver・Bronze受賞店は、発表サイト(https://award.tabelog.com/)にてご確認いただけます











「The Tabelog Award 2023」スペシャル動画コンテンツについて

今年も受賞店への独占インタビュー動画を配信開始しました。Gold受賞店やBest New Entry受賞店など18店にインタビューを実施。料理やお店づくりに対する料理人の皆さまの想いをご紹介します。動画は発表サイト・食べログ公式YouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@tabelogofficial



食べログでは、本アワードを開催することにより、外食産業のさらなる活性化につながればと考えています。引き続き、ユーザー・飲食店双方のニーズにお応えできるよう、今後も利便性の向上とサービス拡充に努めてまいります。



<関連情報>

2022年に引き続き、「The Tabelog Award」オフィシャルブックを発売します。2023年の各受賞店について魅力やこだわりを、サイト上には掲載されていない料理人へのインタビュー、お店のスペシャリテをはじめとした美しいビジュアルとともに紹介するスペシャルなグルメガイドブックです。

書籍タイトル:「The Tabelog Award 2023 公式本」

発売予定日:2023年3月27日(月)

本体価格:2,970円(税込)

発行元:ぴあ株式会社



※外出される際は、感染症対策を実施するなど、十分にご留意ください。

※サイトに掲載されている営業日、営業時間などに変更が生じる可能性があるため、ご来店の際には事前にお店にご連絡いただくなど、ご確認をお願いいたします。



【食べログ 概要】

2005年3月開設のレストラン検索・予約サイト。好みがマッチする人のおすすめや多様な検索条件、独自の記事コンテンツなどから、ニーズや好みに合わせてお店を楽しく探せます。また24時間いつでも、スマートフォンなどからインターネット予約を完了できます。



・食べログの特長と便利な使い方:https://tabelog.com/help/beginner/

・点数・ランキングについて:https://tabelog.com/help/score/

・口コミ・ランキングに対する取り組み:https://tabelog.com/help/policy/

・食べログアプリについて:https://tabelog.com/appli_campaign



2023年1月現在の掲載レストラン数は約84万件、口コミ投稿数は約5,030万件。

アクセス状況:月間利用者数 8,998万人、月間総PV 19億2,577万PV(2022年9月実績)。

(デバイス別の月間利用者数)スマートフォン:7,621万人 パソコン:1,377万人



※月間利用者数の計測方法について:

サイトを訪れた人をブラウザベースで数えた利用者数です(特定のブラウザ、OS等によっては一定期間経過後に再訪した利用者を重複計測する場合があります)。モバイル端末のウェブページ高速表示に伴う利用者数の重複や、第三者による自動収集プログラムなどの機械的なアクセスについては可能な限り排除して計測しています。なお、食べログにおいては、2022年2月をもってAMP(Accelerated Mobile Pages)対応を終了いたしました。



<公式SNSアカウント>

・Facebook:https://www.facebook.com/tabelog/

・Instagram:食べログ公式 @tabelogofficial https://www.instagram.com/tabelogofficial/

・LINE(食べログマガジン):@oa-tabelog-magazine

・Twitter:https://twitter.com/tabelog/



【株式会社カカクコム 会社概要】

所在地: 東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番地7 デジタルゲートビル

代表取締役: 畑 彰之介

事業内容: サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

運営サイト一覧:http://corporate.kakaku.com/company/service



